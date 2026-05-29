సినీనటులు ముఖాలకు రంగులు వేసుకుంటారు- కానీ నిజజీవితంలో రంగులు మార్చరు: శివరాజ్కుమార్
ప్రజలకు తన కుటుంబం ఎంతో సేవ చేస్తుందన్న శివ - రాజకీయాల్లోకి వెళ్లాలనే ఆసక్తి లేదన్న శివరాజ్ కుమార్
Published : May 29, 2026 at 9:57 AM IST
Shiva Rajkumar Comments On Upendra : సినీనటులు ముఖాలకు మాత్రమే రంగులు వేసుకుంటారని, నిజ జీవితంలో రంగులు మార్చరని ప్రముఖ నటుడు శివరాజ్ కుమార్ అన్నారు. పెద్ది సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలకరించేందుకు సిద్ధమైన ఆయన తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. ప్రజలకు తన కుటుంబం ఎంతో సేవ చేస్తోందని అది ప్రపంచానికి తెలియాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. రాజకీయాల్లోకి వెళ్లాలనే ఆసక్తి లేదని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నటుడు ఉపేంద్రపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కొందరికైనా సాయం చేస్తే చాలు
ఇటీవల విజయ్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం చూశామని ప్రజలంతా ఆయనకు ఎంత మద్దతు పలికారో చూశామని అలా కర్ణాటకలో ఉపేంద్రకు ఎందుకు మద్దతు ఇవ్వకూడదని ఉపేంద్ర అన్నారు. "నిజంగా ఉపేంద్ర రాజకీయాల్లో చురుగ్గా ఉంటే అది మంచి విషయమే. ఇటీవల విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం చూశాం. ప్రజలంతా ఆయనకు ఎంత మద్దతు పలికారో చూశాం. అలా కర్ణాటకలో ఉపేంద్రకు ఎందుకు మద్దతు ఇవ్వకూడదు?. మేం సినిమాల కోసమే ముఖానికి రంగులు వేసుకుంటాం. ప్రజల విషయంలో స్పష్టంగా ఉంటాం. సినిమాల కోసం మేకప్ వేసుకున్నప్పటికీ ప్రజలకు సేవ చేసే విషయంలో ఎలాంటి రంగులు మార్చకుండా పని చేస్తాం. నా విషయానికే వస్తే ఇప్పుడు నన్ను ఎవరూ నిందించలేరు. నేను ఇప్పటి వరకూ ఎంత చేశానో అందరికీ తెలుసు. వాళ్లు వచ్చి చూడొచ్చు. చేసే ప్రతి మంచి పని పేపర్లో రాకపోవచ్చు. కానీ, ప్రజలకు తెలుసు. వాళ్ల హృదయమే మాట్లాడుతుంది.
విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు నేను చాలా సంతోషించా. ఆయన స్పీచ్లు ఆకట్టుకున్నాయి. కొన్ని నా మనసుకు హత్తుకున్నాయి. అతడు వస్తే మార్పు వస్తుందని నేను అనుకున్నాను. గెలిస్తే బాగుండు అని చాలా సార్లు అనుకున్నా. నేను కోరుకున్నట్లు అతడు అఖండ విజయం సాధించాడు. కొంతమంది ఏ పనిలోనైనా నిజాయితీగా ఉంటారు. భగవంతుడు వాళ్లను కచ్చితంగా గుర్తిసాడు " అని శివరాజ్ కుమార్ చెప్పారు. తాను కూడా చాలా మందికి సాయం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అభిమానులు తన నుంచి స్ఫూర్తి పొంది కొందరికైనా సాయం చేస్తే చాలన్నారు.