పద్మభూషణ్ అవార్డును తిరస్కరించిన గానకోకిల జానకి- కారణం ఏంటో తెలుసా?
2013లో ప్రతిష్ఠాత్మక పద్మభూషణ్ అవార్డు తిరస్కరణ - ఇన్నాళ్లకు గుర్తించడం బాధగా ఉందని అసహనం వ్యక్తం చేసిన జానకమ్మ
Published : July 12, 2026 at 10:46 AM IST
Janaki Refuse Padma Bhushan: గానకోకిలగా ప్రఖ్యాతి గాంచిన సింగర్ ఎస్ జానకి మృతి చెందడంతో యావత్ సినీ సంగీత ప్రపంచం విషాదంలో మునిగిపోయింది. వయోసంబంధిత సమస్యలతో శనివారం ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు. దాదాపు 14 భాషల్లో దాదాపు 50 వేలకు పైగా పాటలకు గాత్రం అందించారు. అయితే జానకమ్మకు 2013లో ప్రతిష్ఠాత్మక 'పద్మభూషణ్' పురస్కారాన్ని భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. కానీ వివిధ కారణాలతో ఆమె ఈ పురస్కారాన్ని తిరస్కరించారు. దీని వెనకున్న కారణం ఏంటి? ఎందుకు ఆమె అవార్డును తిరస్కరించాల్సి వచ్చింది? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
2019లో భారతరత్న ఎం.ఎస్. సుబ్బలక్ష్మి పేరిట జాతీయ బహుమతి ప్రవేశపెట్టినప్పుడు తొలి బహుమతి ప్రదానం చేసింది జానకికే కావడం విశేషం. అదే విధంగా ఈమె సేవలను గుర్తించిన భారత ప్రభుత్వం 2013 సంవత్సరానికి పద్మభూషణ్ పురస్కారాన్ని సైతం ప్రకటించింది. అయితే జానకి ఆ పురస్కారాన్ని అందుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు. పద్మ అవార్డును తిరస్కరించడానికి గల కారణాన్ని సింగర్ జానకి ప్రస్తావించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ పురస్కారాలకు ఎంపిక చేసేవారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంపై వివక్ష చూపుతున్నారని, ఉత్తరాది వారు భారతరత్న, పద్మశ్రీలకు ఎంపికవుతుంటే దక్షిణాది వారికి మాత్రం ఏదో చిన్న చిన్న పురస్కారాలనే ఇస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అసలు కారణం ఇదే!
ఈ కారణంగా ఈ పురస్కారాన్ని సున్నితంగా తిరస్కరించినట్లు క్లారిటీ ఇచ్చారు. భారతరత్న పురస్కారం ఇస్తేనే అంగీకరిస్తానని, ఒకవేళ కుదరని పక్షంలో ఇటువంటి పురస్కారాలు తనకు అవసరం లేదని జానకమ్మ తేల్చిచెప్పారు. అభిమానుల గుండెల్లో తాను ఎక్కడో ఎత్తున ఉన్నానన్నారు. ఈ అవార్డు ఇవ్వడం పట్ల ప్రభుత్వాన్ని తప్పుబట్టను గానీ, ఇన్నాళ్లకు గుర్తించడం బాధగా ఉందని ఆమె ఈ సందర్భంగా అసహనం వ్యక్తం చేయడం గమనార్హం.
She rejected padma awards and received Karnataka Rajyotsava Award.— Suweid (@suweidacks) July 12, 2026
The queen of melody https://t.co/6YUCGDhl0M
జానకమ్మ సింగింగ్ కెరీర్లో ఇప్పటివరకు 4 జాతీయ పురస్కారాలు వరించగా, వాటిలో రెండు తమిళ చిత్రాల్లోని పాటల కోసం అందుకోవడం గమనార్హం. ‘16 వయతినిలే’ (1977) సినిమాలోని ‘సెంథూర పూవే’, ‘దేవర్ మగన్’ (1992) చిత్రంలోని ‘ఇంజి ఇడుప్పళగ’ పాటలకు ఉత్తమ గాయనీగా జాతీయ అవార్డులు అందుకున్నారు. తమిళనాడు ప్రభుత్వం నుంచి అత్యున్నత పురస్కారం ‘కలైమామణి’ (1986)తో పాటు ఏడు సార్లు ఉత్తమ గాయనీగా అవార్డులు అందుకున్నారు. తెలుగులో సైతం అనేక చిత్రాల్లో పాటలను పాడి విశేష ప్రాచుర్యాన్ని పొందారు.
'14 భాషలు 50వేలకుపైగా పాటలు- 4 జాతీయ అవార్డులు, 5 నంది అవార్డులు'- జానకమ్మ ఘనతలు ఎన్నెన్నో