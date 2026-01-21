ETV Bharat / entertainment

'మహాభారతం' మూవీపై ఆమిర్ ఖాన్ అప్డేట్- ఆ తప్పు చేయనని వెల్లడి

ఆమిర్ ఖాన్ తన కలల ప్రాజెక్ట్ 'మహాభారతం'పై ఆసక్తికర కామెంట్స్- ఈ ప్రాజెక్టు అందుకే లేట్ అవుతుందని వ్యాఖ్య

Aamir Khan On Mahabharata
Aamir Khan On Mahabharata (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 21, 2026 at 9:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Aamir Khan On Mahabharata: బాలీవుడ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ ఆమిర్ ఖాన్ తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ 'మహాభారతం'పై కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ పురాణ గాథను వెండితెరపై ఆవిష్కరించడం అనేది మామూలు విషయం కాదన్నారు. చాలా ఏళ్లుగా ఆమిర్ ఖాన్ మహాభారతం తెరకెక్కిస్తారనే వార్తలు వస్తున్నాయి. కానీ, ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై స్పష్టత లేకపోవడంతో అసలు ఈ ప్రాజెక్టు ఉంటుందా? ఉండదా? ఈ సినిమా ఆలస్యమవడానికి కారణాలేంటి? అనే చర్చ మొదలైంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఆమిర్ ఖాన్ ఈ అంశాలపై ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టత ఇచ్చారు.

ఆమిర్​ ఖాన్​ క్లారిటీ
మహాభారతం మన సంస్కృతిలో అంతర్భాగమని, అది చదవని వారు లేదా కనీసం తమ పెద్దల నుంచి ఆ కథను వినని భారతీయులు ఉండరని, అది మన రక్తంలోనే ఉందని ఆమిర్ ఖాన్ అన్నారు. మహాభారతాన్ని కేవలం ఒక సినిమా ప్రాజెక్ట్‌గా చూడలేమన్నారు. ఈ మహా కావ్యాన్ని తెరకెక్కించడం తన కల అని, అది ఏదో ఒక రోజు నిజమవుతుందన్న ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మహాభారతం ఎవరినీ నిరాశపరచదని, కానీ, దానిని సరిగ్గా తెరకెక్కించకపోతే ఆ మహా కావ్యాన్ని అవమానించిన వాళ్లమవుతామని, ఆ తప్పు తాను చేయబోనని ఆమిర్ స్పష్టం చేశారు. అంతేకాదు, ఒకవేళ తాను ఈ సినిమా తీస్తే ప్రతి భారతీయుడు గర్వపడేలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పుకొచ్చారు.

మహాభారతం నా కల. అది ఏ రోజు నెరవేరుతుందో చూడాలి. ఆ అవకాశం వస్తే నేను నిజంగా సంతోషిస్తాను. కానీ ఇది ఒక పెద్ద బాధ్యత. భారతీయులకు ఈ కథతో విడదీయలేని అనుబంధం ఉంది, ఇది మన రక్తంలోనే ఉంది. భగవద్గీత చదవని లేదా కనీసం తన అమ్మమ్మ, నానమ్మల దగ్గర ఆ కథలు వినని భారతీయుడు ఎవరూ ఉండరని నేను భావిస్తున్నాను. భారతీయులందరికీ అంతటి మూలాధారమైన కథను సినిమాగా తీయడం ఒక భారీ బాధ్యత. నేను తరచుగా ఒక మాట చెబుతుంటాను 'నువ్వు మహాభారతాన్ని నిరాశపరచవచ్చు కానీ, మహాభారతం నిన్ను ఎప్పుడూ నిరాశపరచదు.' ఈ సినిమా సరిగ్గా తీయకపోతే దాన్ని అవమానించినట్లే అవుతుంది. ఒకవేళ నేను ఎప్పుడైనా ఈ సినిమా తీస్తే భారతీయులందరూ గర్వపడేలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను - అమిర్ ఖాన్, బాలీవుడ్ హీరో

అన్ని కథలకు తల్లి లాంటిది
ప్రపంచం ఇప్పటివరకు 'లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్', 'అవతార్' వంటి భారీ విజువల్ వండర్స్ సినిమాలను చూసిందని ఆమిర్ అన్నారు. అయితే మహాభారతం వాటన్నింటికీ తల్లి వంటిదని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ కథను సరిగ్గా తీస్తే ప్రపంచ సినిమా వేదికపై భారతీయులు గర్వంతో తల ఎత్తుకుంటారన్నారు. ఇది అన్నిటికన్నా గొప్పదిగా అభివర్ణించారు. శ్రద్ధతో, నిజాయితీగా ఈ కథను తెరకెక్కిస్తే ప్రపంచ వేదికపై భారతీయులు గర్వపడే సినిమా అవుతుందని ఆమిర్ అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే తొందరపడటం లేదని, ఇది సరైన విధంగా రావాలన్నదే తన లక్ష్యమన్నారు.

ఆమిర్ ఖాన్ చివరి సినిమా?
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఒకవేళ అమిర్ ఖాన్ మహాభారతం తెరకెక్కిస్తే అది ఆయన చివరి సినిమా అవుతుందన్న ప్రచారం జరుగుతోంది. గతంలో ఆయన చేసిన కామంట్స్ ఇందుకు బలాన్నిచేకూరుస్తున్నాయి. ఈ మూవీ పూర్తి చేసిన తర్వాత తాను రిటైర్ అవ్వొచ్చని ఆమిర్ గతంలో సంకేతాలిచ్చారు. ఇంతటి గొప్ప మహాకావ్యం చేశాక, ఇక చేయడానికి ఏమీ మిగలదని ఆయన 2025లో ఆయన ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. అలాగే, ఈ డ్రీమ్ ప్రాజెక్టులో ఆమిర్ ఖాన్ కృష్ణుడు, కర్ణుడు పాత్రలో నటించే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది.

గర్ల్​ఫ్రెండ్​తో ఆమిర్​ ఖాన్​ చట్టా పట్టాల్- ఫొటోస్​, వీడియోస్ ఫుల్​​ ​వైరల్​

'పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు కూడా నిర్మాతలే చెల్లించాలా?'- బీ టౌన్ స్టార్స్​పై ఆమిర్ గరం!

TAGGED:

AAMIR KHAN
AAMIR KHAN ON MAHABHARAT
AAMIR KHAN INTERVIEW
AAMIR KHAN UPCOMING MOVIES
AAMIR KHAN ON MAHABHARATA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.