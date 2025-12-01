ETV Bharat / entertainment

సమంతను పెళ్లాడిన రాజ్ నిడిమోరు ఎవరు?- వీళ్ల ప్రేమ ఎలా మొదలైందో తెలుసా?

తిరుపతిలో పుట్టి, వైజాగ్‌లో పెరిగిన పక్కా తెలుగు కుర్రాడు- సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌ టూ సినిమా డైరెక్టర్‌గా!

Raj Nidimoru Samantha
Raj Nidimoru Samantha (Samantha Instagram Post)
Raj Nidimoru Career : ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా అంతా సమంత రెండో పెళ్లి వార్తలతో హోరెత్తుతోంది. కోయంబత్తూరులోని ఈశా యోగా సెంటర్‌లో డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరుతో ఆమె వివాహం జరిగింది. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారు. అయితే సమంత గురించి అందరికీ తెలుసు కానీ, ఆమెను పెళ్లాడిన రాజ్ నిడిమోరు ఎవరు? ఆయన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఏంటి? అనే ఆసక్తి ఇప్పుడు నెటిజన్లలో పెరిగింది. నిజానికి రాజ్ నిడిమోరు మన తెలుగు వ్యక్తే కావడం విశేషం. ఆయన ప్రయాణం తిరుపతి నుంచి మొదలై బాలీవుడ్, ఓటీటీలను శాసించే స్థాయికి ఎలా వెళ్లిందో చూస్తే ఆశ్చర్యం కలగకమానదు.

పక్కా తెలుగు కుర్రాడు!
రాజ్ నిడిమోరు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తిరుపతిలో జన్మించారు. ఆయన బాల్యం కొంతకాలం తిరుపతిలో గడిచినా, స్కూలింగ్ అంతా వైజాగ్‌లో జరిగింది. చదువులో ఎప్పుడూ ముందుండే రాజ్, తిరుపతిలోని ఎస్వీయూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్‌లో బీటెక్ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లి, అక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్‌లో మాస్టర్స్ చేశారు. కొన్నాళ్ల పాటు అక్కడే సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పనిచేశారు. అమెరికాలో ఉన్నప్పుడే సినిమాలపై ఆసక్తి పెంచుకుని, తన స్నేహితుడు కృష్ణ డీకే (DK)తో కలిసి ప్రయోగాలు మొదలుపెట్టారు.

రాజ్ అండ్ డీకే ఇదొక బ్రాండ్!
రాజ్ నిడిమోరు సోలోగా కాకుండా తన మిత్రుడు కృష్ణ డీకేతో కలిసి సినిమాలు తీస్తుంటారు. అందుకే వీరిని 'రాజ్ అండ్ డీకే' అని పిలుస్తారు. 2003లో 'ఫ్లేవర్స్', 2009లో '99' వంటి సినిమాలతో తమ ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు. కానీ వారికి అసలైన గుర్తింపు తెచ్చింది మాత్రం 'షోర్ ఇన్ ది సిటీ' సినిమానే. ఆ తర్వాత జాంబీ కామెడీ 'గో గోవా గాన్', 'ఏ జెంటిల్ మ్యాన్' వంటి సినిమాలతో బాలీవుడ్‌లో తమకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. వీరు తీసే సినిమాల్లో డార్క్ హ్యూమర్, సమాజంపై సెటైర్లు చాలా కొత్తగా ఉంటాయి.

ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సమంతతో పరిచయం
రాజ్ కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పింది మాత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ సిరీస్ 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్'. ఇది ఓటీటీ ప్రపంచంలోనే ఒక సంచలనం సృష్టించింది. ఈ సిరీస్ రెండో సీజన్ కోసం సమంతను 'రాజి' పాత్రకు ఎంపిక చేశారు. ఆ షూటింగ్ సమయంలోనే రాజ్, సమంతల మధ్య మంచి స్నేహం ఏర్పడింది. ఆ ప్రొఫెషనల్ బాండింగ్ కాస్తా వ్యక్తిగత సాన్నిహిత్యంగా మారి, ఇప్పుడు పెళ్లి వరకు వచ్చింది. రీసెంట్‌గా వచ్చిన 'ఫర్జీ', 'సిటాడెల్: హనీ బన్నీ' సిరీస్‌లకు కూడా రాజే దర్శకుడు.

వ్యక్తిగత జీవితం విడాకులు
రాజ్ నిడిమోరు వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికి వస్తే ఆయన గతంలో శ్యామలీ అనే యువతిని వివాహం చేసుకున్నారు. ఆమె కూడా సినిమా రంగంలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా, స్క్రిప్ట్ రైటర్‌గా పనిచేశారు. 2015లో పెళ్లి చేసుకున్న వీరు, మనస్పర్థల కారణంగా 2022లో విడాకులు తీసుకుని విడిపోయారు. సమంతతో రాజ్ పెళ్లి వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలోనే ఆమె , సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్టులు కూడా వైరల్ అయ్యాయి.

అఫీషియల్ క్లారిటీ
సమంత కూడా 2021లో నాగచైతన్యతో విడిపోయిన తర్వాత సింగిల్ గానే ఉంటున్నారు. గతఏడాది కాలంగా రాజ్, సమంత అప్పుడప్పుడు ఫారిన్​ ట్రిప్​లకు, అమెరికా ట్రిప్‌లకు వెళ్లడం, పికిల్ బాల్ టోర్నమెంట్‌లో రాజ్ కనిపించడం వంటివి వారి రిలేషన్‌షిప్ వార్తలకు బలం చేకూర్చాయి. ఇప్పుడు డిసెంబర్ 1న వీరిద్దరూ కోయంబత్తూరులో పెళ్లి చేసుకున్నట్లు అఫీషియల్​గా ఫొటోలు కూడా విడుదల చేశారు.

