టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పుల వెనుక అనిల్ పండిట్!- ఇంతకీ అతను ఎవరంటే?
బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ కాల్పులతో ముంబయి ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. కాల్పులకు ముందు నిందితుల కదలికలకు సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలు బయటకు వచ్చాయి.
Published : October 19, 2026 at 11:08 AM IST
Tiger Shroff Firing Case : 2024 దసరా పండగ రోజే ఎన్సీపీ సీనియర్ నేత బాబా సిద్ధిఖీ హత్యకు గురయ్యారు. రెండేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు అదే దసరా పండగకు రెండు రోజుల ముందు నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో టైగర్ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. దీంతో దసర వేళ ముంబయి నగరం మరోసారి ఉలిక్కిపడింది. అయితే టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పులు జరిపిన నిందితుల కదలికలకు సంబంధించిన కొన్ని విజువల్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. అదే విధంగా అమెరికాకు చెందిన గ్యాంగ్స్టర్ అనిల్ పండిట్ ఈ కాల్పులకు తానే బాధ్యుడినని స్వయంగా ప్రకటించుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన ఆడియో క్లిప్ను పలు భద్రతా సంస్థలకు కూడా పంపాడు.
ఆదివారం సాయంత్రం జుహు ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ కాల్పులకు తానే బాధ్యుడినని హిందీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీపై అనిల్ పండిత్ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్కు నటుడు సల్మాన్ఖాన్ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశాడు. సల్మాన్తో కలిసి పనిచేసేవారిని చంపేస్తామంటూ బెదిరించాడు. టైగర్కు ఇప్పటికే వార్నింగ్ ఇచ్చినప్పటికీ అతడు ఏ మాత్రం పట్టించుకోలేదని, దీంతో ఇదే తన నుంచి వచ్చే చివరి హెచ్చరిక అంటూ ఆ క్లిప్లో అనిల్ పండిట్ పేర్కొన్నాడు. అదే విధంగా సల్మాన్ కుటుంబానికి బెదిరింపులు పంపాడు. కానీ ఆ ఆడియో క్లిప్ విషయంలో ఎలాంటి ధ్రువీకరణ లేదు.
అనిల్ పండిత్ ఎవరంటే?
అనిల్ పండిట్ హరియాణాలోని పానిపత్కు చెందినవాడు. 2024లో అక్రమమార్గంలో అనిల్ అమెరికాకు వలసవెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత నుంచి బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్తో కలిసి పనిచేయడం మొదలుపెట్టినట్లు తెలిసింది. భారతదేశంలో ఉన్నంతవరకు అతడిపై ఎలాంటి క్రిమినల్ కేసులు లేవని, కానీ తర్వాత నుంచి మాత్రం అనిల్పై కొన్ని కేసులు నమోదైనట్లు మీడియా కథనాల్లో వస్తుంది. ఆడియో క్లిప్లో లారెన్స్ బిష్ణోయ్ పేరు వాడినప్పటికీ, పండిట్ నేరుగా అతడి నుంచి ఆదేశాలు అందుకోలేదని చెప్పారు. అనిల్కు హ్యాండ్లర్గా ఉన్న హారీ బాక్సర్ (హరిచంద్ జాట్) 2022 నుంచి యూఎస్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాడని, అతడిపై రాజస్థాన్, పంజాబ్, దిల్లీలో దోపిడీ, హత్యాయత్నం కేసులు ఉన్నాయని చెప్పారు.
VIDEO | Mumbai: CCTV footage of gunmen opening fire at Bollywood actor Tiger Shroff's car in Juhu on Sunday evening. (Source: Mumbai Police) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/XkUFXj5SlB— Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2026
రోహిత్ శెట్టి ఇంటపై కాల్పులు
అంతేకాకుండా ఇదే ఏడాది బాలీవుడ్ చెందిన పలువురు వ్యక్తులను లక్ష్యంగా బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ పేరిట కాల్పులకు తెగబడింది. ఫిబ్రవరి నెలలో డైరెక్టర్ రోహిత్ శెట్టి ఇంటి వద్ద కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్పులు జరిపారు. అయితే నాడు రోహిత్కు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. జూన్లో పంజాబీ సింగర్ గురురంధ్వాకు చెందిన జిమ్ను లక్ష్యంగా చేసుకొని దుండగులు కాల్పులకు తెగబడ్డారు. అనంతరం ఆ కాల్పులకు బాధ్యత వహిస్తున్నట్లు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ సభ్యుడు అనిల్ పండిత్ అప్పట్లో సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా స్వయంగా ప్రకటించుకున్నాడు. సల్మాన్ఖాన్తో సింగర్ గురురంధ్వాకు సాన్నిహిత్యం పెరుగుతోందని అందుకే అతనిపై దాడి చేసినట్లు వెల్లడించాడు.
#WATCH | Mumbai | Visuals from inside the residence of Tiger Shroff as Maharashtra Dy CM Eknath Shinde arrived to visit him following an incident of firing at his car, injuring his driver The actor is safe and has not sustained any gunshot injuries, as per Mumbai Police (Visuals source: Shivsena PR)— ANI (@ANI) October 18, 2026
సల్మాన్తో ఉన్న వైరం ఇదే!
1998 అక్టోబర్ 1న 'హమ్ సాథ్ సాథ్ హై' చిత్రం షూటింగ్ సమయంలో జోధ్పుర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో సల్మాన్ ఖాన్ సహా బాలీవుడ్ తారలు కొందరు కృష్ణజింకలను వేటాడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇందులో ట్రయల్ కోర్టు 2018 ఏప్రిల్ 5న నటుడు సల్మాన్ ఖాన్ను దోషిగా తేలుస్తూ ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది. కానీ ఆ జైలు శిక్షకు సంబంధించి విషయాన్ని మాత్రం సుప్రీంకోర్టు వద్ద పెండింగ్లోనే ఉంది. ఈ కేసులో మిగతా యాక్టర్స్ నిర్దోషులుగా తేలారు. కృష్ణ జింకలను బిష్ణోయ్ సమాజం పరమ పవిత్రంగా భావిస్తుంది. అందుకే ఆ జింకలను చంపినందుకు సల్మాన్ ఖాన్ తమకు క్షమాపణలు చెప్పాలని బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ చేస్తోంది.
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