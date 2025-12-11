విరాట్, అనుష్క డేటింగ్ సీక్రెట్స్- అప్పట్లో మనోడు ఎలా ఫ్లర్టింగ్ చేసేవాడో తెలుసా?
లవ్లో ఉన్నప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ ఎలా సరసాలు అడేవాడో తెలుసా? - అనుష్క చెప్పని డేటింగ్ సీక్రెట్స్!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 11, 2025 at 1:28 PM IST
Virat Kohli Anushka Dating Secrets : విరాట్ కోహ్లీ- ఈ పేరు వింటే క్రికెట్ అభిమానులు ఊగిపోతుంటారు. అనుష్క శర్మ అప్పట్లో కుర్రకారు మదిని దోచేసిన స్టైలిష్ యాక్ట్రెస్. ఈ రోజు వాళ్ల మ్యారేజ్ యానివర్సిరీ. వాళ్ల పెళ్లి అయ్యి అప్పుడే 8 ఏళ్లు నిండిపోయాయి. అయినా ఎంతో అన్యోన్యంగా, హాయిగా కలిసి జీవిస్తున్నారు ఈ లవ్లీ కపుల్. విరాట్ ఇప్పుడైతే ఇలా ఉన్నాడు కానీ, ఒకప్పుడు మనోడు మంచి 'లవ్ గురు'. అమ్మాయిలతో ముఖ్యంగా అనుష్కతో ఎలా సీక్రెట్ డేటింగ్ నడిపేవాడో తెలుసా?
అప్పట్లో ఎలా ఉండేవాడంటే?
ఇంటర్నెట్ పర్సనాలిటీ ఫ్రెడ్డీ బర్డీ ఒకప్పుడు నటి అనుష్కతో ఓ ఇంటర్వ్యూ చేశారు. ఈ సమయంలో అనుష్క, విరాట్ చాలా సీక్రెట్గా డేటింగ్ చేస్తుండేవాళ్లు. దీనితో ఆనాటి ఆసక్తికరమైన విషయాలను, తాజాగా ఫ్రెడ్డీ బర్డ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో పంచుకున్నారు. దీనికి అనుష్క రెడ్ హార్ట్ సింబల్తో రియాక్ట్ అయ్యింది. దీనితో అభిమానులు ఆ ఇన్స్టా పోస్టును తెగ చూసేస్తున్నారు. ఇంతకూ ఆ పోస్టులో ఏముందంటే?
"నేను కొన్ని ఏళ్ల క్రితం ఒక మ్యాగజైన్ ఇంటర్వ్యూ కోసం దిల్లీ నుంచి విమానంలో ముంబయిలోని అనుష్క ఇంటి వెళ్లాను. ఆ సమయంలో ఆమె చాలా అందంగా, నిరాడంబరంగా ఉంది. ఆమె కేవలం అందమైన అమ్మాయి మాత్రమే కాదు. చాలా స్నేహపూర్వకంగా, సరదాగా, ఆకట్టుకునేలా మాట్లాడారు. అప్పట్లో అనుష్క సింగిల్గా, ముంబయిలో ఒక అందమైన పెంట్హౌస్ అపార్ట్మెంట్లో ఉండేది. అప్పటి విషయాలు అన్నీ నాకు బాగా గుర్తు ఉన్నాయి. వాస్తవానికి నా కంటే నా కారు డ్రైవర్ చాలా ఉత్సాహపడ్డాడు. మేము అనుష్క అపార్ట్మెంట్కు దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు, నా డ్రైవర్ "విరాట్ కోహ్లీతో అనుష్క డేటింగ్ చేస్తోందా? అని మీరు తప్పకుండా అడగాలి" అని అన్నాడు. ఆ విషయం నాకు బాగా గుర్తుంది.
మేము ఆమె ఇంటికి వెళ్లాం. అప్పుడు ఆమె చాలా సింపుల్గా ఉన్నారు. మేము ఇంటిలోకి వెళ్లగానే, "మీరు వస్తున్నారు కదా, అందుకే కనీసం నా జుట్టు దువ్వుకోమని మా అమ్మ చెప్పింది. కానీ నాకు ఇలానే బాగుందనిపిస్తోంది" అని అనుష్క చెప్పింది. తరువాత ఆమె నాతో చాలా సరదాగా, చాలా మామూలుగా, రిలాక్స్డ్గా, చాలా పద్ధతిగా మాట్లాడారు. కొద్ది సేపటికే మేము పాత స్నేహితుల మాదిరాగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాం. ఆ సమయంలో నా డ్రైవర్ అడగమన్న ప్రశ్న గుర్తువచ్చింది. వెంటనే ఆ ప్రశ్న అడిగాను. దీనితో ఆమె తనలోని సహజ నటనా నైపుణ్యాలను చూపించారు. విరాట్తో ప్రేమ, డేటింగ్ లాంటివి ఏమీ లేవని చెప్పారు. దీనితో నేను అక్కడితో ఆ టాపిక్ను వదిలేశాను.
కానీ కొన్ని నిమిషాల తర్వాత సడెన్గా ఆమె మొబైల్ ఫోన్ మోగింది. మేము సైలెంట్ అయిపోయాం. అనుష్క ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయగానే, అవతలి వ్యక్తి చాలా మంచి పద్ధతిలో సరసాలడడం మొదలుపెట్టాడు. డిన్నర్కు ఏం ప్లాన్ చేద్దాం అని అడుగుతున్నాడు. అవి కచ్చితంగా విరాట్ కోహ్లీయే అని నేను గ్రహించాను.
ఈ రోజు విరాట్ కోహ్లీ క్రికెట్ ఛాంపియన్. విరాట్, అనుష్కలది అద్భుతమైన వివాహ జీవితం. వారికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. వారు మీడియా దృష్టికి దూరంగా, వ్యక్తిగతంగా, చాలా సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారని నేను భావిస్తున్నాను. నాకు ఇంకా గుర్తుంది. నేను ఇంటర్వ్యూ ముగించి నా కారు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, 'విరాట్ కోహ్లీ గురించి ఆమె ఏమైనా చెప్పిందా?' అని నా కారు డ్రైవర్ అడిగాడు. నేను నా మనస్సులోనే నవ్వుకుంటూ, 'లేదు' అని చెప్పాను."
- ఫ్రెడ్డీ బర్డీ, ఇన్స్టా పోస్ట్
విరాట్ కోహ్లీ, అనుష్క శర్మ 2017 డిసెంబర్ 11న వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి వామిక, అకాయ్ అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.
