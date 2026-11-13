ట్రెండింగ్లో అనిరుధ్- కావ్య పెళ్లి వేడుక- ఈ 'ఆత్మగౌరవ వివాహం' గురించి మీకు తెలుసా?
Anirudh Kavya Marriage : ఆత్మగౌరవ వివాహంతో అనిరుధ్- కావ్యా మారన్ పెళ్లి బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. అయితే వీళ్లు ఆచరించిన ఆత్మగౌరవ వివాహ పద్ధతిపై నెట్టింట చర్చ జరుగుతుంది. మరి ఈ పద్ధతి ఏంటంటే?
Published : November 13, 2026 at 10:18 AM IST
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్- సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ ఓనర్ కావ్య మారన్ ఈనెల 11న వివాహబంధంతో ఒకటయ్యారు. గ్రీస్లో కుటుంబసభ్యులు, అతికొద్ది మంది సన్నిహితులు, ప్రముఖుల సమక్షంలో వీళ్ల పెళ్లి ఘనంగా జరిగింది. అయితే ఈ జంట 'ఆత్మగౌరవ వివాహం' (Self Respect Wedding)తో ఒక్కటైనట్లు సన్నిహితులు తెలిపారు. దీంతో ఈ వివాహ పద్ధతి చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరి ఆత్మగౌరవ పెళ్లి అంటే ఏంటి? అందులో ఎలాంటి ఆచారాలు ఉంటాయి? దీనికి చట్టపరమైన గుర్తింపు ఉందా? అనేది తెలుసుకుందాం.
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ఈ పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో పెళ్లికూతురు కావ్య మెడలో అనిరుధ్ గొలుసు వేస్తున్న ఫొటో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అంతేకాదు వీరు వేద మంత్రాల మధ్య కాకుండా దండలు, చైన్స్ మార్చుకుని పెళ్లి చేసుకున్నారు. నెటిజన్లకు ఇది కొత్తగా అనిపించింది. దీంతో ఈ వివాహ పద్ధతి గురించి చర్చ మొదలైంది. దీంతో 'అసలు ఏంటి ఈ ఆచారం?' అని సోషల్ మీడియాలో ఆరా తీశారు. వీటికి ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం (డీఎంకే) ఐటీ వింగ్ కార్యదర్శి డాక్టర్ టీఆరీబీ రాజా స్పందిస్తూ స్పష్టతనిచ్చారు. ఆ వేడుకలో ఏం జరిగిందో వివరిస్తూ ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు.
11.11 ❤️ https://t.co/oNGmJtgxEY— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) November 11, 2026
అనిరుధ్- కావ్య 'ఆత్మగౌరవ వివాహం'తో ఒక్కటయ్యారని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఒకరికొకరు పూలమాలలు, గొలుసులు మార్చుకున్నారని తెలిపారు. 'కావ్య- అనిరుధ్ ఒకరికొకరు పూలమాలలు వేసుకున్నారు. అనంతరం వధూవరులిద్దరూ గొలుసులు మార్చుకున్నారు. ఈ వేడుకలో తలైవాతోపాటు సూపర్స్టార్, ఇంకా కుటుంబ సభ్యులు కొత్త జంటను ఆశీర్వదించారు' అని పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
@DrGanesh_Japan YES ... Kavya and Anirudh garlanded each other... #Thalaivar handed over a chain to Kavya and #Superstar handed over a chain to Anirudh... the bride and groom exchanged chains and an union of hearts was blessed by their friends and family♥️🎊— Dr. T R B Rajaa (@TRBRajaa) November 12, 2026
అసలేంటీ వివాహం- ఎలా పుట్టింది?
తమిళనాడు సంఘ సంస్కర్త, ద్రవిడ ఉద్యమ రూపకర్త పెరియార్ ఇ.వి. రామస్వామి ప్రారంభించిన ఆత్మగౌరవ ఉద్యమం నుంచి ఈ ఆత్మగౌరవం వివాహం పుట్టుకొచ్చింది. ఇది సంప్రదాయ వివాహ ఆచారానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇందులో కుల వివక్ష, వివాహ వేడుకలలో మత పెద్దల పాత్ర ఉండదు. ఈ ఆత్మగౌరవ వివాహంలో, జంట ఒకరికొకరు తమ నిబద్ధతను ప్రకటించుకుని, సాక్షుల సమక్షంలో పూలమాలలు లేదా ఉంగరాలను మార్చుకోవచ్చు. ఈ వేడుకకు పురోహితులు గానీ, మతపరమైన ఆచారాలు అవసరం లేదు.
❤️ https://t.co/6b0cjrodH7— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) November 11, 2026
దీనికి చట్టబద్ధత ఉందా?
ఈ వివాహ పద్ధతికి చట్టబద్ధత ఉంది. 1967లో తమిళనాడులో హిందూ వివాహ చట్టానికి చేసిన సవరణ ద్వారా, సంప్రదాయ మతపరమైన వేడుకలు లేకుండా ఆత్మగౌరవ వివాహాలు చట్టబద్ధంగా జరిపించడానికి అనుమతి లభించింది. దీంతో ఈ 'ఆత్మగౌరవ వివాహ' పద్ధతి చట్టపరమైన గుర్తింపు పొందింది.