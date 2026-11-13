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ట్రెండింగ్​లో అనిరుధ్- కావ్య పెళ్లి వేడుక- ఈ 'ఆత్మగౌరవ వివాహం' గురించి మీకు తెలుసా?

Anirudh Kavya Marriage : ఆత్మగౌరవ వివాహంతో అనిరుధ్- కావ్యా మారన్ పెళ్లి బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. అయితే వీళ్లు ఆచరించిన ఆత్మగౌరవ వివాహ పద్ధతిపై నెట్టింట చర్చ జరుగుతుంది. మరి ఈ పద్ధతి ఏంటంటే?

Anirudh - Kavya Maran Marriage
అనిరుధ్ - కావ్య పెళ్లి వేడుక (Source : Anirudh Instagram)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 13, 2026 at 10:18 AM IST

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మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్- సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ ఓనర్ కావ్య మారన్ ఈనెల 11న వివాహబంధంతో ఒకటయ్యారు. గ్రీస్​లో కుటుంబసభ్యులు, అతికొద్ది మంది సన్నిహితులు, ప్రముఖుల సమక్షంలో వీళ్ల పెళ్లి ఘనంగా జరిగింది. అయితే ఈ జంట 'ఆత్మగౌరవ వివాహం' (Self Respect Wedding)తో ఒక్కటైనట్లు సన్నిహితులు తెలిపారు. దీంతో ఈ వివాహ పద్ధతి చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరి ఆత్మగౌరవ పెళ్లి అంటే ఏంటి? అందులో ఎలాంటి ఆచారాలు ఉంటాయి? దీనికి చట్టపరమైన గుర్తింపు ఉందా? అనేది తెలుసుకుందాం.

పురోహితుడు ఉండడు- వేదమంత్రాలు చదవరు!
ఈ పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో పెళ్లికూతురు కావ్య మెడలో అనిరుధ్ గొలుసు వేస్తున్న ఫొటో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అంతేకాదు వీరు వేద మంత్రాల మధ్య కాకుండా దండలు, చైన్స్‌ మార్చుకుని పెళ్లి చేసుకున్నారు. నెటిజన్లకు ఇది కొత్తగా అనిపించింది. దీంతో ఈ వివాహ పద్ధతి గురించి చర్చ మొదలైంది. దీంతో 'అసలు ఏంటి ఈ ఆచారం?' అని సోషల్ మీడియాలో ఆరా తీశారు. వీటికి ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం (డీఎంకే) ఐటీ వింగ్ కార్యదర్శి డాక్టర్ టీఆరీబీ రాజా స్పందిస్తూ స్పష్టతనిచ్చారు. ఆ వేడుకలో ఏం జరిగిందో వివరిస్తూ ఎక్స్​లో పోస్టు పెట్టారు.

అనిరుధ్‌- కావ్య 'ఆత్మగౌరవ వివాహం'తో ఒక్కటయ్యారని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఒకరికొకరు పూలమాలలు, గొలుసులు మార్చుకున్నారని తెలిపారు. 'కావ్య- అనిరుధ్ ఒకరికొకరు పూలమాలలు వేసుకున్నారు. అనంతరం వధూవరులిద్దరూ గొలుసులు మార్చుకున్నారు. ఈ వేడుకలో తలైవాతోపాటు సూపర్​స్టార్, ఇంకా కుటుంబ సభ్యులు కొత్త జంటను ఆశీర్వదించారు' అని పోస్ట్​లో పేర్కొన్నారు.

అసలేంటీ వివాహం- ఎలా పుట్టింది?
తమిళనాడు సంఘ సంస్కర్త, ద్రవిడ ఉద్యమ రూపకర్త పెరియార్ ఇ.వి. రామస్వామి ప్రారంభించిన ఆత్మగౌరవ ఉద్యమం నుంచి ఈ ఆత్మగౌరవం వివాహం పుట్టుకొచ్చింది. ఇది సంప్రదాయ వివాహ ఆచారానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇందులో కుల వివక్ష, వివాహ వేడుకలలో మత పెద్దల పాత్ర ఉండదు. ఈ ఆత్మగౌరవ వివాహంలో, జంట ఒకరికొకరు తమ నిబద్ధతను ప్రకటించుకుని, సాక్షుల సమక్షంలో పూలమాలలు లేదా ఉంగరాలను మార్చుకోవచ్చు. ఈ వేడుకకు పురోహితులు గానీ, మతపరమైన ఆచారాలు అవసరం లేదు.

దీనికి చట్టబద్ధత ఉందా?
ఈ వివాహ పద్ధతికి చట్టబద్ధత ఉంది. 1967లో తమిళనాడులో హిందూ వివాహ చట్టానికి చేసిన సవరణ ద్వారా, సంప్రదాయ మతపరమైన వేడుకలు లేకుండా ఆత్మగౌరవ వివాహాలు చట్టబద్ధంగా జరిపించడానికి అనుమతి లభించింది. దీంతో ఈ 'ఆత్మగౌరవ వివాహ' పద్ధతి చట్టపరమైన గుర్తింపు పొందింది.

TAGGED:

ANIRUDH KAVYA MARRIAGE RITUAL
SELF RESPECT MARRIAGE MEANING
సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మ్యారేజ్ ఏంటి
అనిరుధ్ కావ్యామారన్ పెళ్లి వేడుక

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