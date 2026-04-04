ETV Bharat / entertainment

ధురంధర్ తర్వాత రూటు మార్చనున్న ఆదిత్య ధర్- ఊహించని కథతో తదుపరి సినిమా!

ఎక్కువ బడ్జెట్ కారణంగా ఆలస్యమైన "ది ఇమ్మోర్టల్ అశ్వత్థామ" సినిమా - ధురందర్ సిరీస్​ విజయం తర్వాత నిర్మాతలు భారీ ప్రాజెక్టుల్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సుముఖంగా ఉన్నారనే ప్రచారం

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 4, 2026 at 6:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Aditya Dhar Next Movie Updates : ధురంధర్ సిరీస్ సాధించిన భారీ విజయం తర్వాత దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ ప్రస్తుతం రిలాక్స్ అవుతున్నారు. ఆయన తదుపరి ప్రాజెక్ట్‌పై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడలేదు. అయితే, వివిధ జాన్రాల్లో పలు కథలను ఆయన పరిశీలిస్తున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న "ది ఇమ్మోర్టల్ అశ్వత్థామ" (Immortal Ashwatthama) ప్రాజెక్ట్‌ను ఆదిత్య ధర్ మళ్లీ తిరిగి మొదలుపెట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

సైన్స్ ఫిక్షన్, పౌరాణిక కథల మేళవింపుతో రూపుదిద్దుకోవాల్సిన "ది ఇమ్మోర్టల్ అశ్వత్థామ" సినిమా భారీ బడ్జెట్ కారణంగా ఆలస్యమైంది. ధురందర్ సిరీస్​ విజయం తర్వాత నిర్మాతలు, భారీ ప్రాజెక్టుల్లో పెట్టుబడి పెాట్టడానికి మరింత సుముఖంగా ఉన్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో ఈ చిత్రం త్వరలో నిర్మాణ దశలోకి వెళ్లే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు, చంద్రగుప్త మౌర్యుడి జీవితం ఆధారంగా ఇంకో కథ సిద్ధం చేసుకున్నారు. పీరియడిక్​ యాక్షన్ డ్రామా తీయాలని ఆదిత్య ధర్ ఆలోచిస్తున్నారని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.

భారీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా కథతో మరో చిత్రం
భారతదేశ చరిత్రలో అత్యంత ప్రముఖ చక్రవర్తుల్లో ఒకరైన చంద్రగుప్త మౌర్యుని జీవితంపై, అతను యుద్ధాల్లో చూపిన ధైర్యం, రాజకీయంగా ఎదగడానికి అతను చేసిన వ్యూహాల మీద ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకోనున్నట్లు సోషల్​ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. ఈ రెండు ప్రాజెక్టులతో పాటు మూడో ప్రాజెక్ట్ పై కూడా ఆధిత్యధర్ ఆలోచిస్తున్నట్లు చర్చలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇంకా పూర్తిగా తెలియనప్పటికీ, ఇది భారీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా కథ అని సీనీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ మూడు ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఆదిత్య ధర్ విభిన్నమైన కథలను ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయాలని చూస్తున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో ఒక టాక్ నడుస్తోంది.

ఒక ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ స్పై థ్రిల్లర్ కోసం ఆధిత్య ధర్​ను సంప్రదించినట్లు రూమర్లు వచ్చాయి. అయితే, ఆ ఆఫర్‌ను ఆయన తిరస్కరించినట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. మళ్లీ గూఢచర్యం జాన్రాలో కాకుండా తెరపైకి, ఆసక్తికరమైన కథలను తెరపైకి తీసుకురావాలని ఆధిత్య ధర్​ నిర్ణయించుకున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఆదిత్య తన నెక్ట్స్​ స్టోరీని జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారనే టాక్​ సోషల్​ మీడియాలో వినిపిస్తుంది. అయితే తన తదుపరి సినిమాకు సంబధించిన ప్రణాళిక పూర్తయిన వెంటనే దానిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. ధురంధర్ లాంటి బ్లాక్​బస్టర్ ఇచ్చిన ఆయన​ నుంచి కొత్త సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందా? అని సినీ ప్రియులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.

సంచలనం సృష్టిస్తున్న ధురంధర్‌ 2
విడుదలైన నాటినుంచి వసూళ్ల సునామీ సృష్టిస్తున "ధురంధర్ 2" తాజాగా రూ.1,500 కోట్ల క్లబ్‌లోకి చేరింది. ఇండియాలో రూ.1,100 కోట్లు సాధించిందని నిర్మాణ సంస్థ తెలిపింది. అత్యంత వేగంగా ఈ స్థాయిలో వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులు నెలకొల్పింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా నార్త్‌ అమెరికాలో బాహుబలి 2 పేరుతో ఉన్న రికార్డును తాజాగా బ్రేక్‌ చేసింది. అక్కడ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది. దీనిపై "బాహుబలి'లో భళ్లాలదేవ పాత్రతో అదరగొట్టిన రానా స్పందిస్తూ " ధురంధర్ 2 సాధిస్తున్న రికార్డులు చూసి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఎన్నో దశాబ్దాలుగా బాహుబలి 2 పేరిట ఉన్న రికార్డును కూడా ఇది సొంతం చేసుకుంది. బాహుబలి, "ధురంధర్" లాంటి చిత్రాలు మరిన్ని రావాలి. ఎన్నో రికార్డులు సొంతం చేసుకోవాలి. ఎన్ని వచ్చినా దేని ప్రత్యేకత దానిదే" అని రానా అన్నారు.

TAGGED:

ADITYA DHAR NEXT MOVIE
THE IMMORTAL ASHWATTHAMA MOVIE
ADITYA DHAR NEXT MOVIE UPDATES
ADITYA DHAR NEXT PLAN
ADITYA DHAR NEXT MOVIE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.