'సృష్టి ధర్మం తప్పినప్పుడు, విధి ఒక వృషకర్మను ఎంచుకుంటుంది'- నాగచైతన్య కొత్త సినిమా గ్లింప్స్
నాగచైతన్య- కార్తిక్ దండు కాంబోలో వృషకర్మ - తాజాగా విడుదల చేసిన మూవీ గ్లింప్స్ - 2నిమిషాల 6 సెకండ్లు నిడివి
Published : March 5, 2026 at 12:26 PM IST
Vrushakarma Glimpse : అక్కినేని నాగచైతన్య- కార్తిక్ దండు కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'వృషకర్మ'. ఇందులో హీరోయిన్గా మీనాక్షి చౌదరి నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని పూర్తిగా మైథలాజికల్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన గ్లింప్స్ను గురువారం మూవీ టీమ్ ప్రేక్షకుల కోసం విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారింది.
దాదాపు ఈ గ్లింప్స్ రన్టైమ్ రెండు నిమిషాల ఆరు సెకన్లు ఉంది. అలాగే ఇందులో ఆసక్తికరంగా 19 ఫ్రేమ్లు ఉన్నాయని ముందే చిత్ర బృందం తెలిపింది. అయితే ఈ గ్లింప్స్ను మూవీ టీమ్ హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ఐ మ్యాక్స్లో విడుదల చేసింది. దీని కోసం ప్రత్యేక ఈవెంట్ను ఏర్పాటు చేసి అభిమానులకు థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేలా చేసింది. కాగా గతేడాది చైతు బర్త్డే సందర్భంగా సినిమా టైటిల్తో పాటు పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. ఎప్పుడూ కనిపించని విధంగా చైతూ లుక్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. దీంతో మూవీపై హైప్ మరింత పెరిగింది.