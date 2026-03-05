ETV Bharat / entertainment

'సృష్టి ధర్మం తప్పినప్పుడు, విధి ఒక వృషకర్మను ఎంచుకుంటుంది'- నాగచైతన్య కొత్త సినిమా గ్లింప్స్

నాగచైతన్య- కార్తిక్ దండు కాంబోలో వృషకర్మ - తాజాగా విడుదల చేసిన మూవీ గ్లింప్స్ - 2నిమిషాల 6 సెకండ్లు నిడివి ​

Vrushakarma Glimpse Out
Vrushakarma Glimpse Out (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 5, 2026 at 12:26 PM IST

1 Min Read
Vrushakarma Glimpse : అక్కినేని నాగచైతన్య- కార్తిక్ దండు కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'వృషకర్మ'. ఇందులో హీరోయిన్​గా మీనాక్షి చౌదరి నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని పూర్తిగా మైథలాజికల్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్​గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన గ్లింప్స్​ను గురువారం మూవీ టీమ్​ ప్రేక్షకుల కోసం విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది సోషల్​ మీడియాలో ట్రెండింగ్​గా మారింది.

దాదాపు ఈ గ్లింప్స్​ రన్​టైమ్​ రెండు నిమిషాల ఆరు సెకన్లు ఉంది. అలాగే ఇందులో ఆసక్తికరంగా 19 ఫ్రేమ్​లు ఉన్నాయని ముందే చిత్ర బృందం తెలిపింది. అయితే ఈ గ్లింప్స్​ను మూవీ టీమ్​ హైదరాబాద్​ ప్రసాద్​ ఐ మ్యాక్స్​లో విడుదల చేసింది. దీని కోసం ప్రత్యేక ఈవెంట్​ను ఏర్పాటు చేసి అభిమానులకు థియేట్రికల్​ ఎక్స్​పీరియన్స్​ వచ్చేలా చేసింది. కాగా గతేడాది చైతు బర్త్​డే సందర్భంగా సినిమా టైటిల్​తో పాటు పోస్టర్​ను విడుదల చేశారు. ఎప్పుడూ కనిపించని విధంగా చైతూ లుక్​ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. దీంతో మూవీపై హైప్​ మరింత పెరిగింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

