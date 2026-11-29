అప్పుడు 'మురారి', 'అంజి' - ఇప్పుడు 'వృషకర్మ' - మేకర్స్ ఆ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యారా?
Karthik Dandu On Vrushakarma: 'వృషకర్మ' సినిమాపై డైరెక్టర్ కార్తిక్ దండు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రమోషన్స్లో భాగంగా నిర్వహించిన ప్రెస్మీట్లో మాట్లాడుతూ అంచనాలు పెంచారు.
Published : November 29, 2026 at 3:31 PM IST
యువసామ్రాట్ అక్కినేని నాగచైతన్య ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన 'వృషకర్మ' ఆడియెన్స్లో ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది. ఇటీవల ఈ చిత్రం నుంచి ట్రైలర్ రిలీజ్ కాగా, అందులోని విజువల్స్ ఆడియెన్స్ను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. డిసెంబర్ 4న ఈ చిత్రం రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ వరుస ప్రమోషన్స్తో సినిమాను ప్రేక్షకులకు చేరవేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం జరిగిన ప్రెస్మీట్లో డైరెక్టర్ కార్తిక్ దండు వృషకర్మపై పలు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
ఇంట్రో మిస్ అవ్వొద్దు : కార్తిక్ దండు
'కొంతమంది ఆడియెన్స్ థియేటర్లకు ఆలస్యంగా వస్తుంటారు. కానీ వృషకర్మ సినిమాలో మొదటి 10 నిమిషాలు చాలా కీలకం. దీన్ని మిస్ అయితే స్టోరీలో ఫ్లో మిస్ అవుతారు. స్టోరీని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రారంభంలో వచ్చే సన్నివేశాలు అత్యంత కీలకం' అని డైరెక్టర్ కార్తిక్ దండు తెలిపారు. వృషకర్మ తెలుగు సినిమా గర్వపడేలా ఉంటుందని కార్తిక్ అన్నారు. ఇది థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చే సినిమా అని వివరించారు. చాలా కొత్త స్క్రీన్ప్లేతో ఉంటుందని తెలియజేశారు.
కొన్ని సినిమాలకు డైరెక్టర్స్ ప్రేక్షకులకు కొన్ని సూచనలు చేస్తుంటారు. సినిమా మొదలైన మొదటి 10 నిమిషాలు అస్సలు మిస్ కావద్దని, చివరి క్లైమాక్స్ చాలా ముఖ్యం అంటూ కోరుతుంటారు. గతంలో మహేశ్ బాబు నటించిన 'మురారి', చిరంజీవి నటించిన 'అంజి', శర్వానంద్ నటించిన 'ఎక్స్ప్రెస్ రాజా' వంటి చిత్రాలతో టాలీవుడ్లో ఈ ట్రెండ్ బాగా పాపులర్ అయింది. పైగా ఆ చిత్రాలు కూడా మంచి ఆదరణను అందుకున్నాయి.
తెలుగు సినిమాలో గతంలో 'మురారి' సినిమాకు కూడా మేకర్స్ ఇలాంటి ప్రచారమే చేశారు. అయితే సినిమా కథను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ ప్రారంభ సన్నివేశాలు ఎంతో కీలకం కావడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. దైవిక అంశాలు, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్తో వచ్చిన ఆ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు వృషకర్మ కూడా అదే ఫార్ములాతో విజయం సాధిస్తుందేమోనని అక్కినేని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.
మరోవైపు, నాగచైతన్య ఈ సినిమాపై మొదటి నుంచీ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ 'ఈ సినిమా పూర్తిగా ఒక విభిన్న ప్రయత్నం. ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా, అది మంచి ఫలితాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది. ఈ సినిమా ఔట్పుట్ చూశాక అదే అనుభూతి కలిగింది. ఎప్పటినుంచో ఒక లార్జ్ స్కేల్ సినిమా చేయాలని కోరుకున్నాను. వృషకర్మతో అలాంటి సినిమా వచ్చింది. డిసెంబర్ 4న థియేటర్లలోనే ఎంజాయ్ చేయండి. ఇందులో నేను చేసిన అర్జున్ క్యారెక్టర్ మానసికంగా నాకు ఛాలెంజింగ్గా అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇది విజువల్ ఎఫెక్ట్స్కు చాలా స్కోప్ ఉన్న సినిమా. ఇలాంటి సినిమాలు చేయడం యాక్టర్కు చాలా ఛాలెంజింగ్' అని నాగచైతన్య పేర్కొన్నారు.
ఇందులో నాగచైతన్యకు జోడీగా మీనాక్షి చౌదరి నటించిన ఈ చిత్రాన్ని శ్రీవెంకటేశ్వర సినీ క్రియేషన్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్లపై బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్, సుకుమార్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. మంగళవారం ఫేమ్ అజనీష్ లోక్నాథ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
క్లాప్తో నాని, గొడుగుపట్టిన నితిన్ - 20 ఏళ్ల నాటి సీన్ రీక్రియేట్ - ఎందుకంటే?
'ఫౌజీ', 'వారణాసి' మళ్లీ పోస్ట్పోన్!- ఫ్యాన్స్కు నిరాశ తప్పదా?