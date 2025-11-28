19ఏళ్లకే రూ.12 కోట్లు సంపాదించిన వివేజ్ ఒబెరాయ్- అదెలాగంటే?
అప్పుడే ఆ ఆలోచన వచ్చింది -సలహాదారుగా - పెట్టుబడిదారుడిగా వివేక్!
Published : November 28, 2025 at 1:06 PM IST
Vivek Oberoi Business Life : 19ఏళ్ల వయస్సులో ఏ కుర్రాడైనా గ్రాడ్యూయేషన్ చదువుతాడు. ఇంకొందరు ఆయా ఉద్యోగాల్లో చేరతారు. మరికొందరు చిన్నచిన్న వ్యాపారాలు కూడా ప్రారంభిస్తారు. కానీ, బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్ మాత్రం 19ఏళ్లకే కార్పోరేట్ వరల్డ్ను రూల్ చేస్తూ, రూ.12 కోట్లు సంపాదించేశారట! అవును ఇది నిజమే. ఈ విషయాన్ని ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. తాజాగా మస్తీ 4 సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా అతని బిజినెస్ లైఫ్ గురించి షేర్ చేసుకున్నారు. అవేంటంటే
అప్పుడే ఆ ఆలోచన వచ్చింది
కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం తనకు ఎంతో ఇష్టమట. అందులో భాగంగానే తాను స్వయంగా ఒక ప్లాంట్ను స్థాపించి అనుకున్న దాని కంటే కూడా భారీ స్థాయిలో లాభాలు సంపాదించినట్లు వివేక్ తెలిపారు. "కష్టానికి నేను ఎప్పుడు భయపడను. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడమంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నేల మీద కూర్చోని, నేర్పించేవారిని గురువులుగా భావిస్తాను. 'నాకు అన్నీ నేర్పించండి' అంటూ వాళ్లను అడుగుతాను. అలా నేర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ నాకు ఒక పాయింట్ తట్టింది'
'సొంతంగా నాకు నేను ఎందుకని వ్యాపారం మొదలు పెట్టకూడదు అనే ఆలోచన నాలో కలిగింది. అప్పుడు సూపర్ క్రిటికల్ ఫ్లూయిడ్ ఎక్సట్రాక్షన్ ప్లాంట్ (SFE) (సుగంధ ద్రవ్యాలు, కాఫీ బీన్స్ తయారీకి కార్బన్ డయాక్సైడ్ను ఉపయోగించే వ్యవస్థ) ను కొంత మంది పెట్టుబడిదారులతో కలిసి స్థాపించాను. అది మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది. ఆ తర్వాత దానిని మంచి ప్రైజ్కు అమ్మేశాం" అంటూ ఒబెరాయ్ తెలిపారు.
రూ. 20-25 లక్షలు వస్తాయనుకున్నా!
ప్లాంట్కు సంబంధించిన లాభాల్లో తనకు రూ.20- 25 లక్షల వరకు షేర్ ప్రాఫిట్ వస్తుందని అనుకున్నారట. కానీ ఊహించని విధంగా సుమారు రూ.12 కోట్లు వచ్చాయని ఆయన తెలిపారు. అక్కడి నుంచే అతని ప్రయాణం మలుపు తిరిగింది. పెట్టుబడి పెట్టడం, మరిన్ని కంపెనీలను నిర్మించడం మొదలుపెట్టారని వివేక్ తెలిపారు.
సలహాదారుగా- పెట్టుబడిదారుడిగా వివేక్
వివేక్ ఒబెరాయ్ సహ వ్యవస్థాపకుడిగా మరో అడుగు ముందుకు వేశారు. ఆ తరువాత క్రమంగా, కాలం గడిచేకొద్దీ, తాను సహ వ్యవస్థాపకుడి స్థాయి నుంచి తప్పుకున్నారు. ఆ తర్వాత సలహాదారుడిగా- పెట్టుబడిదారుడిగా మారిపోయారు. ప్రస్తుతం తనకు సలహాలు ఇవ్వడానికి కూడా సమయం లేదని వివేక్ భావిస్తున్నారు. అందుకని ఇప్పుడు అతను UAE, మారిషస్లో తన కుటుంబానికి సంబంధించిన బిజినెస్పై మాత్రమే దృష్టి పెడుతున్నారు. తాను రెండు బిజినెస్లను నిర్వహిస్తున్నట్లు వివేక్ స్పష్టం చేశారు.
వివేక్ సినిమాల విషయాలు
వివేక్ ప్రస్తుతం అడల్ట్ కామెడీ చిత్రం మస్తీ 4 ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉన్నారు. అయితే అతని చేతిలో రెండు భారీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. అందులో మొస్ట్ అవైటెడ్ ఫాల్మ్ స్పిరిట్. సందీప్ రెడ్డి వంగా ప్రభాస్ కాంబినేషల్లో తెరకెక్కుతుంది. మరో వైపు రణ్బీర్ కపూర్, యష్తో కలిసి నమిత్ మల్హోత్రా దర్శకత్వం వహిస్తున్న రామాయణంలో నటించనున్నారు. అంతేకాకుండా, రిషబ్ శెట్టి పీరియాడిక్ డ్రామా, ది ప్రైడ్ ఆఫ్ భారత్- ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్లో విలన్గా నటింస్తున్నారని సమాచారం. అయితే దీనిపై ఎటువంటి అఫిషియల్ కన్ఫర్మేషన్ లేదు.
