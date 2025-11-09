'కుమ్మేశావ్ బ్రో!'- 'కుంభ' లుక్పై బాలీవుడ్ హీరో కామెంట్
SSMB 29 వివేక్ ఒబ్రాయ్ 'కుంభ' లుక్కు ఫిదా
Published : November 9, 2025 at 12:44 PM IST
Vivek Oberoi On Kumbha : సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు- దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి 'SSMB29' నుంచి రిలీజైన ప్రతినాయకుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ పోస్టర్పై ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చ జరగుతోంది. 'కుంభ' అవతారంలో విడుదలైన పృథ్వీరాజ్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది. ఈ లుక్పై బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు వివెక్ ఒబెరాయ్ స్పందించారు. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కు ఫిదా అయినట్లు సోషల్ మీడియా ఎక్స్ పోస్టు షేర్ చేశారు.
"ఫస్ట్ లుక్ అదిరిపోయింది బ్రదర్! నువ్వు కచ్చితంగా ఈ క్యారెక్టర్తో ప్రేక్షకులను బాగా మెప్పిస్తావు. రాజమౌళి సర్, మీ పర్ఫెక్షన్, ఎపిక్ ఫ్రేమ్లను క్రాఫ్ట్ చేసే మాస్టరీని ఈ పోస్టర్ చాటుతోంది! రా ఎమోషన్తో కథ వివరించే అల్టిమేట్ స్టోరీటెల్లర్ మీరే. మీ అందరి మ్యాజిక్ కోసం వెయిటింగ్!" అంటూ ఒబెరాయ్ ప్రశంసలు కురిపించారు.
Thank you brother! Let’s get together for something solid again soon! And cannot wait for #Spirit You’re going to be sensational with Prabhas and @imvangasandeep 🤗 https://t.co/8wQxZjTfeA— Prithviraj Sukumaran (@PrithviOfficial) November 8, 2025
పృథ్వీ రిప్లై
వివేక్ పోస్ట్కు రిప్లై పృథ్వీరాజ్ ఇచ్చారు. "థ్యాంక్స్ బ్రదర్! త్వరలోనే మళ్లీ ఏదో ఒక సాలిడ్ ప్రాజెక్ట్లో కలుద్దాం. స్పిరిట్ కోసం ఎదురుచేయలేకపోతున్నా. నువ్వు ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబోలో సెన్సేషనల్గా యాక్ట్ చేస్తావు" అని రాసుకొచ్చారు.
'కుంభ' లుక్తో షేక్!
2025న నవంబర్ 15 టైటిల్ రివీల్కు ముందు విడుదలైన 'ఎస్ఎస్ఎంబీ29' పోస్టర్లో పృథ్వీరాజ్ 'కుంభ'గా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీతో ఉన్న వీల్చైర్పై కూర్చొని, నాలుగు రోబోటిక్ ఆర్మ్స్తో కనిపించారు. ఈ పోస్టర్కు ఫ్యాన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.