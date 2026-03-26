ఆపరేషన్ సిందూర్​పై మూవీ అనౌన్స్ చేసిన వివేక్ అగ్నిహోత్రి- ఆదిత్య ధర్‌కు డైరెక్షన్ ఇవ్వమంటున్న నెటిజన్లు!

కొత్త సినిమాను ప్రకటించిన 'ది కశ్మీర్ ఫైల్స్' దర్శకుడు వివేక్ అగ్నిహోత్రి- 2025లో జరిగిన వాస్తవ గాథ ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం- ఆదిత్య ధర్‌ దర్శకుడిగా ఉంటే బాగుంటుందని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్.

Movie on Operation Sindoor
Vivek Agnihotri And Aditya Dhar (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 26, 2026 at 6:51 PM IST

Movie on Operation Sindoor : బాలీవుడ్ సంచలన దర్శకుడు వివేక్ రంజన్ అగ్నిహోత్రి తన తదుపరి భారీ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రకటించారు. 'ది కశ్మీర్ ఫైల్స్' వంటి చిత్రాలతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఆయన, ఈసారి భారత సైన్యం చేపట్టిన అత్యంత సాహసోపేతమైన 'ఆపరేషన్ సిందూర్' కథను వెండితెరపైకి తీసుకురాబోతున్నారు. అయితే ఈ ప్రకటన వచ్చిన కొద్దిసేపటికే సోషల్ మీడియాలో ఒక ఆసక్తికరమైన చర్చ మొదలైంది. ఈ సినిమాను వివేక్ అగ్నిహోత్రి నిర్మిస్తే బాగుంటుంది కానీ, దర్శకత్వ బాధ్యతలు మాత్రం ఆదిత్య ధర్‌కు అప్పగించాలని నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున కోరుతున్నారు. అసలు ఈ ఆపరేషన్ సిందూర్ కథేంటి? నెటిజన్లు ఆదిత్య ధర్‌ పేరును ఎందుకు సూచిస్తున్నారు? అనే విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

వాస్తవ గాథ ఆధారంగా ఆపరేషన్ సిందూర్
ఈ సినిమా లెఫ్టినెంట్ జనరల్ కేజేఎస్ 'టైనీ' ధిల్లాన్ రాసిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్: ది అన్‌టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ ఇండియాస్ డీప్ స్ట్రైక్స్ ఇన్సైడ్ పాకిస్థాన్' అనే పుస్తకం ఆధారంగా రూపొందుతోంది. 2025 మే నెలలో పహల్గామ్‌లో జరిగిన ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా భారత సైన్యం పాకిస్థాన్‌లోని ఉగ్రవాద శిబిరాలపై జరిపిన మెరుపు దాడుల నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. తన బ్యానర్ 'ఐ యామ్ బుద్ధ ప్రొడక్షన్స్', భూషణ్ కుమార్ 'T సిరీస్' సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నట్లు వివేక్ అగ్నిహోత్రి అధికారికంగా వెల్లడించారు. క్షేత్రస్థాయి పరిశోధనతో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఆదిత్య ధర్‌ కావాలంటున్న నెటిజన్లు- ఎందుకంటే?
వివేక్ అగ్నిహోత్రి ప్రకటనపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. వివేక్ అగ్నిహోత్రి కథను డాక్యుమెంటరీ తరహాలో నెమ్మదిగా చెబుతారని, ఇలాంటి యాక్షన్ థ్రిల్లర్లకు ఆదిత్య ధర్‌ అయితేనే సరైన న్యాయం చేయగలరని చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. "సార్, మీరు ఈ సినిమాను కేవలం నిర్మించండి, దర్శకత్వం మాత్రం ఆదిత్య ధర్‌కి ఇవ్వండి" అంటూ ఒక యూజర్ కామెంట్ చేయగా, మరికొందరు యువత ఆలోచనలకు తగ్గట్లుగా ఆదిత్య ధర్‌ స్క్రిప్ట్‌లను అద్భుతంగా రాస్తారని సూచిస్తున్నారు.

ధురందర్ 2 సక్సెస్‌తో పెరిగిన క్రేజ్
ఆదిత్య ధర్‌ పేరును నెటిజన్లు ఇంతగా కోరుకోవడానికి కారణం ఆయన ట్రాక్ రికార్డ్. 'ఉరి: ది సర్జికల్ స్ట్రైక్' సినిమాతో భారతీయ వార్ సినిమాల మేకింగ్ విధానాన్ని మార్చేశారు. ఇక ఇటీవల తన దర్శకత్వంలో విడుదలైన 'ధురందర్: ది రివెంజ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తోంది. వారం రోజుల్లోనే రూ. 1000 కోట్ల వసూళ్లు సాధించిన ఈ సినిమాతో ఆదిత్య ధర్‌ క్రేజ్ అమాంతం పెరిగిపోయింది. ఇలాంటి రియల్ లైఫ్ ఆపరేషన్లను హ్యాండిల్ చేయడంలో ఆయన దిట్ట అని నెటిజన్లు నమ్ముతున్నారు.

పహల్గామ్ దాడి, ప్రతీకారం
సినిమా నేపథ్యం విషయానికి వస్తే.. 2025లో పహల్గామ్‌లో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో 26 మంది సామాన్య పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. లష్కరే తోయిబా అనుబంధ సంస్థ 'ది రెసిస్టెన్స్ ఫ్రంట్' ఈ దాడికి పాల్పడిందని భారత్ ఆధారాలతో సహా నిరూపించింది. దీనికి దీటుగా సమాధానం చెప్పేందుకు భారత సైన్యం పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లోని ఉగ్రవాద స్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది. ఈ సీరియస్ సైనిక చర్యనే 'ఆపరేషన్ సిందూర్' పేరుతో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ద్వారా వాస్తవాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పడమే తన ఉద్దేశమని వివేక్ అగ్నిహోత్రి చెబుతున్నారు.

డాక్యుమెంటరీ స్టైల్ వర్సెస్ కమర్షియల్ యాక్షన్
సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న చర్చల ప్రకారం, వివేక్ అగ్నిహోత్రి మేకింగ్ స్టైల్ వాస్తవాలను లోతుగా చూపిస్తుంది కానీ, కమర్షియల్ ఎంటర్టైన్మెంట్, వేగవంతమైన స్క్రీన్ ప్లే విషయంలో ఆదిత్య ధర్‌ ముందుంటారని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు. "వివేక్ గారు ఫ్యాక్ట్స్ బాగా చెప్తారు కానీ, ఆదిత్య ధర్‌ అయితే సినిమాను గ్రిప్పింగ్‌గా తీస్తారు" అని పలువురు కామెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే వివేక్ అగ్నిహోత్రి మాత్రం ఈ సినిమాను భారత సాయుధ దళాల సహకారంతో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

నెటిజన్ల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ, అర్థం లేని భారీ యాక్షన్ సినిమాల కంటే ఇలాంటి వాస్తవ గాథల ఆధారంగా సినిమాలు రావడం మంచి పరిణామమని మరికొందరు నెటిజన్లు చెబుతున్నారు. కంటెంట్ లేని సినిమాల కంటే దేశభక్తిని, వాస్తవ సంఘటనలను ప్రతిబింబించే చిత్రాలను ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ ఆదరిస్తారని ఈ చర్చల ద్వారా స్పష్టమవుతోంది. వివేక్ అగ్నిహోత్రి తన గత చిత్రాలైన 'ది కశ్మీర్ ఫైల్స్', 'ది వాక్సిన్ వార్' తరహాలోనే ఈ సినిమాను కూడా ఎంతో పకడ్బందీగా తీస్తారని ఆయన అభిమానులు నమ్ముతున్నారు. అయితే నెటిజన్ల కోరిక మేరకు వివేక్ అగ్నిహోత్రి తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకుంటారా లేదా ఆయననే దర్శకత్వ బాధ్యతలు చేపడతారా అనేది వేచి చూడాలి. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉంది. త్వరలోనే నటీనటుల వివరాలను వెల్లడించనున్నారు.

