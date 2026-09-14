'విశ్వంభర' OTT డీల్ దాదాపు ఖరారు- త్వరలోనే విడుదల తేదీ ప్రకటన!
'విశ్వంభర' ఓటీటీ ఒప్పందం దాదాపు ఖరారైనట్లు సమాచారం- త్వరలో మూవీ విడుదల తేదీని చిత్రబృందం ప్రకటించే అవకాశం- అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకున్నట్లు కథనాలు
Published : September 14, 2026 at 11:12 AM IST
Vishwambhara Movie Release Update : 'విశ్వంభర' మూవీ రిలీజ్ డేట్ కోసం ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సినీ ప్రేక్షకులకు బిగ్ అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఓటీటీ ఒప్పందం దాదాపు ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో విశ్వంభర విడుదల తేదీని చిత్రబృందం త్వరలోనే ప్రకటించనున్నట్లు సమాచారం. చిరంజీవి కథానాయకుడిగా, వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్ర విడుదల కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
తాజా సమాచారం ప్రకారం, సినిమా విడుదలకు ప్రధాన అడ్డంకిగా ఉన్న OTT ఒప్పందం ఎట్టకేలకు ఖరారైంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో దీని డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ డీల్ ముగియడంతో చిత్ర బృందం ఇప్పుడు కొత్త విడుదల తేదీని ప్రకటించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోన్నట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే వెలువడే అవకాశం ఉంది.
కాగా, ఈ మూవీలో త్రిష, ఆషికా రంగనాథ్, ఇషా చావ్లా, సురభి పురాణిక్, రమ్య పసుపులేటి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. యు.వీ.క్రియేషన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఎం.ఎం. కీరవాణి, గౌరహరి సంగీతం అందిస్తున్నారు.