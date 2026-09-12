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సంక్రాంతికి విశ్వంభర- మరి 'కాకా' సంగతి ఏంటి?

'విశ్వంభర' 2027 సంక్రాంతికి రిలీజ్ టాక్- ఓటీటీ డీల్ కూడా చివరి దశలో ఉన్నట్లు సమాచారం- అదే పండుగకు ముందే ప్లాన్ చేసిన 'కాకా'

Vishwambhara Sankranthi 2027
మెగాస్టార్​ చిరంజీవి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 1:26 PM IST

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Vishwambhara Sankranti 2027 : చిరంజీవి 'విశ్వంభర' రిలీజ్ డేట్ గురించి మరోసారి కొత్త టాక్ మొదలైంది. చాలా కాలంగా వాయిదా పడుతూ వస్తున్న ఈ సినిమాను ఇప్పుడు 2027 సంక్రాంతికి తీసుకురావాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇక్కడే మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది. అదే పండుగకు చిరంజీవి, బాబీ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'కాకా'ను కూడా ముందే అనౌన్స్ చేశారు. దీంతో 'విశ్వంభర' నిజంగానే సంక్రాంతికి వస్తే 'కాకా' రిలీజ్ ప్లాన్ ఏం అవుతుందనే ప్రశ్న మెగా ఫ్యాన్స్‌లో మొదలైంది. ఇప్పటివరకు మాత్రం రెండు సినిమాల టీమ్స్ నుంచి కొత్త రిలీజ్ డేట్స్‌పై అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.

చాలా కాలంగా వాయిదా
'విశ్వంభర' ఎప్పుడో రావాల్సిన సినిమా. మొదట ఈ చిత్రాన్ని 2025 జనవరి 10న సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. తర్వాత ఆ తేదీ నుంచి సినిమా తప్పుకుంది. వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని యూవీ క్రియేషన్స్ నిర్మిస్తోంది. చిరంజీవి సరసన త్రిష నటిస్తుండగా, ఆషికా రంగనాథ్ కూడా ముఖ్య పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఫాంటసీ కథ కావడంతో సినిమాకు భారీ స్థాయిలో వీఎఫ్ఎక్స్ అవసరమైంది. టీజర్ వచ్చిన తర్వాత గ్రాఫిక్స్‌పై విమర్శలు రావడంతో కొన్ని వీఎఫ్ఎక్స్ పనులను మళ్లీ చేయించినట్లు అప్పట్లో రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి. 2026లో దసరా సమయంలో విడుదల చేయాలనే టాక్ కూడా వచ్చింది. కానీ ఆ ప్లాన్ కూడా ఫైనల్ కాలేదు. దీంతో షూటింగ్ పూర్తయిన సినిమా రిలీజ్ డేట్ మాత్రం ఇంకా పెండింగ్‌లోనే ఉంది.

సంక్రాంతిపై కొత్త టాక్
ఇప్పుడు పరిస్థితి మళ్లీ మారుతున్నట్లు టాక్. 'విశ్వంభర'ను 2027 సంక్రాంతి రేసులోకి తీసుకురావాలనే ఆలోచనపై చర్చలు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. సినిమా ఓటీటీ డీల్ కూడా చివరి దశకు చేరిందని టాక్ వస్తోంది. చాలా కాలంగా రిలీజ్ ప్లాన్ ముందుకు వెళ్లకపోవడానికి ఓటీటీ డీల్ కూడా ఒక కారణంగా ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ పని కొలిక్కి వస్తే థియేట్రికల్ రిలీజ్‌పై కూడా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. అయితే సంక్రాంతి తేదీని 'విశ్వంభర' మేకర్స్ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. కానీ త్వరలోనే అప్డేట్ రావచ్చని తెలుస్తోంది.

కాకా పరిస్థితి ఇలా
మరోవైపు 'కాకా' ఇప్పటికే సంక్రాంతి ప్లాన్‌తో ముందుకు వెళ్తోంది. బాబీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను 2027 జనవరి 13న విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. చిరంజీవి ఇందులో సత్యం అనే పాత్రలో కనిపించనున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తోంది. ఆగస్టులో చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా టైటిల్ గ్లింప్స్ విడుదల చేసి సంక్రాంతి రిలీజ్‌ను ప్రకటించారు. టైటిల్ గ్లింప్స్‌లో చిరంజీవి పాత్రకు సంబంధించిన రెండు వేర్వేరు షేడ్స్‌ను చూపించారు. సెప్టెంబర్‌లో హైదరాబాద్‌లో కీలకమైన లాంగ్ షెడ్యూల్ కూడా ప్లాన్ చేశారు. ఇక ఒకే హీరో నటించిన రెండు సినిమాలను ఒకే పండుగ సమయంలో థియేటర్లలోకి తీసుకురావడం కుదురుతుందా? అనేది చెప్పలేని పరిస్థితి. 'విశ్వంభర'కు సంక్రాంతి డేట్ ఫిక్స్ చేస్తే 'కాకా'కు మరో తేదీ చూడాల్సి రావచ్చు.

చిరంజీవిదే ఫైనల్ కాల్?
ఈ రెండు సినిమాల్లో ఏది ముందుగా రావాలనే విషయంలో చివరి నిర్ణయం చిరంజీవే తీసుకుంటారని సమాచారం. 'విశ్వంభర' ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైంది. మరోసారి వాయిదా వేస్తే సినిమా కోసం ఎదురు చూస్తున్న అభిమానులకు ఇంకా ఎక్కువ గ్యాప్ వస్తుంది. అదే సమయంలో 'కాకా'ను సంక్రాంతి కోసం ముందుగానే ప్రకటించి, దానికి తగ్గట్టుగా షూటింగ్ ప్లాన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఒక సినిమాను ముందుకు తీసుకురావాలంటే మరొక సినిమా షెడ్యూల్‌ను మార్చాల్సి ఉంటుంది. రెండు ప్రాజెక్టులు కూడా ఆయనవే కావడంతో మేకర్స్ మధ్యలో కూర్చొని కీలకమైన సలహాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

ప్లాన్ ఎలా ఉంటుందో!
ఇప్పటివరకు 'విశ్వంభర' సంక్రాంతికి వస్తుందని మేకర్స్ చెప్పలేదు. 'కాకా'ను వాయిదా వేస్తున్నామని కూడా ఎక్కడా ప్రకటించలేదు. కాబట్టి ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్నది రిలీజ్ ప్లాన్‌పై ఎవరు ముందుగా స్పందిస్తారా అని అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. 'విశ్వంభర' ఓటీటీ డీల్ పూర్తయిన తరువాతనే మేకర్స్ నుంచి కొత్త తేదీ వచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఆ తేదీ నిజంగానే సంక్రాంతి అయితే 'కాకా' సమ్మర్ లేదా ఆ తరువాత మరో సీజన్ కోసం చూడాల్సి ఉంటుంది. రెండు సినిమాలకి కనీసం 3 లేదా 4 నెలల గ్యాప్ అయినా ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమచారం. బాబీ మాత్రం కచ్చితంగా సంక్రాంతికే తీసుకు రావాలని అనుకుంటున్నారు. మరి తుది నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.

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