అసలైన స్నేహం విలువ తెలిపే చిత్రం 'ఈఎన్ఈ రిపీట్': విశ్వక్ సేన్
Viswak sen on ENE Repeat: 'ఈఎన్ఈ రిపీట్' జీవితంలో ఓ అత్యుత్తమ అనుభవం అని హీరో విశ్వక్ సేన్ అన్నారు. తన సినీ కెరీర్లో ఓ మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
Published : November 19, 2026 at 10:51 AM IST
తెలుగు చిత్రసీమలో ఇప్పటివరకు ఎన్నో రకాల అనుబంధాలపై సినిమాలు వచ్చాయి కానీ, అసలైన స్నేహం విలువను చాటే చిత్రం రావడానికి ఇన్నేళ్లు పట్టిందా అని 'ఈఎన్ఈ రిపీట్' చూశాక అనిపించిందని హీరో విశ్వక్ సేన్ పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్లో బుధవారం నిర్వహించిన ఈ చిత్ర ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో పాల్గొన్న ఆయన, జీవితంలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయే ఏకైక బంధం స్నేహం మాత్రమేనని తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
అతనే నా జీవితానికి హీరో: విశ్వక్సేన్
"దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఈ సినిమాలో మునుపెన్నడూ చూడని భావోద్వేగాలను ఆవిష్కరించారు. ఈ చిత్రానికే కాదు, నా జీవితానికీ తనే అసలైన హీరో. సినిమా చూసి బయటకు వచ్చాక కూడా ఈ కథ నన్ను వెంటాడుతూనే ఉంది. జీవితంలో ఓ అత్యుత్తమమైన అనుభవంలా సినిమా ఉంటుంది. నా కెరీర్లో ఇదొక మైలురాయిలాంటి చిత్రం" అని విశ్వక్ సేన్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
మళ్లీ ఎనిమిదేళ్లు వెనక్కి వెళ్లాం: తరుణ్ భాస్కర్
దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ మాట్లాడుతూ, "ఎనిమిదేళ్ల క్రితం 'ఈ నగరానికి ఏమైంది?' విడుదలైంది. ఆ తర్వాత విష్వక్, అభినవ్ సహా మిగతా నటులంతా ఎంతో ఎదిగారు. అయినప్పటికీ ఈ సీక్వెల్ కోసం వారంతా మళ్లీ పాత రోజుల్లోకి వెళ్లిపోయి, సెట్లో ఎంతో సాధారణంగా ఉంటూ నటించారు. పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులు ఇలా కుటుంబమంతా కలిసి ఆస్వాదించేలా ఈ సినిమా ఉంటుంది" అని తరుణ్ భాస్కర్ తెలిపారు.
అదే విధంగా 'ఈఎన్ఈ రిపీట్' ను (ఈ నగరానికి ఏమైంది) ఫ్యాన్స్ కోసమే ఈ సినిమా తీశానని తరుణ్ భాస్కర్ తెలిపారు. ఫస్ట్ పార్ట్ రీ రిలీజ్కు వచ్చిన పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ చూసిన తర్వాతే ఈ సీక్వెల్ తీయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తరుణ్ భాస్కర్ తెలిపారు. చిన్న పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులు అందరూ కలిసి థియేటర్లో హాయిగా నవ్వుకునేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించామని చెప్పారు.
ఇతర నటీనటులైన అభినవ్ గోమటం శ్రీనాథ్ మాగంటి, వెంకటేష్ కాకుమాను, అనీషా ఆంబ్రోస్, శివాత్మిక రాజశేఖర్ ఇది పూర్తిస్థాయి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన అగ్ర నిర్మాత దిల్రాజు సినిమా బ్లాక్బస్టర్ విజయం సాధిస్తుందని దిల్ రాజు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇక నిర్మాత సురేశ్బాబు మాట్లాడుతూ, సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలని ఆకాంక్షించారు.
తరుణ్ కష్టాల్లో ఈషా అండగా నిలిచింది: గీతా భాస్కర్
తరుణ్ భాస్కర్ తల్లి, నటి గీతా భాస్కర్ మాట్లాడుతూ "ఎనిమిదేళ్ల విరామం తర్వాత ఈ చిత్రానికి రెండో భాగం రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. గత రెండేళ్లుగా కోర్టు కేసులు, ఇంటి నిర్మాణం వంటి ఎన్నో సవాళ్లను తరుణ్ భాస్కర్ ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఆ కష్టసమయంలో తనకు ఒక సోల్మేట్లా, కుటుంబంలా ఈషా అండగా నిలిచింది. ఈ సినిమా తప్పకుండా అందరినీ అలరిస్తుంది" అని పేర్కొన్నారు.
2018లో విడుదలైన కల్ట్ క్లాసిక్ మూవీ 'ఈ నగరానికి ఏమైంది' సీక్వెల్గా 'ఈఎన్ఈ రిపీట్' రూపొందింది. అయితే తొలి భాగంలో నటించిన సుశాంత్ రెడ్డి పలు కారణాల వల్ల ప్రాజెక్ట్ నుంచి వైదొలగిగారు. దీంతో స్థానంలో శ్రీనాథ్ను తీసుకున్నారు. వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఏజే ఆరోన్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా పని చేస్తున్నారు. ఇందులో విశ్వక్సేన్తో పాటు అభినవ్ గోమఠం, శ్రీనాథ్ మాగంటి, వెంకటేశ్ కాకుమాను, అనీషా ఆంబ్రోస్, శివాత్మిక రాజశేఖర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఎస్ఎస్ ఒరిజినల్స్, రూట్నాడ్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై సృజన్ ఎరబోలు, సందీప్ నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండగా, నిర్మాత సురేశ్బాబు సమర్పిస్తున్నారు. నవంబరు 20న ఈ మూవీ రిలీజ్ కానుంది.
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