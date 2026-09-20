ETV Bharat / entertainment

36 రోజుల్లో మూడు సినిమాలు- విశ్వక్ సేన్ ప్లాన్ వర్కౌట్ అవుతుందా?

మూడు నెలల్లో మూడు సినిమాలతో విశ్వక్ సేన్ - ప్రతి సినిమాకు వేరే జాన్రా, వేరే టార్గెట్ ఆడియన్స్ - వరుస ఫ్లాప్స్ తర్వాత కీలకంగా మారిన రిలీజ్ ప్లాన్

ఒకే ఏడాది 3 సినిమాలతో విశ్వక్​సేన్
కల్ట్ - లెగసీ - ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్ (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 12:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vishwak Sen Upcoming Movies : ఒక సినిమా విడుదలయ్యాక దాని ఫలితం చూసుకుని తర్వాత సినిమాను తీసుకురావడం ఈ రోజుల్లో మెజారిటీ హీరోలు పాటించే పద్ధతి. విశ్వక్ సేన్‌కు మాత్రం ఈసారి ఆ అవకాశం లేదు. అక్టోబర్ 30 నుంచి డిసెంబర్ 4 మధ్య కేవలం 36 రోజుల్లో ఆయన నటించిన మూడు సినిమాలు థియేటర్లలోకి రాబోతున్నాయి. మొదట 'కల్ట్' ఆ తర్వాత 'ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్', వెంటనే 'లెగసీ' విడుదల కానున్నాయి. మూడు సినిమాల మధ్య పెద్ద గ్యాప్ లేకపోవడంతో ఈ ఏడాది చివరి రెండు నెలలు విశ్వక్‌కు చాలా కీలకంగా మారాయి.

మొదట 'కల్ట్'
అక్టోబర్ 30న 'కల్ట్' విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాకు విశ్వక్ సేన్ హీరో మాత్రమే కాదు, దర్శకుడు కూడా. కథ, స్క్రీన్‌ప్లే బాధ్యతలు కూడా ఆయనే తీసుకున్నారు. 'ఫలక్‌నుమా దాస్', 'దాస్ కా ధమ్కీ' తర్వాత మరోసారి తన సినిమాను తానే డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈసారి స్లాషర్ థ్రిల్లర్ జానర్‌ను ఎంచుకున్నారు. తరుణ్ భాస్కర్ డైలాగ్స్ అందిస్తుండగా, రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. దర్శకుడిగాను విశ్వక్ ఈసారి తానేంటో నిరూపించుకోవాలని చూస్తున్నారు.

మూడు వారాల్లోనే ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్’
'కల్ట్' విడుదలైన మూడు వారాల్లోపే నవంబర్ 19న 'ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్' రానుంది. తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో 2018లో వచ్చిన 'ఈ నగరానికి ఏమైంది'కు ఇది సీక్వెల్. మొదటి సినిమా అప్పట్లో మామూలు స్థాయిలోనే ఆడినా, తర్వాత యూత్‌లో దానికి ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ వచ్చింది. రీ రిలీజ్ చేసినప్పుడు కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. విశ్వక్ సేన్, అభినవ్ గోమటం, వెంకటేష్ కాకుమాను మళ్లీ ఈ సినిమాలో కనిపించనున్నారు. మొదటి భాగంతో ఉన్న క్రేజ్ ఈ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్. 'కల్ట్' డార్క్ జానర్‌లో కనిపించే విశ్వక్, కొన్ని రోజులకే పూర్తిగా ఫ్రెండ్షిప్, కామెడీ నేపథ్యంలో ఉన్న సినిమాలో కనిపించబోతున్నారు.

మరో 15 రోజుల్లో 'లెగసీ'
'ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్' వచ్చిన 15 రోజులకే డిసెంబర్ 4న ‘లెగసీ’ విడుదల కానుంది. సాయికిరణ్ రెడ్డి దైదా దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతోంది. ఏక్తా రాథోడ్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, కే కే మీనన్ కీలక ప్రతినాయక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇక్కడే విశ్వక్ రిలీజ్ ప్లాన్ మరింత టైట్ అవుతోంది. నవంబర్ 19న ఒక సినిమా వచ్చాక, దాని థియేట్రికల్ రన్ ఇంకా కొనసాగుతుండగానే 'లెగసీ' ప్రచారం పీక్‌కు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఒక సినిమా కోసం ఇంటర్వ్యూలు, ఈవెంట్లు జరుగుతుండగానే మరో సినిమా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉండే పరిస్థితి వస్తుంది.

'ఫంకీ' తర్వాత హిట్ అవసరం
విశ్వక్‌కు ఈ మూడు సినిమాలు ఎలాంటి ఫలితం ఇస్తాయన్నది కూడా ముఖ్యం. గత ఏడాది 'లైలా' బాక్సాఫీస్ దగ్గర నిరాశపరిచింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 13న వచ్చిన 'ఫంకీ' కూడా ఆశించిన స్థాయిలో నిలబడలేదు. అనుదీప్ కేవీ కాంబినేషన్ కావడంతో విడుదలకు ముందు అంచనాలు ఉన్నా, సినిమా ఆ స్థాయిని అందుకోలేకపోయింది. అందుకే 'కల్ట్'తో మొదలయ్యే ఈ మూడు సినిమాల జర్నీ విశ్వక్‌కు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక సినిమా ఫలితం మరో సినిమాపై ఎంతో కొంత ప్రభావం కూడా చూపవచ్చు. మంచి టాక్ తెచ్చుకుంటే బిజినెస్ పరంగా నెక్స్ట్ సినిమాలకు మంచి బూస్ట్ దొరికినట్టే.

ఆ విషయంలో అసలు ఛాలెంజ్
మూడు సినిమాలు 36 రోజుల్లో రావడంతో వాటి ప్రమోషన్స్ కూడా ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోకుండా చూసుకోవాలి. 'కల్ట్' విడుదలకు ముందు 'ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్' ప్రమోషన్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. నవంబర్‌లో ఆ సినిమా థియేటర్లలో ఉండగానే 'లెగసీ' కోసం విశ్వక్ బయటకు రావాల్సి ఉంటుంది. అయితే మూడు సినిమాలు ఒకే జానర్‌లో లేకపోవడం కొంత ఊరటనిచ్చే విషయం. మరి ఈ మూడు సినిమాలతో విశ్వక్ ఎలాంటి ఫలితాలను అందుకుంటారో చూడాలి.

'జాగ్రత్తగా ఇంటికెళ్లు, ఒక్కడివే తిరగొద్దు'- విష్వక్​కు బాలయ్య సూచన

'జాతి రత్నాలు' డైరెక్టర్​తో విశ్వక్ మూవీ - 'ఫంకీ'గా టైటిల్ అప్​డేట్!

TAGGED:

VISHWAK SEN THREE MOVIES 2026
VISHWAK SEN LEGACY MOVIE
ENE REPEAT RELEASE DATE
VISHWAK SEN CULT RELEASE DATE
VISHWAK SEN UPCOMING MOVIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.