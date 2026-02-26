ETV Bharat / entertainment

వెడ్డింగ్ ఆఫ్ విరోష్- ఒక్కటైన విజయ్, రష్మిక- అభిమానుల విషెస్​

వివాహ బంధంలోకి అడుగు పెట్టిన విజయ్, రష్మిక

Vijay Rashmika Wedding
Vijay Rashmika Wedding (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 26, 2026

Vijay Rashmika Wedding : విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌ వేదికగా గురువారం ఉదయం 10.10 గంటలకు హిందూ హిందూ సంప్రదాయంలో పెళ్లి జరిగింది. ఈ వేడుకకు ఈ వేడుకకు ఇరువురి కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరైనట్లు తెలుస్తోంది. విజయ్-రష్మిక పెళ్లి జరిగినట్లు వార్త రావడంతో అభిమానులు శుభాకాంక్షలు సోషల్ మీడియా వేదికగా తెలుపుతున్నారు. అలాగే సినీ ప్రముఖులు, పలు సంస్థలు అభినందనలు తెలుపుతూ ప్రత్యేకంగా గీతా గోవిందంలోని పెళ్లి వీడియోలను షేర్ చేస్తున్నారు.

రెండు సంస్కృతులు, సంప్రదాయాల కలయికగా విరోష్ వెడ్డింగ్ జరుగుతోంది. బుధవారం ఉదయం విజయ్​ వైపు నుంచి హిందూ సంప్రదాయంలో పెళ్లి జరిగింది. సాయంత్రం 4:30 గంటలకు రష్మిక కుటుంబ సంప్రదాయం కొడువ సంప్రదాయంలో మరోసారి వివాహం జరగనుంది. ఇప్పటికే అందుకు సంబంధించి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

పెళ్లి వేడుకల్లో 'విరోష్' ప్రీమియర్ లీగ్
పెళ్లి వేడుకల్లో భాగంగా 'విరోష్ ప్రీమియర్ లీగ్'ను పేరుతో ఒక క్రికెట్​ మ్యాచ్​ను నిర్వహించారు. ఈ మ్యాచ్​కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇక మార్చిన 4న హైదరాబాద్​లో రిసెప్షన్​ ఏర్పాటు చేశారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్​లో జరగబోయే ఈ వేడుకకు టాలీవుడ్​తో పాటు కోలీవుడ్, బాలీవుడ్ ప్రముఖులు కూడా హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే సినీ పరిశ్రమకు చెందిన స్నేహితులందరికీ ఆహ్వాన పత్రికలు అందాయి. ఈ వేడుకతో విజయ్, రష్మికల పెళ్లి ఉత్సవం ముగియనుంది. తమ అభిమాన నటీనటులు ఒకటవ్వడంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

