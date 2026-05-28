ప్రతి"నాయకుడు"!
- రానా, సూర్య, యశ్ బాటలో.. విజయ్ దేవరకొండ? - "బీటౌన్ రౌడీ"గా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాడని టాక్!
Published : May 28, 2026 at 4:06 PM IST
Villain trend : పదిహేనేళ్ల ముందు వరకు నటుడికి పారామీటర్స్ ఉండేవి. యాక్టింగ్లో అత్యున్నతమైన స్థానం అంటే హీరో మాత్రమే! ఆ రేంజ్కు చేరిన తర్వాత నటుడు ఇతర పాత్రలు చేస్తే "స్థాయి తగ్గింది" అనేవారు! బట్, క్రమంగా కాలం మారింది. హీరోలే విలన్లుగా మారడం మొదలు పెట్టారు. ప్రతినాయక పాత్రలోని పవర్ అర్థమైన తర్వాత.. ఆ నెగెటివ్ షేడ్ను పూసుకునేందుకు పలువురు నటులు ఎగ్జైట్ అవుతున్నారు. ఈ ట్రెండ్ సౌత్లో ఊపకుందుకున్నది ఎప్పుడంటే.. ఎక్కువ మంది "భళ్లాలదేవుడి" వైపే వేలు చూపిస్తారు! ఆ తర్వాత డానీ.. ఉరఫ్ డానియల్ శేఖర్ కూడా గుర్తొస్తాడు.
ఇలా రానాతోపాటు నెగెటివ్ షేడ్లో పలువురు నటులు కనిపించారు. జగపతిబాబు, శ్రీకాంత్, శివాజీతోపాటు మంచు మనోజ్ కూడా అలరించాడు. తమిళస్టార్ విజయ్ సేతుపతి.. హీరో, విలన్ క్యారెక్టర్లు ప్లే చేస్తూ.. రెండు పడవలపై జర్నీ చేస్తున్నారు.
యశ్ :
అయితే, స్టార్ హీరోగా పీక్ స్టేజ్లో ఉండగానే ముఖానికి విలన్ రంగు వేసుకుంటున్న మరో నటుడు యశ్. కేజీఎఫ్ ప్రాంఛైజీతో అలరించి ఒక్కసారిగా పాన్ ఇండియా రేంజ్లో ఫేమస్ అయిపోయిన యశ్.. "రామాయణ"లో రావణుడి రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. ఇంత స్టార్డమ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతినాయక పాత్ర పోషించేందుకు అంగీకరించడంతో చాలా మంది షాక్ అయ్యారు. కానీ, ఆ పాత్రలోని టెంపో అలాంటిది మరి! అది కూడా అందరికీ దక్కే ఛాన్స్ కాదు. ఇంకా చెప్పాలంటే.. ఒక నటుడికి తన జీవిత కాలంలో ఒకసారి మాత్రమే తలుపు తట్టే అవకాశం! అందుకే.. యశ్ "సై" అన్నాడని చెబుతారు.
విజయ్ :
ఇలా.. వీళ్ల బాటలో లేటెస్ట్గా విజయ్ దేవరకొండ కూడా నడవనున్నాడా? అనే డిస్కషన్ ఫిల్మ్ సర్కిల్స్లో రన్ అవుతోంది! అది కూడా తెలుగులో కాదు.. బీటౌన్లో! ప్రస్తుతం అక్కడ "డాన్ 3" రచ్చ ఏ స్థాయిలో సాగుతోందో తెలిసిందే. రణ్వీర్ సడన్గా ఆ ప్రాజెక్టు నుంచి తప్పుకోవడంతో కౌంటర్లు, ఎన్కౌంటర్లు నడుస్తున్న ఈ దశలో.. మళ్లీ "కింగ్"నే ఈ ప్రాంఛైజీని కంటిన్యూ చేయబోతున్నాడనే టాక్ వినిపిస్తోంది. డాన్1, డాన్2లో అద్దిరిపోయే యాక్షన్తో అదరగొట్టారు షారూక్. అయితే మూడో ప్లేస్లో స్క్రిప్టు, క్రియేటివిటీ విషయంలో క్లాష్ రావడంతో షారూక్ పక్కకు తప్పుకున్నారని, ఆ తర్వాత రణ్వీర్ వచ్చి, చివరి నిమిషంలో ఎక్జిట్ అయిపోయారని బాలీవుడ్ రూమర్స్.
చివరకు మూవీ టీమ్ మళ్లీ షారూక్ నే అప్రోచ్ అయ్యిందని టాక్. అయితే, ఈ సందర్భంగా కింగ్ ఓ ఇంట్రస్టింగ్ ప్రపోజల్ పెట్టారట! తనకు జవాన్తో అద్దిరిపోయే హిట్ ఇచ్చిన "అట్లీ" డైరెక్ట్ చేస్తే.. తాను వచ్చేస్తానని చెప్పారట! ప్రస్తుతం ఈ న్యూస్ హాట్ టాపిక్గా మారిపోయింది. ఈ సందర్భంలోనే మరో ఫ్లాష్ కూడా చక్కర్లు కొడుతోంది. షారూక్ను ఢీకొని ప్రతినాయకుడి పాత్రకు రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండను అనుకుంటున్నారట! అంతేకాదు.. అతన్ని సంప్రదించారని కూడా తెలుస్తోంది. మరి, విజయ్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారో తెలియాల్సి ఉంది.
విలన్కే దమ్ము ఎక్కువ! :
హీరోగా అవకాశాలు పెద్దగా రానివారు నెగెటివ్ రోల్స్ చేయడం సహజం. కానీ.. స్టార్లుగా ఉన్నవారు సైతం విలన్ పాత్రలు చేయడానికి ఆసక్తిచూపడం ఇంట్రస్టింగ్ పాయింట్! మారుతున్న ఆడియన్స్ టేస్ట్ ప్రకారమే హీరోలు ఇలాంటి టర్న్ తీసుకుంటున్నారన్నది క్రిటిక్స్ రివ్యూ! నిజం చెప్పాలంటే.. యాక్షన్ స్కోప్ హీరోకన్నా వన్ పర్సెంట్ విలన్కే ఎక్కువ ఉంటుందంటారు. హీరో పాత్ర ఎంత వీరోచితంగా చేసినా.. దానికంటూ కొన్ని హద్దులు ఉంటాయి. వాటిని మీరడం కుదరదు. కానీ, విలన్.. ఏ సరిహద్దులూ లేనివాడు. ఏమైనా చేయగలడు.. ప్రేక్షకులను ఒప్పించి, మెప్పించగలడు! ఎందుకంటే.. ఆ పాత్ర స్వభావమే అంతకాబట్టి! క్రూరత్వానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కాబట్టి!! అలాంటి నటనా చాతుర్యం ప్రదర్శించడానికి మాక్కూడా ఒక్క ఛాన్స్ కావాలంటున్నారు నేటి హీరోలు!
రోలెక్స్ రచ్చ :
విక్రమ్ సినిమాలో "రోలెక్స్" విశ్వరూపం చూసిన ప్రతి సినీ ప్రేమికుడూ ఫిదా అయ్యారు. నెగెటివ్ షేడ్ రేంజ్ ఏంటో.. సూర్య మరోసారి చూపించిన రోల్ అది. కనిపించింది ఐదు నిమిషాలే అయినా.. సిల్వర్ స్క్రీన్ పై నెత్తుటిని అత్తరులా చల్లేశాడు రోలెక్స్! ఇదే తరహాలో విజయ్ కూడా తన రౌడీ హీరో ట్యాగ్ను సార్థకనామధేయంగా మార్చేసే పనిలో ఉన్నాడని అంటున్నారు. మరి, ఈ ప్రతి నాయకుల జాబితాలో ఎంతమంది కథానాయకులు చేరుతారో చూడాలి.