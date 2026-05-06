సల్మాన్, వంశీ పైడిపల్లి మూవీలో విలన్ రోల్- ఆ ఇద్దరిలో ఒకరు?
ఇప్పటికే కీలక పాత్ర కోసం అరవింద్ స్వామిని తీసుకున్న నిర్మాణ సంస్థ- శరవేగంగా సినిమా చిత్రీకరణ
Published : May 6, 2026 at 8:47 AM IST
Salman Khan Vamshi Paidipally Movie : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్, టాలీవుడ్ దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి కాంబినేషన్లో భారీ మూవీ రూపొందుతోంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్పై ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్న ఆ సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాదాగా ఆ సినిమాలో విలన్ రోల్ కోసం జోరుగా చర్చ సాగుతోంది. మాలీవుడ్ నటుడు ఫహద్ ఫాజిల్ లేదా బాలీవుడ్ యాక్టర్ అక్షయ్ ఖన్నాలలో ఒకరిని తీసుకోవాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సల్మాన్ ఖాన్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్కు సరిపోయే ప్రతి నాయకుడి పాత్ర కోసం చిత్ర బృందం అన్వేషిస్తోందని, నటీనటులను ఖరారు చేయడానికి సమయం తీసుకుంటోందని సమాచారం. విలన్ పాత్రకు ఫహద్ ఫాజిల్, అక్షయ్ ఖన్నాలలో ఎవరైనా ఒకరు కరెక్టుగా సెట్ అవుతారని చిత్రబృందం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఒక కీలక పాత్ర కోసం అరవింద్ స్వామిని తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ సినిమా షూటింగ్ ముంబయిలో జరుగుతోంది. హీరోయిన్ నయనతార తాజాగా షెడ్యూల్లో చేరారు. పాన్ ఇండియా రేంజ్లో రూపొందుతున్న ఆ మూవీ 2027 ఈద్ సందర్భంగా విడుదలవుతుందని చిత్రబృందం ఇప్పటికే ప్రకటించింది.