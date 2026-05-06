సల్మాన్​, వంశీ పైడిపల్లి మూవీలో విలన్ రోల్- ఆ ఇద్దరిలో ఒకరు?

ఇప్పటికే కీలక పాత్ర కోసం అరవింద్ స్వామిని తీసుకున్న నిర్మాణ సంస్థ- శరవేగంగా సినిమా చిత్రీకరణ

Salman Khan Vamshi Paidipally (IANS/ Movie poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 6, 2026 at 8:47 AM IST

Salman Khan Vamshi Paidipally Movie : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్, టాలీవుడ్ దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి కాంబినేషన్​లో భారీ మూవీ రూపొందుతోంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్​పై ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్న ఆ సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాదాగా ఆ సినిమాలో విలన్ రోల్​ కోసం జోరుగా చర్చ సాగుతోంది. మాలీవుడ్ నటుడు ఫహద్ ఫాజిల్ లేదా బాలీవుడ్ యాక్టర్​ అక్షయ్ ఖన్నాలలో ఒకరిని తీసుకోవాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

సల్మాన్ ఖాన్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌కు సరిపోయే ప్రతి నాయకుడి పాత్ర కోసం చిత్ర బృందం అన్వేషిస్తోందని, నటీనటులను ఖరారు చేయడానికి సమయం తీసుకుంటోందని సమాచారం. విలన్​ పాత్రకు ఫహద్ ఫాజిల్, అక్షయ్ ఖన్నాలలో ఎవరైనా ఒకరు కరెక్టుగా సెట్​ అవుతారని చిత్రబృందం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఒక కీలక పాత్ర కోసం అరవింద్ స్వామిని తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ సినిమా షూటింగ్ ముంబయిలో జరుగుతోంది. హీరోయిన్​ నయనతార తాజాగా షెడ్యూల్‌లో చేరారు. పాన్​ ఇండియా రేంజ్​లో రూపొందుతున్న ఆ మూవీ 2027 ఈద్ సందర్భంగా విడుదలవుతుందని చిత్రబృందం ఇప్పటికే ప్రకటించింది.

