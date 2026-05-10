విజయ్​ ప్రమాణ స్వీకారానికి భార్య, పిల్లలు గైర్హాజరు- నెటిజన్లు​ ఏం అంటున్నారంటే?

విజయ్​ తల్లిదండ్రులు శోభ, ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్, నటి త్రిష హాజరు- విజయ్ భార్య సంగీత స్వర్ణలింగం, పిల్లలు జాసన్ సంజయ్, దివ్య సాషాలు మాత్రం గైర్హాజరు

Published : May 10, 2026 at 5:32 PM IST

Vijay Oath Ceremony : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా అతిథుల మధ్య ఘనంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు విజయ్​. ఈ కార్యక్రమానికి విజయ్​ తల్లిదండ్రులు శోభా చంద్రశేఖర్, ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్, సన్నిహితులు, పార్టీ నాయకులు, మద్దతుదారులు హాజరయ్యారు. వీరితో పాటు నటి త్రిష కృష్ణన్ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో కనిపించారు. అయితే, విజయ్ భార్య సంగీత స్వర్ణలింగం, పిల్లలు జాసన్ సంజయ్, దివ్య సాషాలు మాత్రం హాజరు కాకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇంత ముఖ్యమైన కార్యక్రమానికి భార్యాపిల్లలు రాకపోవడం గమనార్హం. సోషల్​ మీడియా వేదికగా అనేక మంది నెటిజన్లు స్పందిస్తున్నారు.

"నటి త్రిష విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. మరోవైపు ఇంత ముఖ్యమైన కార్యక్రమంలో ఆయన భార్య, పిల్లలు లేకపోవడం చూసి చాలా మంది విచారంగా ఉన్నారు" అని ఒక నెటిజన్​ రాసుకొచ్చారు. దీంతో పాటు 'ప్రతివాది విదేశాలకు వెళ్లడం, బహిరంగ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతున్నారు. దీనివల్ల పిటిషనర్, పిల్లలు పదేపదే అవమానానికి గురయ్యారు' అంటూ సంగీత విడాకుల పిటిషన్‌లో పేర్కొన్న విషయాలను గుర్తుచేశారు.

"కొత్త సీఎం, కొత్త రాణి? దళపతి విజయ్ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. కానీ అసలు కథ ముందు ఉంది! భార్య లేదు, పిల్లలు లేరు, కానీ విజయ్​ తల్లితో త్రిష ఉన్నారు? ఇది విడాకుల వదంతులను నిజం చేయడమా లేక అనధికారిక నిర్ధరణా? మాటల కన్నా సంగీత గైర్హాజరే ఎక్కువగా మాట్లాడుతోంది!" అని మరో యూజర్​ వ్యాఖ్యానించారు.

"ఈరోజు విజయ్​ కుటుంబం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాల్సి ఉండాలి. కానీ వారు ప్రమాణ స్వీకారానికే గైర్హాజరయ్యారు. విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న సమయంలో ఆయన నుంచి విడాకులు కోరిన భార్య సంగీత, కుమారుడు జాసన్ సంజయ్, కుమార్తె దివ్య సాషా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కాలేదు. ఇదిలా ఉంటే కార్యక్రమంలో మొత్తం దృష్టి అంతా త్రిష మీదకు మళ్లింది. తమిళనాడుకు ఇది నిజంగా ఎంజీఆర్​- జయలలిత లాంటి సంఘటనే" అని మరొకరు రాశారు.

  • "ఇదంతా వారి వ్యక్తిగత విషయం అని తెలుసు. కానీ, ఒక అభిమానిగా నాకు బాధగా అనిపించింది. ఒకవేళ ఆయన భార్య రాకపోతే కనీసం ఆయన పిల్లలను అయినా ప్రమాణ స్వీకారానికి పిలవాల్సి ఉండేది."
  • "విడాకులకు దరఖాస్తు చేసిన క్రమంలో విజయ్​ భార్యను ఈ వ్యవహారంలోకి లాగదలుచుకోలేదు. కానీ పిల్లలు అయినా ఆ వేడుకకు హాజరుకాలేదు. కనీసం ఆయనకు శుభాకాంక్షలు చెప్పలేదు. అసలు వారు ఎంతగా బాధపడి ఉంటారో? పరిస్థితులు ఈ స్థాయికి దిగజారడానికి విజయ్ ఏం చేసి ఉంటాడో ఒక్కసారి ఊహించండి"
  • "నాకు తెలిసి విజయ్​, ఆయన భార్య సంగీతకు వారు ఏం చేస్తున్నారో బాగా తెలుసు. వారిద్దరి పిల్లలు కూడా పెద్ద పెరిగారు. సాధారణ ప్రజలకు వారిని విమర్శించాల్సిన అవసరం లేదు. వారి జీవితం, వారి నిర్ణయం, వారి ఇష్టం. అంతిమంగా ఓ మంచి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడమే ప్రజలకు కావాల్సి అంశం"
  • "విజయ్, ఆయన భార్య సుమారు ఏడాదిగా విడిగా ఉంటున్నారు. అలాంటి సమయంలో ఆయన భార్య, పిల్లలు ఎందుకు ప్రమాణ స్వీకారానికి వస్తారు. ఇకనైనా వారిపై ద్వేషాన్ని ఆపండి."
  • "విజయ్, ఆయన భార్య మధ్య సరిగ్గా ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు. అయితే, త్రిషపై ఇంతలా ద్వేషాన్ని ఎందుకు ప్రదర్శిస్తున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు."

ఘనంగా విజయ్​ ప్రమాణ స్వీకారం
అంతకుముందు చెన్నైలోని నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అభిమానుల కోలాహలం, విజిల్ శబ్దాల నడుమ తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ విజయ్‌తో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేయించారు. దేవుడి సాక్షిగా విజయ్ ప్రమాణం చేశారు. తర్వాత 9 మంది టీవీకే నాయకులు మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. విజయ్ తల్లిదండ్రులు SA చంద్రశేఖర్‌, శోభా చంద్రశేఖర్, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు, టీవీకే నాయకులు, మద్దతు ఇచ్చిన పార్టీ నాయకులు ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి తరలివచ్చారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కూడా హాజరయ్యారు. కార్యకర్తలు, సినీ ప్రముఖులు సైతం విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారానికి వచ్చారు.

విడాకుల పిటిషన్​పై జూన్​ 15న విచారణ
విజయ్, సంగీత 1998లో బ్రిటన్​లో తమ వివాహాన్ని నమోదు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత 1999లో చెన్నైలోని రాజా ముత్తయ్య మండ్రంలో సంప్రదాయ హిందూ పద్ధతిలో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి కుమారుడు జాసన్ సంజయ్, కుమార్తె దివ్య ఉన్నారు. అయితే, విజయ్‌ నుంచి విడాకులు కోరుతూ ఆయన భార్య సంగీత కోర్టును ఆశ్రయించారు. తమిళనాడులోని చెంగల్పట్టు ప్రిన్సిపల్‌ సెషన్స్‌ కోర్టులో ఫిబ్రవరి 24న పిటిషన్‌ వేశారు. అనంతరం దాన్ని అక్కడి ఫ్యామిలీ కోర్టుకు మార్చారు. 2021లో ఓ నటితో విజయ్‌కు వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడినట్లు తనకు తెలిసిందని పిటిషన్​లో పేర్కొన్నారు. ఆమెతో సంబంధాన్ని తెంచుకుంటానని విజయ్‌ తనకు హామీ ఇచ్చినా నెరవేర్చలేదని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఇద్దరూ విడిపోయి జీవిస్తున్నామని, భార్యాభర్తల బంధానికి విజయ్‌ ద్రోహం చేశారని, విడాకులు ఇవ్వాలని సంగీత పిటిషన్​లో కోరారు. అయితే, ఈ పిటిషన్​పై తదుపరి విచారణ జూన్ 15న జరగనుంది.

