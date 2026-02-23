ETV Bharat / entertainment

పెళ్లి కోసం హైదరాబాద్ టు ఉదయ్​పుర్​- ఎయిర్​పోర్ట్​లో 'విరోష్' సందడి

మంగళవారం నుంచి వివాహ తంతు ప్రారంభం- ఉదయ్​పుర్​కు ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్​తో విజయ్, రష్మిక

Vijay Devarakonda And Rashmika
Vijay Devarakonda And Rashmika (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 23, 2026 at 9:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijay Devarakonda And Rashmika Marriage : ఎన్నో ఏళ్లుగా వస్తున్న ఊహాగానాలను, వార్తలను తెరదించుతూ టాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వివాహ బంధంతో మరికొద్ది రోజుల్లో ఒక్కటవ్వనున్నారు. ఆదివారం రాత్రి తమ పెళ్లి వేడుకకు ది వెడ్డింగ్ ఆఫ్ విరోష్ అని పేరు పెట్టినట్టు సోషల్ మీడియా వేదికగా అధికారికంగా ఇద్దరూ వెల్లడించారు. ఇప్పుడు సోమవారం ఉదయం హైదరాబాద్ ఎయిర్​పోర్ట్​లో సందడి చేశారు.

రాజస్థాన్​లోని ఉదయ్​పుర్​లో మంగళవారం నుంచి వివాహ తంతు ప్రారంభం కానుండగా, 26వ తేదీన వివాహం జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా విజయ్, రష్మిక ఉదయ్​పుర్​కు హైదరాబాద్ నుంచి​ బయలుదేరారు. వారితోపాటు పలువురు ఫ్రెండ్స్​ ఉన్నారు. విజయ్ బ్రదర్, యంగ్ హీరో ఆనంద్ దేవరకొండ కూడా ఉన్నారు. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. దీంతో అనేక మంది నెటిజన్లు, సినీ ప్రియులు, అభిమానులు హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ విరోష్ అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

గీత గోవిందం’, డియర్‌ కామ్రేడ్‌ సినిమాల్లో కలిసి నటించిన విజయ్‌, రష్మిక ప్రేమలో ఉన్నారంటూ గతంలో రూమర్స్‌ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై వీరు అధికారికంగా స్పందించకున్నా, సోషల్ మీడియాలో పెట్టే పోస్ట్‌లతో పరోక్షంగా ఆ వార్తలకు బలాన్నిస్తూ వచ్చారు. త్వరలోనే ఈ జంట వివాహ వేడుక కోసం జోరుగా ఏర్పాట్లు కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం. దీనిపైనా ఇప్పటివరకూ ఇద్దరూ స్పందించలేదు. కానీ, తొలిసారి విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న తమ వివాహ వేడుకకు అభిమానులు పెట్టిన పేరునే ఖరారు చేస్తూ పోస్ట్‌ పెట్టడం విశేషం.

తమ వివాహానికి ఈ పేరు పెట్టడం వెనుక ఉన్న కారణాన్ని ఈ జంట వివరించింది. 'విరోష్' అనే పేరును ఏ వెడ్డింగ్ ప్లానర్లు, కుటుంబ సభ్యులు సూచించలేదని, ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం తమ అభిమానులు ప్రేమతో సృష్టించినదేనని తెలిపారు. తాము ఎలాంటి ప్రణాళికలు వేసుకోకముందే, అభిమానులు తమ బంధానికి ఓ అర్థం ఇచ్చారని వారు పేర్కొన్నారు. "మేం ఏవైనా ప్లాన్స్‌ చేసుకుందామనుకున్నా, మా కోసం ఏదైనా ఎంచుకుందామనుకున్నా ముందుగా మీరే (అభిమానులు) అక్కడ ఉంటూ ఆ పనులు చేసి పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు పెళ్లి విషయంలోనూ చాలా ప్రేమతో ఒక పేరు పెట్టారు. మమ్మల్ని విరోష్ అని పిలుస్తున్నారు. అందువల్ల ఈరోజు హృదయపూర్వకంగా అభిమానుల గౌరవార్థం అదే పేరును స్వాగతిస్తున్నాం. మా పెళ్లి వేడుకకు వెడ్డింగ్‌ ఆఫ్‌ విరోష్‌ అని పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నాం. మమ్మల్ని ఇంత ప్రేమాభిమానాలతో ఆదరిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు. మీరెప్పుడూ మాలో ఒక భాగం. ప్రేమాభిమానాలతో" అని ఇన్‌స్టాలో విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక పోస్ట్‌ పెట్టారు.

అక్కడ పెళ్లి- ఇక్కడ రిసెప్షన్​
అయితే అతి కొద్ది మంది సమక్షంలో విజయ్- రష్మిక వివాహ వేడుక జరగనుంది. రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పుర్‌ ఇందుకు వేదిక కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫిబ్రవరి 26న ఈ జంట మూడుముళ్లతో ఒక్కటి కానుంది. ఆ తర్వాత మార్చి 4న హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్ రిసెప్షన్ జరగనున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇప్పటికే అందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని వినికిడి. అనేక మంది సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ నేతలు హాజరవ్వనున్నట్లు సమాచారం.

ఎవరి సినిమాల్లో వాళ్లు బిజీ
ప్రస్తుతం ఇటు విజయ్‌ దేవరకొండ, అటు రష్మిక ఎవరి సినిమాలతో వాళ్లు బిజీగా ఉన్నారు. వీరిద్దరూ కలిసి పీరియాడిక్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా రణబాలి అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. రాహుల్ సంకృత్యన్‌ దీనికి దర్శకుడు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు 11న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. అది కాకుండా పలు చిత్రాల్లో కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆయా చిత్రాల షూటింగ్స్ ఇప్పటికే స్టార్ట్ అయిపోయాయి.

విజయ్​, రష్మిక పెళ్లి ప్రచారం- వైరల్ అవుతున్న వెడ్డింగ్ కార్డ్!

ఎయిర్​పోర్టులో జంట‌గా క‌నిపించిన విజ‌య్, ర‌ష్మిక‌- పెళ్లి రూమర్స్​ వేళ ఫారిన్ ట్రిప్!

TAGGED:

VIJAY RASHMIKA WEDDING
VIJAY RASHMIKA LATEST UPDATE
VIJAY RASHMIKA UDAIPUR
VIJAY RASHMIKA MARRIAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.