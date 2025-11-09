'నాలుగు రోజులు ఎటూ కదల్లేకపోయా- అప్పుడు స్టార్ హీరో కూతురే సపోర్ట్ చేసింది'- విజయ్ వర్మ కామెంట్స్!
Published : November 9, 2025 at 8:01 PM IST
Vijay Varma Latest News : గ్లామర్గా కనిపించే సినిమా వాళ్ల లైఫ్లో కూడా చీకటి రోజులు ఉంటాయి. సక్సెస్, ఫేమ్ అన్నీ ఉన్నా ఒక్కోసారి వాళ్లు తీవ్రమైన ఒంటరితనంతో పోరాడుతుంటారు. ముఖ్యంగా, ఎప్పుడూ బిజీగా ఉండే లైఫ్కు ఒక్కసారిగా బ్రేక్ పడితే ఆ ఇంపాక్ట్ చాలా దారుణంగా ఉంటుంది. బాలీవుడ్లో ఇప్పుడు మోస్ట్ వాంటెడ్ యాక్టర్గా ఉన్న 'డార్లింగ్' ఫేమ్ విజయ్ వర్మ, లాక్డౌన్ సమయంలో అలాంటి భయంకరమైన డిప్రెషన్నే ఎదుర్కొన్నాడట. నాలుగు రోజులు ఒకేచోట నుంచి కదలలేని స్థితికి వెళ్లిపోయాడట. ఇక ఆ సమయంలో అతడికి ఒక స్టార్ హీరో కూతురు సహాయం చేశారట. అదే విషయాన్ని ఇటీవల రివిల్ చేశారు విజయ్. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే
తమన్నాతో ఆ రిలేషన్ ఇప్పుడు బ్రేకప్?
ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోనే కాదు, విజయ్ వర్మ పర్సనల్ లైఫ్ పై నిత్యం ఏదో ఒక గాసిప్ వైరల్ అవుతూనే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా, మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియాతో అతని రిలేషన్షిప్లో ఉన్నట్లు బాలీవుడ్లో చాలా కాలం వార్తలు వచ్చాయి. వీరిద్దరూ 'లస్ట్ స్టోరీస్ 2' సెట్లో ప్రేమలో పడ్డారని, చాలా కాలం పాటు డేటింగ్లో ఉన్నారని గాసిప్స్ వచ్చేవి. అయితే, ఇటీవల వీరిద్దరూ విడిపోయారని, తమ రిలేషన్షిప్కు బ్రేకప్ చెప్పారని గట్టిగా వార్తలు వస్తున్నాయి. లాక్డౌన్లో ఒంటరితనం చూసిన విజయ్, ఆ తర్వాత తమన్నాతో రిలేషన్షిప్లో ఉండటం, ఇప్పుడు మళ్లీ బ్రేకప్ వార్తలు రావడం ఫ్యాన్స్లో చర్చనీయాంశమైంది.
ఆ నాలుగు రోజులు నరకం చూశా!
2020 లాక్డౌన్ ప్రతీ ఒక్కరి జీవితాన్ని మార్చేసింది. ముఖ్యంగా, ముంబయిలో ఒంటరిగా ఉన్న విజయ్ వర్మపై ఆ ఎఫెక్ట్ గట్టిగానే పడిందట. ఈ విషయాన్ని అతడు రీసెంట్గా రియా చక్రవర్తి పాడ్కాస్ట్లో బయటపెట్టాడు. "నేను ముంబయిలో ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఒంటరిగా ఉండిపోయా. అదృష్టవశాత్తు నాకు ఒక చిన్న టెర్రస్ ఉంది, ఆకాశాన్ని చూస్తూ గడిపేవాడిని. అది లేకపోతే పిచ్చెక్కిపోయేది. నిజానికి, పిచ్చెక్కింది కూడా," అని విజయ్ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. ఎప్పుడూ పని, షూటింగ్స్ అంటూ తిరిగే లైఫ్కు ఒక్కసారిగా బ్రేక్ పడటంతో, తాను తీవ్రమైన ఒంటరితనానికి, భయానికి లోనయ్యానని చెప్పాడు. "ఏమైందో తెలియదు, నాలుగు రోజుల పాటు సోఫా నుంచి కదలలేకపోయాను. ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది? అని భయమేసింది," అని ఆ భయంకరమైన రోజులను గుర్తుచేసుకున్నాడు.
ఇరా ఖాన్ నా లైఫ్ సపోర్ట్!
ఆ కష్టకాలంలో, విజయ్ వర్మకు ఇద్దరు వ్యక్తులు అండగా నిలిచారట. ఒకరు నటుడు గుల్షన్ దేవయ్య కాగా, మరొకరు ఏకంగా ఆమిర్ ఖాన్ కూతురు ఇరా ఖాన్. "'దాహాద్' వెబ్ సిరీస్ షూటింగ్లో ఇరా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసింది. అప్పుడే మేమంతా మంచి ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం. లాక్డౌన్లో జూమ్ కాల్స్లో డిన్నర్లు చేసేవాళ్లం. కానీ నా పరిస్థితి మాత్రం దిగజారిపోతూనే ఉంది." అని విజయ్ చెప్పాడు. ఆ సమయంలో ఇరా ఖాన్ మొదటిసారి తన సమస్యను గుర్తించిందని, "విజయ్, నువ్వు కొంచెం కదలాలి" అని చెప్పిందట. "ఆమె జూమ్లో వర్కవుట్లు చేస్తూ, నాతో కూడా బలవంతంగా చేయించేది. ఆమె వల్లే నేను కొంచెం కదలడం మొదలుపెట్టాను," అని విజయ్ తెలిపాడు.
మందులు వద్దన్నా యోగాతో గెలిచా!
ఇరా ఖాన్ సపోర్ట్తో, విజయ్ వర్మ జూమ్ ద్వారానే ఒక థెరపిస్ట్ను సంప్రదించాడు. అప్పుడు తనకు డిప్రెషన్, యాంగ్జయిటీ ఉన్నట్లు డాక్టర్ నిర్ధారించారు. "నా థెరపిస్ట్ నాకు మందులు కూడా వాడమని సూచించారు. కానీ, నేను మాత్రం 'కొన్ని రోజులు నన్ను ప్రయత్నించనివ్వండి, మేనేజ్ చేసుకోగలనేమో చూస్తా' అని చెప్పాను," అని విజయ్ తెలిపాడు. ఆ తర్వాత, డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడటానికి యోగాను ఆశ్రయించాడట. ముఖ్యంగా, రోజూ సూర్య నమస్కారాలు చేయడం ఆ కష్టకాలంలో తనకు ఎంతో సహాయపడిందని, అలా మెల్లగా డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడ్డానని విజయ్ తన రికవరీ సీక్రెట్ను పంచుకున్నాడు.
ఇప్పుడు ఫుల్ బిజీ నెక్స్ట్ 'గుస్తాఖ్ ఇష్క్'!
ఆ చీకటి రోజుల నుంచి పూర్తిగా బయటపడిన విజయ్ వర్మ, ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో మోస్ట్ బిజీయెస్ట్ యాక్టర్లలో ఒకరిగా మారిపోయాడు. 'డార్లింగ్స్', 'దాహాద్', 'మిర్జాపూర్' వంటి సిరీస్లతో స్టార్డమ్ తెచ్చుకున్నాడు. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే అతను 'IC 814: ది కాందహార్ హైజాక్', 'మర్డర్ ముబారక్' వంటి ప్రాజెక్టులతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం, అతని నెక్స్ట్ రిలీజ్ 'గుస్తాఖ్ ఇష్క్' కోసం ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా నవంబర్ 28న థియేటర్లలోకి రానుంది.