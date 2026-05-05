విజయ్ విజయంలో తమన్​కు కూడా క్రెడిట్​! ఎలాగో తెలుసా?

తమన్​ అందించిన స్వరాలను రాజకీయ ప్రచారాలలో ఉపయోగించుకున్న విజయ్

Thaman Songs For Vijay TVK Party
Thaman Songs For Vijay TVK Party (Etv Bharat/ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 5, 2026 at 8:25 AM IST

1 Min Read
Thaman Songs For Vijay TVK Party: సంగీత దర్శకుడు తమన్ ఎప్పుడూ సంచలనం సృష్టిస్తుంటారు. తన సినిమాలతో అయినా, సోషల్ మీడియా పోస్టులతో అయినా. ఇప్పుడు, తమిళనాడు ఎన్నికల్లో అనూహ్యమైన విజయం సాధించిన విజయ్ క్రెడిట్ కూడా ఆయనకు కూడా దక్కుతుందంటూ సోషల్​ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. దీనికి ఒక ప్రత్యేక కారణం ఉంది, అదేంటంటే తమన్​ విజయ్​ కోసం ప్రత్యేకంగా రాజకీయ ప్రచార గీతాలు క్రియేట్​ చేశారు.

యువతను బాగా ఆకట్టుకున్న పాటలు!
తమన్​ అందించిన స్వరాలను విజయ్ తన రాజకీయ ప్రచారాలలో ఉపయోగించుకున్నారు. ఆయన పార్టీ అభ్యర్థులు కూడా ఈ పాటలను తమ రాజకీయ ర్యాలీల్లో వాడుకున్నారు. ఇవి యువతను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి.

అయితే తమన్​ విజయ్‌తో గొప్ప అనుబంధం ఉంది. విజయ్​ కోసం తమన్​ ఎన్నో అద్భుతమైన ఆల్బమ్‌లను అందించారు. విజయ్ రాజకీయ ప్రవేశం చేసినప్పుడు తమన్​ ప్రచార పాటలు అందించారు. ప్రచారాలంతటా గుర్తుండిపోయేలా, పదే పదే వినాలనిపించే మూడు పాటలను థమన్ విజయ్​ కోసం రూపొందించారట. జెన్​జెడ్ ఓటర్ల ఈ పాటలకు బాగా కనెక్ట్​ అయ్యారని తెలుస్తోంది.

