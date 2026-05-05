విజయ్ విజయంలో తమన్కు కూడా క్రెడిట్! ఎలాగో తెలుసా?
తమన్ అందించిన స్వరాలను రాజకీయ ప్రచారాలలో ఉపయోగించుకున్న విజయ్
Published : May 5, 2026 at 8:25 AM IST
Thaman Songs For Vijay TVK Party: సంగీత దర్శకుడు తమన్ ఎప్పుడూ సంచలనం సృష్టిస్తుంటారు. తన సినిమాలతో అయినా, సోషల్ మీడియా పోస్టులతో అయినా. ఇప్పుడు, తమిళనాడు ఎన్నికల్లో అనూహ్యమైన విజయం సాధించిన విజయ్ క్రెడిట్ కూడా ఆయనకు కూడా దక్కుతుందంటూ సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. దీనికి ఒక ప్రత్యేక కారణం ఉంది, అదేంటంటే తమన్ విజయ్ కోసం ప్రత్యేకంగా రాజకీయ ప్రచార గీతాలు క్రియేట్ చేశారు.
యువతను బాగా ఆకట్టుకున్న పాటలు!
తమన్ అందించిన స్వరాలను విజయ్ తన రాజకీయ ప్రచారాలలో ఉపయోగించుకున్నారు. ఆయన పార్టీ అభ్యర్థులు కూడా ఈ పాటలను తమ రాజకీయ ర్యాలీల్లో వాడుకున్నారు. ఇవి యువతను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి.
అయితే తమన్ విజయ్తో గొప్ప అనుబంధం ఉంది. విజయ్ కోసం తమన్ ఎన్నో అద్భుతమైన ఆల్బమ్లను అందించారు. విజయ్ రాజకీయ ప్రవేశం చేసినప్పుడు తమన్ ప్రచార పాటలు అందించారు. ప్రచారాలంతటా గుర్తుండిపోయేలా, పదే పదే వినాలనిపించే మూడు పాటలను థమన్ విజయ్ కోసం రూపొందించారట. జెన్జెడ్ ఓటర్ల ఈ పాటలకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యారని తెలుస్తోంది.