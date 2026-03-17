దళపతి విజయ్తో రిలేషన్షిప్ రూమర్స్- త్రిషకు కుష్బూ మద్దతు
ఎవరి మీదైనా వ్యాఖ్యలు చేసేముందు వారి వ్యక్తిగత జీవితాలను గౌరవించాలన్న ఖుష్బూ - సెలబ్రిటీలను ట్రోల్ చేసే వారు "సాడిస్టిక్ ఆనందం" కోసమే అలా చేస్తున్నారన్న నటి
Published : March 17, 2026 at 10:27 PM IST
Actress Khushboo Sundar Comments: తమిళ స్టార్ హీరో, టీవీకే చీఫ్ దళపతి విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన తన భార్య సంగీత నుంచి విడాకులు తీసుకుంటున్నారనే వార్తలు రావడం, అదే సమయంలో ప్రముఖ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్తో ఆయన రిలేషన్ షిప్లో ఉన్నారనే ప్రచారం జరిగింది. ఈ విషయంలో కొందరు త్రిషను లక్ష్యంగా చేసుకొని సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేశారు. అయితే ఈ ట్రోల్స్ పై సీనియర్ నటి, బీజేపీ నేత కుష్బూ సుందర్ తీవ్రంగా స్పందించారు. త్రిషకు మద్దతగా నిలిచారు.
త్రిషపై వస్తున్న ట్రోలింగ్ను ఖండించిన ఖుష్బూ:
త్రిషపై వస్తున్న ట్రోలింగ్ను ఖుష్బూ తీవ్రంగా ఖండించారు. "ఎవరి మీదైనా వ్యాఖ్యలు చేసే ముందు వారి వ్యక్తిగత జీవితాలను గౌరవించాలని, ఎవరి ప్రైవసీని దెబ్బతీయకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఇది వారి వ్యక్తిగత జీవితం. దానితో ప్రజలకు ఏం సంబంధం ఉంటుంది? దీని వల్ల సమాజానికి ఎలాంటి నష్టం లేకపోతే, దాన్ని పెద్ద విషయంగా చేసి చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు. సెలబ్రిటీలు కూడా సాధారణ మనుషులే, వారికి తమ జీవితాన్ని తమకు నచ్చినట్లు గడిపే హక్కు ఉంటుంది" అని ఆమె అన్నారు.
ఇలాంటి ప్రశ్నలు ముంబయిలోనే ఎక్కువ:
రూమర్స్ని సృష్టించేవారు, ఫొటో గ్రాఫర్లను ఉద్దేశించి ఖుష్బూ మాట్లాడుతూ "ఈ ఫొటోగ్రాఫర్లు ప్రతిచోటా సెలబ్రిటీల వెనకాలపడటం అనేది ముంబయిలో చూస్తుంటాం. కానీ ఇప్పుడు ఆ సంస్కృతి చెన్నైలో మొదలవడం బాధాకరం. ఎదుటివారి వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి కామెంట్స్ చేసేవారు, తమ సమస్యల కంటే ఇతరుల జీవితాల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికే ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఒకరి గురించి తప్పుగా మాట్లాడుతూ వారు పైశాచిక ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. ఇలాంటి కామెంట్స్ చేసేవారిలో 99.9 శాతం మంది ఎవరో కూడా మనకు తెలియదు. వారు చేసే వ్యాఖ్యలకు స్పందించాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నా" అని ఖుష్బూ అన్నారు.
విజయ్ - త్రిష ఇద్దరూ కలిసి ఒకే కారులో:
ఇటీవల చెన్నైలో జరిగిన ఏజీఎస్ ప్రొడక్షన్ అధినేత కల్పతి సురేష్ కుమారుడి వివాహ రిసెప్షన్కు విజయ్ - త్రిష ఇద్దరూ కలిసి ఒకే కారులో వెళ్లారు. దీంతో వీళ్లిద్దరూ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారన్న పుకార్లు ఎక్కువయ్యాయి. అయితే ఆ రూమర్లపై విజయ్, త్రిష స్పందించలేదు. ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే? ఈ ఈవెంట్కు వాళ్లు రావడానికి కొన్ని గంటల ముందు, విజయ్ వ్యక్తిగత బాడీగార్డ్ అరూన్ సురేష్ ఓ ఫొటోను తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీలో పోస్ట్ చేశారు. ఆ స్టోరీలో 'అన్ని పుకార్లను అధిగమించే సమయం ఇది' అని రాసి ఉంది. దీంతో తమపై వస్తున్న పుకార్లకు విజయ్, తన టీమ్ ద్వారా ఇలా హింట్ ఇచ్చారేమో అని టాక్ వినిపిస్తుంది.
2021 నుంచే సంగీత, విజయ్ మధ్య గొడవలు:
సంగీత స్వర్ణలింగం చెంగల్పట్టు కోర్టులో దాఖలు చేసిన విడాకుల పిటిషన్లో విజయ్పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. 2021 నుంచి విజయ్ తనతో మాట్లాడటం మానేశారని, కనీసం మర్యాద లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఒకే ఇంట్లో ఉంటూనే తనను విడిగా ఉండాలని బలవంతం చేశారని, మానసికంగా ఎంతో వేధించారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తనతో కాకుండా మరొక నటితో కలిసి విదేశీ ప్రయాణాలు చేయడం, బహిరంగంగా తిరగడం వంటి విషయాలను కూడా పిటిషన్లో ప్రస్తావించారు. శాశ్వత భరణంతో పాటు ప్రస్తుతం ఉంటున్న ఇంట్లోనే నివసించే హక్కు కల్పించాలని సంగీత కోర్టును కోరారు.
విజయ్ మౌనం
దళపతి విజయ్ నటించిన చివరి సినిమా 'జన నాయకుడు'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాల్సి ఉంది. ఇక రాజకీయాల్లో క్రీయాశీలకంగా ఉంటూ, తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని ఆయన భావిస్తున్నారు. 'తమిళగ వెట్రి కళగం' అనే పార్టీని స్థాపించి ప్రజల్లోకి వెళ్లే తరుణంలో ఇటువంటి విడాకుల వివాదం అతనికి తలనొప్పిగా మారింది.
ఇదిలా ఉండగా, విజయ్ కొడుకు 25 ఏళ్ల జేసన్ సంజయ్ తన తండ్రి విజయ్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో అన్ఫాలో చేసేశాడు. ఇది కొత్త చర్చకు దారితీసింది. కుటుంబంలో జరుగుతున్న గొడవలపై తన నిరసనను ఇలా మౌనంగా వ్యక్తం చేస్తున్నారని సన్నిహితులు భావించారు. తన తల్లికి అన్యాయం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతోనే సంజయ్ ఇలా చేశాడని నెటిజన్లు తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం విజయ్ కొడుకు ఇండస్ట్రీకి దర్శకుడిగా పరిచయం కానున్నాడు. తెలుగు హీరో సందీప్ కిషన్ లీడ్ రోల్లో " సిగ్మా " సినిమాను జేసన్ తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ సినిమా త్వరలోనే రిలీజ్ కానుంది. రేపో మాపో ప్రమోషన్స్ కూడా మొదలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. భార్య చేసిన ఆరోపణల మీద గానీ, కొడుకు తనను అన్ఫాలో చేయడం మీద గానీ విజయ్ ఇప్పటివరకు మౌనంగానే ఉన్నారు.
