'జన నాయకుడు' మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్- రీమేక్​ ప్రచారంపై క్లారిటీ వచ్చేసినట్లే!

దళపతి విజయ్ జన నాయకుడు సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్- జనవరి 09న థియేటర్లలోకి రానున్న మూవీ

Jana Nayagan Trailer
Jana Nayagan Trailer (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 3, 2026 at 7:29 PM IST

1 Min Read
Jana Nayakudu Trailer : తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ దళపతి హీరోగా నటించిన కొత్త సినిమా జన నాయకుడు ఈనెల 09న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ క్రమంలో సినిమా మేకర్స్​ ట్రైలర్​ను శనివారం రిలీజ్ చేశారు. తమిళ్​తోపాటు తెలుగు, హిందీ భాషల్లో ట్రైలర్​ను విడుదల చేశారు. దర్శకుడు హెచ్‌.వినోద్‌ ఈ సినిమాను యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జాన్రాలో తెరకెక్కిస్తున్నారు. కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్​పై వెంకట్‌ కె.నారాయణ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

కాగా, ఇందులో పూజా హెగ్డే హీరోయిన్​గా కనిపించనున్నారు. అలాగే మలయాళ బ్యూటీ మమితబైజు, బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు బాబీ దేఓల్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న రిలీజ్ కానుంది. ఇటీవల మలేసియాలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్​గా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్​కు విజయ్ ఫ్యాన్స్ భారీగా హాజరైయ్యారు.

అయితే ఈ సినిమా నందమూరి బాలకృష్ణ బ్లాక్​బస్టర్ మూవీ 'భగవంత్ కేసరి'కి రీమేక్ అని తొలి నుంచీ ప్రచారం సాగుతోంది. కానీ, దీనిపై మేకర్స్ ఎక్కడా స్పందించలేదు. ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూస్తే ఆ సినిమా రీమేకే అని అర్థమైపోతుంది. సినిమాలో మెయిన్ పాయింట్​నే ఇందులోనూ వాడేశారు. కాగా, 2023లో వచ్చిన భగవంత్ కేసరి సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యింది. ఈ సినిమాకు జాతీయ అవార్డు సైతం దక్కింది.

JANA NAYAGAN TRAILER
JANA NAYAKUDU

