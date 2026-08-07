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విజయ్ విడాకుల కేసులో కీలక మలుపు- పిటిషన్​ విత్‌డ్రా చేసుకున్న విజయ్ భార్య సంగీత

విజయ్ విడాకుల కేసులో కీలక మలుపు - కేసును ఉపసంహరించుకున్న చేసుకున్న విజయ్ సతీమణి సంగీత

Vijay
Vijay (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 4:17 PM IST

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Vijay Divorce Case Update : తమిళ హీరో విజయ్‌ విడాకుల కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆయన భార్య సంగీత గతంలో దాఖలు చేసిన విడాకుల పిటిషన్‌ను ఆమె వెనక్కి తీసుకున్నారు. ఫ్యామిలీ కోర్టులో శుక్రవారం (ఆగస్టు 07) జరిగిన విడాకుల పిటిషన్‌ విచారణకు సంగీత వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరయ్యారు. విడాకుల కేసును ఇకపై ముందుకు తీసుకువెళ్లకపోవడానికి గల కారణాలను కోర్టుకు వివరించారు. ఆమె వివరణతో ఏకీభవించిన చెంగల్‌పట్టు జిల్లా కోర్టు విడాకుల కేసు విచారణ ముగించింది. ఈ మేరకు కోర్టువర్గాలు వెల్లడించాయి

విజయ్‌ నుంచి విడాకులు కోరుతూ ఆయన భార్య సంగీత గతేడాది డిసెంబర్ 23న తమిళనాడులోని చెంగల్పట్టు ప్రిన్సిపల్‌ సెషన్స్‌ కోర్టులో పిటిషన్‌ వేశారు. అయితే ఆ పిటిషన్​ గురించి ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో అందరికి తెలిసింది. ఆ తర్వాత ఈ కేసును ఫ్యామిలీ కోర్టుకు బదిలీ చేశారు. ఓ నటితో విజయ్‌కు 2021లో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడినట్లు తనకు తెలిసిందని సంగీత తెలిపారు. అయితే ఆమెతో సంబంధాన్ని తెంచుకుంటానని విజయ్ తనకు హామీ ఇచ్చారని, కానీ అది నెరవేర్చలేదని సంగీత పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. భార్యాభర్తల బంధానికి విజయ్‌ ద్రోహంచేశారని, విడాకులు ఇప్పించాలని ఆమె కోరారు.

ఈ కేసు విషయంలో ఇరువురూ వ్యక్తిగతంగా హాజరుకాలేదు. దీంతో పలుమార్లు విచారణ వాయిదా పడింది. భద్రతా కారణాలు, ఇతర చిక్కులను ప్రస్తావిస్తూ వ్యక్తిగతంగా హాజరయ్యే బదులు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా విచారణకు హాజరవుతున్నారు. ఈ సందర్భాల్లో తమతమ లాయర్లు ప్రత్యక్షంగా విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో వాయిదా పడుతూ వస్తున్న ఈ కేసు విచారణ ఇవాళ మరోసారి బెంచ్​ ముందుకు వచ్చింది. తాజాగా విచారణకు వీడియో కాన్పరెన్స్​లో హాజరైన సంగీత ఈ పిటిషన్​ను వెనక్కి తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు కోర్టుకు తెలిపారు. ఆమె వివరణతో ఏకీభవించిన కోర్టు విచారణను ముగించింది. కాగా, 1995 ఆగస్టు 25న విజయ్- సంగీత వివాహం జరిగింది. ఈ దంపతులకు కుమారుడు జేసన్ సంజయ్, కుమార్తె దివ్య సాష ఉన్నారు.

మళ్లీ కలుస్తారా?
కేసు ముగియడంతో కొత్త చర్చ తెరపైకి వచ్చింది. విజయ్- సంగీత మళ్లీ కలుస్తారా? అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు. అయితే ఈ విషయంపై ఇప్పటికైతే ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. ప్రస్తుతం విజయ్ తమిళనాడు సీఎంగా ఉన్నారు. ఆయన భార్య సంగీత విదేశాల్లో ఉంటున్నారు.

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