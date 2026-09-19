'సందీప్ ఫుల్ టాలెంటెడ్- కానీ ఆయనకు గుర్తింపు దక్కలేదు' - జేసన్ సంజయ్ కామెంట్స్
చైన్నైలో గ్రాండ్గా సిగ్మా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ - సందీప్ కిషన్పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన డైరెక్టర్ జేసన్ సంజయ్
Published : September 19, 2026 at 10:58 AM IST
Jason Sanjay on Sandeep Kishan: సందీప్ కిషన్ టాలెంటెడ్ నటుడు అయినప్పటికీ ఆయనకు తగింత గుర్తింపు దక్కలేదని డైరెక్టర్ జేసన్ సంజయ్ అన్నారు. విజయ్ కుమారుడిగా ఇంస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టిన జేసన్ సంజయ్ డైరెక్షన్లో సందీప్ కిషన్ హీరోగా రానున్న మూవీ సిగ్మా. రిలీజ్కు దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో మూవీటీమ్ ప్రమోన్స్ను వేగవంతం చేసింది. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం చెన్నైలో ట్రైలర్ను రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జేసన్ సంజయ్ సందీప్ కిషన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
'సందీప్ కిషన్ అంటే నాకు అపారమైన గౌరవం. దీనికి కారణం ఆయన సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి దాదాపు 16 సంవత్సరాలైంది. ఇప్పటివరకు ఆయన ఎన్నో డిఫరెంట్ రోల్స్లో నటించి ఆడియెన్స్ను అలరించారు. కానీ ఇంత టాలెంట్ ఉన్నప్పటికీ సందీప్ కిషన్కు దక్కాల్సిన గుర్తింపు ఇంకా రాలేదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆయన నాకు సోదరుడిలాంటి వారు . ఈ సినిమా స్టోరీని ఆయనకు చెప్పడానికి నేను వెళ్లినప్పుడు, 'నాతోనే ఎందుకు ఈ సినిమా చేయాలనుకుంటున్నావ్?' అని అడిగారు. ఈ సినిమాను మీతోనే చేయాలనుకుంటున్నానని సందీప్కు క్లారిటీ ఇచ్చాను. ఆ తర్వాత సందీప్ ఒప్పుకోవడంతో సిగ్మా సినిమా మొదలైంది. సిగ్మా సందీప్ కిషన్ కెరీర్లో ఓ మంచి సినిమాగా నిలిచిపోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను' అని జేసన్ సంజయ్ పేర్కొన్నారు.
అక్టోబర్ 2న సిగ్మా రాక
'సిగ్మా' మూవీ విషయానికొస్తే రిలీజ్ విషయంలో ఇప్పటికే ఇది పలుమార్లు వాయిదా పడగా ఫైనల్గా అక్టోబర్ 2న రిలీజ్ కానుందని మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టును ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై సుభాస్కరన్ నిర్మిస్తున్నారు.ఇందులో సందీప్ కిషన్కు జోడీగా ఫరియా అబ్దుల్లా నటిస్తున్నారు. స్టార్ మ్యూజిక్ తమన్ దీనికి స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు.