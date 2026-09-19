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'సందీప్ ఫుల్ టాలెంటెడ్- కానీ ఆయనకు గుర్తింపు దక్కలేదు' - జేసన్ సంజయ్ కామెంట్స్

చైన్నైలో గ్రాండ్​గా సిగ్మా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ - సందీప్ కిషన్​పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన డైరెక్టర్ జేసన్ సంజయ్

Jason Sanjay comments
జేసన్ సంజయ్ - సందీప్ కిషన్​ (Source : Sundeep Kishan Insta Post)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 10:58 AM IST

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Jason Sanjay on Sandeep Kishan: సందీప్ ​కిషన్ టాలెంటెడ్ నటుడు అయినప్పటికీ ఆయనకు తగింత గుర్తింపు దక్కలేదని డైరెక్టర్ జేసన్ సంజయ్ అన్నారు. విజయ్ కుమారుడిగా ఇంస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టిన జేసన్ సంజయ్ డైరెక్షన్​లో సందీప్ కిషన్ హీరోగా రానున్న మూవీ సిగ్మా. రిలీజ్​కు దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో మూవీటీమ్ ప్రమోన్స్​ను వేగవంతం చేసింది. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం చెన్నైలో ట్రైలర్​ను రిలీజ్ ఈవెంట్​ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జేసన్ సంజయ్ సందీప్ కిషన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు.

'సందీప్ కిషన్ అంటే నాకు అపారమైన గౌరవం. దీనికి కారణం ఆయన సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి దాదాపు 16 సంవత్సరాలైంది. ఇప్పటివరకు ఆయన ఎన్నో డిఫరెంట్ రోల్స్​లో నటించి ఆడియెన్స్​ను అలరించారు. కానీ ఇంత టాలెంట్ ఉన్నప్పటికీ సందీప్ కిషన్​కు దక్కాల్సిన గుర్తింపు ఇంకా రాలేదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆయన నాకు సోదరుడిలాంటి వారు . ఈ సినిమా స్టోరీని ఆయనకు చెప్పడానికి నేను వెళ్లినప్పుడు, 'నాతోనే ఎందుకు ఈ సినిమా చేయాలనుకుంటున్నావ్?' అని అడిగారు. ఈ సినిమాను మీతోనే చేయాలనుకుంటున్నానని సందీప్​కు క్లారిటీ ఇచ్చాను. ఆ తర్వాత సందీప్ ఒప్పుకోవడంతో సిగ్మా సినిమా మొదలైంది. సిగ్మా సందీప్ కిషన్ కెరీర్​లో ఓ మంచి సినిమాగా నిలిచిపోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను' అని జేసన్ సంజయ్ పేర్కొన్నారు.

అక్టోబర్​ 2న సిగ్మా రాక
'సిగ్మా' మూవీ విషయానికొస్తే రిలీజ్ విషయంలో ఇప్పటికే ఇది పలుమార్లు వాయిదా పడగా ఫైనల్​గా అక్టోబర్ 2న రిలీజ్ కానుందని మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టును ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్​పై సుభాస్కరన్ నిర్మిస్తున్నారు.ఇందులో సందీప్ కిషన్​కు జోడీగా ఫరియా అబ్దుల్లా నటిస్తున్నారు. స్టార్ మ్యూజిక్ తమన్ దీనికి స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు.

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