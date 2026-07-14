తండ్రి కోసం వెనక్కి తగ్గిన కుమారుడు- విజయ్ జననాయగన్కు లైన్ క్లియర్ చేసిన సిగ్మా!
జాసన్ సంజయ్ సిగ్మా పోస్ట్పోన్ చేసే అవకాశం - జననాయగన్ కోసం ఆగస్టులో రిలీజ్ చేయాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం
Published : July 14, 2026 at 2:13 PM IST
Sigma Postponed For Jana Nayagan: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో, తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కుమారుడు జాసన్ సంజయ్ ‘సిగ్మా’తో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నాడు. అయితే ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఓ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. విజయ్ 'జననాయగన్' కోసం సంజయ్ తన సినిమా 'సిగ్మా' ను వాయిదా వేసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 'జన నాయగన్' జులై 24న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఏడు నెలల నిరీక్షణ అనంతరం వస్తోన్న ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దీనికి లైన్ క్లియర్ చేయడం కోసం సంజయ్ తన సినిమాను వాయిదా వేసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
సందీప్ కిషన్ కథానాయకుడిగా రూపొందిన 'సిగ్మా' చిత్రాన్ని జులై 31న విడుదల చేయాలని మొదట భావించారు. కానీ 'జన నాయగన్' జులై చివరి వారంలో వస్తుండటంతో ఈ సినిమా విడుదలను ఆగస్టుకు వాయిదా వేసినట్లు సమాచారం. గతంలో సంజయ్ ఈ చిత్రం గురించి మాట్లాడుతూ ఇది తన జీవితంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన సినిమా అని చెప్పారు. ఇక ఆగస్టులో పెద్ద సినిమాలేవీ లేకపోవడంతో అప్పుడు రావాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
డైరెక్షన్ నుంచి యాక్టర్గా విజయ్ కొడుకు!
ఇక విజయ్ కుమారుడు సంజయ్కు సంబంధించిన మరో విషయం కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. కేవలం దర్శకుడిగానే కాకుండా త్వరలోనే నటుడిగా కూడా సిల్వర్స్క్రీన్కు పరిచయం కానున్నట్లు సమాచారం. ప్రముఖ నిర్మాత జీకేఎమ్ తమిళ్ కుమారన్ తన సొంత బ్యానర్పై సంజయ్ను హీరోగా పరిచయం చేయనున్నారని కోలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో బలంగా వినిపిస్తోంది. విజయ్ సినిమాల నుంచి వైదొలగిన నేపథ్యంలో ఆయన కుమారుడు హీరోగా పరిచయం కానున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తుండటం అంతటా ఆసక్తిని సంతరించుకుంది.
SIGMA POSTPONED !!!@sundeepkishan , Jason Sanjay's highly anticipated directorial debut film, #Sigma, is likely being postponed from its original July 31 release date to August.— Let's X OTT GLOBAL (@LetsXOtt) July 14, 2026
The delay is being considered to avoid a box office clash with #JanaNayagan…