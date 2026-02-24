మణిరత్నంతో మూవీ- సాయి పల్లవితో రొమాన్స్- క్లారిటీ ఇచ్చిన విజయ్ సేతుపతి
మణిరత్నం దర్శకత్వంలో కొత్త ప్రాజెక్టు- వేసవిలో షూటింగ్ ప్రారంభించే అవకాశం
February 24, 2026
Vijay Sethupathi Mani Ratnam Movie : విలక్షణ నటుడు విజయ్ సేతుపతి, ప్రముఖ దర్శకుడు మణిరత్నం కాంబోలో ఓ కొత్త ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వబోతోందన్న ఊహాగానాలు కొద్దిరోజులుగా వినిపిస్తున్నాయి. కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సాయి పల్లవిలతో కలిసి ఒక రొమాంటిక్ డ్రామా చేసే అవకాశం ఉందన్న చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. తాజాగా జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో విజయ్ సేతుపతి- మణిరత్నం దర్శకత్వంలో, సాయి పల్లవితో కలిసి ఓ సినిమా చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు.
'నేను ఇంతకు ముందు కూడా మణిరత్నంతో కలిసి పనిచేశాను. 2018లో 'చెక్క చివంత వానం' మూవీకి పనిచేశాను. అయితే, ఈసారి ఓ కొత్త ప్రాజెక్టుతో మేం ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాం. ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. హీరోయిన్ సాయి పల్లవి కథానాయికగా నటించనున్నారు' అని విజయ్ సేతుపతి చెప్పారు.
ఆ విజయ్ సేతుపతి ఇప్పటికీ నాలోనే ఉన్నాడు!
ఈ ఇంటర్వ్యూలో విజయ్ సేతుపతి మరికొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు. 'మణిరత్నం వంటి మాస్టర్ ఫిల్మ్ మేకర్తో పనిచేస్తున్నప్పటికీ, తన ఉత్సాహం ఏమాత్రం తగ్గకుండా చూసుకుంటానని విజయ్ సేతుపతి అన్నారు. 'ఒకప్పుడు చిన్న చిన్న పాత్రల కోసం సినిమా ఇండస్ట్రీలో తిరిగిన ఆ విజయ్ సేతుపతి ఇప్పటికీ అలానే ఉన్నాడు. ఎంత పెద్ద దర్శకుడితో పనిచేసినా, నేనెప్పుడూ అదే ఉత్సాహంతో ఉండాలని కోరుకుంటాను' అని మక్కల్ సెల్వన్ చెప్పారు.
ఇక హీరోయిన్ సాయి పల్లవి విషయానికొస్తే, ఆమె తన సహజమైన నటనతో ఎంతో మంది ప్రేక్షకుల మనస్సులను గెలుచుకున్నారు. ప్రేమకథా చిత్రాల్లో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన చోటు సంపాదించుకున్నారు. ఇప్పుడు మణిరత్నం దర్శకత్వంలో నటించనున్నారు. దీంతో ఈ కాంబినేషన్పై ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. కాగా, ఈ సినిమాను మద్రాస్ టాకీస్, లైకా ప్రొడక్షన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించే అవకాశం ఉంది. వేసవిలో షూటింగ్ ప్రారంభంకానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
'గాంధీ టాక్స్' పై విజయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
ఇదిలా ఉండగా, జనవరిలో విడుదలైన 'గాంధీ టాక్స్' మూవీ గురించి విజయ్ సేతుపతి ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. సినిమా ప్రారంభించినప్పుడు ఫలితం విషయంలో చిత్రబృందం కొంత ఆందోళనకు గురైందన్నారు. అయితే కొంతమంది ప్రముఖులకు ఆ సినిమాను స్క్రీనింగ్ చేసి చూపించాక టీమ్ భయమంతా పోయిందన్నారు.
కిశోర్ పి.బెలేకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'గాంధీ టాక్స్' మూవీలో అరవిందస్వామి, అదితీరావ్ హైదరి ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. సిద్ధార్థ్ జాదవ్, మహేశ్ మంజ్రేకర్, జరీనా వహబ్ తదితరులు ఈ మూవీలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించగా, జీ స్టూడియోస్, క్యూరియస్ మూవీ మిల్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మించాయి.
అలా చేస్తేనే నేను సంతోషంగా ఉండగలను!
విజయ్ సేతుపతి గతంలో తన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనల గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను సినీ ఇండస్ట్రీకి రాకముందు ఎన్నో ఉద్యోగాలు చేశానని పేర్కొన్నారు. అకౌంటెంట్గా పనిచేసినప్పుడు తనకు ఆనందం ఉండేదని, సంపాదించిన డబ్బుతో మన వాళ్లను చూసుకున్నప్పుడు కూడా అంతే సంతోషం లభిస్తుందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. నిరుద్యోగులకు ఎంతో మందికి ఉద్యోగం వచ్చేలా చేశానని, ఆరేళ్లుగా ఉపాధి లేనివారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇప్పించడం కోసం నెలకు రూ.లక్షన్నర ఖర్చు చేస్తున్నానని తెలిపారు. అదే విధంగా, ఉచితంగా దుస్తులు కూడా పంపిణీ చేస్తున్నానన్నారు. అయితే, తాను డబ్బు సంపాదిస్తేనే అవన్నీ చేయగలనని, అవి చేస్తేనే తాను సంతోషంగా ఉండగలనని విజయ్ చెప్పుకొచ్చారు.
