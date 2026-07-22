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థియేటర్లలో సీఎం విజయ్ 'జననాయగన్' అందుకే చూడాలా? ప్రధాన కారణాలివేనా?

థియేటర్లలోకి రాబోతున్న విజయ్ చివరి సినిమా 'జననాయగన్' - ఇందులో కొన్ని సీన్స్ స్వయంగా డైరెక్ట్ చేసిన దళపతి - 'భగవంత్ కేసరి' రీమేక్‌గా సెన్సిటివ్ పాలిటిక్స్ బ్యాక్​డ్రాప్​తో ముస్తాబు

CM Vijay Last Movie
CM Vijay Last Movie (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 12:01 PM IST

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CM Vijay Last Movie : తమిళ స్టార్ హీరో, సీఎం విజయ్ నటించిన ఆఖరి సినిమా జననాయగన్ ఎట్టకేలకు జులై 23న థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ హెచ్ వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో టాలీవుడ్ బ్యూటీ పూజా హెగ్డే, మలయాళ ముద్దుగుమ్మ మమితా బైజు హీరోయిన్లుగా నటించగా స్టార్ డైరెక్టర్ గౌతమ్ మీనన్ ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. భారీ బడ్జెట్​తో కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించారు.

నిజానికి ఈ సినిమా ఈ ఏడాది జనవరి 9న రిలీజ్ కావాల్సి ఉన్నా, సెన్సార్ ఇబ్బందుల వల్ల ఆరు నెలలు ఆలస్యంగా ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. పూర్తిస్థాయిలో రాజకీయాల్లోకి వెళ్లిన తర్వాత విజయ్ నుంచి వస్తున్న చివరి సినిమా కావడంతో ఆయన అభిమానులు మాత్రమే కాకుండా తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఈ మూవీ కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. అసలు థియేటర్లలో ఈ సినిమా ఎందుకు చూడాలో చెప్పే ఆసక్తికరమైన వివరాల్లోకి వెళితే!

టైటిల్ కార్డులో సంచలనం
ఈ సినిమా షూటింగ్ మొదలైనప్పుడు విజయ్ ఒక స్టార్ హీరో మాత్రమే. కానీ ఇప్పుడు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే సమయానికి ఆయన ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. గతంలో ఎంజీఆర్, ఎన్టీఆర్ లాంటి దిగ్గజాలు ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్నప్పుడు వారు నటించిన సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు విజయ్ రూపంలో ఒక రియల్ లైఫ్ సీఎం నటించిన సినిమా స్క్రీన్ మీదకు వస్తుండటం ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఇన్ని రోజులు ఇళయదళపతి, దళపతి అనే పవర్ఫుల్ టైటిల్ కార్డులతో స్క్రీన్ మీద కనిపించి అలరించిన విజయ్, ఈ జననాయగన్ సినిమాలో మాత్రం నేరుగా చీఫ్ మినిస్టర్ విజయ్ అనే టైటిల్ కార్డుతో కనిపించబోతున్నాడు. స్టార్ హీరో హోదాకు తోడు రియల్ లైఫ్ పొలిటికల్ స్టేటస్ తోడవ్వడంతో ఈ సినిమాపై అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెరిగాయి.

అభిమానులకు సర్ ప్రైజ్
విజయ్ కెరీర్‌లో చాలా సినిమాలు అనేక రకాల అడ్డంకులు దాటి రిలీజ్ అయ్యాయి, కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్ మాత్రం సెన్సార్ ఇబ్బందులతో పాటు ఆన్‌లైన్ లీక్స్ లాంటి ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కొని థియేటర్లకు వస్తోంది. గతంలో ఆన్‌లైన్‌లో సినిమా కాపీ లీక్ అయినప్పుడు కొంతమంది చూసేసినా సరే, థియేటర్‌లో చూసే అభిమానుల కోసం ఎన్నో సర్​ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ దాచిపెట్టామని డైరెక్టర్ హెచ్ వినోద్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇందులో కోలీవుడ్ బ్లాక్‌బస్టర్ డైరెక్టర్లు లోకేశ్ కనగరాజ్, నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్, అట్లీ తదితరులు స్పెషల్ గెస్ట్ రోల్స్ లో కనిపించనున్నారు. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, వీరు ముగ్గురు ఉన్న సీన్స్‌ను స్వయంగా విజయ్ డైరెక్ట్ చేశాడు. తన చివరి సినిమాలో కేవలం నటుడిగానే కాకుండా దర్శకుడిగా కూడా తన మార్క్ చూపించబోతుండటం ఈ ప్రాజెక్టుకు అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ కానుంది.

కమర్షియల్ హంగులతో భగవంత్ కేసరి రీమేక్
ఈ జననాయగన్ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచే ఇది తెలుగులో నందమూరి బాలకృష్ణ సూపర్ హిట్ అయిన 'భగవంత్ కేసరి' సినిమాకు రీమేక్ అని సోషల్ మీడియాలో బాగా టాక్ నడిచింది. ఇప్పుడు డైరెక్టర్ హెచ్ వినోద్ ఇదే విషయాన్ని అఫీషియల్ గా కన్ఫర్మ్ చేశాడు. తాను ముందుగా ఒక పక్కా యాక్షన్ స్టోరీ చెబితే దానికి అంతగా కనెక్ట్ అవ్వని విజయ్, స్వయంగా భగవంత్ కేసరి రీమేక్ చేద్దామని అడిగినట్లు వినోద్ వెల్లడించాడు. సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ గురించి లోతుగా చర్చించే కమర్షియల్ సినిమా కావడంతోనే విజయ్ ఈ కథను స్పెషల్​గా ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కేవలం ఒక కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా మాత్రమే కాకుండా ప్రస్తుత పరిస్థితులకు తగ్గట్లుగా ఒక సామాజిక అంశాన్ని ఇందులో క్లియర్ గా చూపించబోతున్నారట.

రాజకీయాలకు అతీతంగా
ఇక ఈ సినిమా కథ విషయానికి వస్తే, విజయ్ కొత్తగా స్థాపించిన టీవీకే పార్టీ గురించి భజన చేసేలా ఈ సినిమా అస్సలు ఉండదు అని డైరెక్టర్ ముందే ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. అలాగని పాలిటిక్స్​ను పూర్తిగా వదిలేయకుండా, రాజకీయాల్లో ఉండే సెన్సిటివ్ ఎమోషన్స్ గురించి ఈ సినిమాలో చాలా క్లియర్‌గా చర్చించినట్లు సమాచారం. థియేటర్లలో సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రేక్షకులు ఇందులో చెప్పిన అంశాల గురించి కచ్చితంగా మాట్లాడుకునేలా కథను డిజైన్ చేశారు. ఒక స్టార్ హీరో తన కెరీర్ చివరి సినిమాలో కేవలం తన ఇమేజ్ కోసం కాకుండా, సమాజంలో జరిగే పరిణామాలపై చర్చించే కథను ఎంచుకోవడం విశేషం. రేపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ అవుతున్న ఈ జననాయగన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి రిజల్ట్ అందుకుంటుందో చూడాలి.

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