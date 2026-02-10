'జన నాయకుడు' కాంట్రవర్సీ : సెన్సార్పై పిటిషన్ వాపసు- సినిమా రిలీజ్కు లైన్ క్లియర్!
Published : February 10, 2026 at 1:34 PM IST
Vijay Jananayagan Censor Update : దళపతి విజయ్ 'జన నాయగన్' సినిమా సెన్సార్ వ్యవహారంలో కీలక పరిణామం జరిగింది. సెన్సార్ బోర్డుకు వ్యతిరేకంగా మద్రాస్ హైకోర్టులో తాము వేసిన పిటిషన్ను నిర్మాతలు ఉపసంహరించుకున్నారు. దీనికి తాజాగా కోర్టు ఆనుమతి కూడా లభించింది. దీంతో ఈ సినిమా రిలీజ్కు లైన్ క్లియర్ అయినట్లైంది. అయితే సెన్సార్ బోర్డుకు వ్యతిరేకంగా కోర్టుల్లో పోరాడే బదులుగా, సినిమాను రివైజింగ్ కమిటీకి పంపించాలని మేకర్స్ నిర్ణయించారు.
అందుకే సెన్సార్ బోర్డుకు వ్యతిరేకంగా వేసిన రిట్ పిటిషన్ను నిర్మాతలు వాపసు తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సినిమాను రివ్యూ కమిటీకి పంపించారు కూడా. ఇక రివ్యూ కమిటీ నుంచి నిర్ణయం కోసం మూమీటీమ్ ఎదురుచూస్తోంది. ఇదే నెలలో సినిమాను థియేటర్లలో విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. త్వరలోనే దీనిపై అధికారికంగా ఒక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కాగా, విజయ్ కెరీర్లో ఆఖరి సినిమాగా 'జన నాయగన్' తెరకెక్కింది. హెచ్ వినోద్ దీనికి దర్శకత్వం వహించారు. అయితే ఈ సినిమా జనవరి 09న రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా, మూవీ సెన్సార్ పరమైన చిక్కుల్లో పడింది. గతేడాది డిసెంబరులోనే సెన్సార్ కోసం ఈ చిత్రాన్ని పంపగా అందులో కొన్ని అభ్యంతరకరమైన సన్నివేశాలు తొలగించాలని, దాంతోపాటుగా పలు సంభాషణలు మ్యూట్ చేయాలని బోర్డ్ సూచించింది.
ఈ సూచనల మేరకు మార్పులు చేసి మళ్లీ మేకర్స్ సెన్సార్కు పంపించారు. అయినప్పటికీ ఎలాంటి స్పందన రాకపోవడంతో కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ తరఫున మద్రాసు హైకోర్టులో అత్యవసర పిటిషన్ దాఖలైంది. మొదట U/A సర్టిఫికేషన్కు సిఫార్సు చేసిన సెన్సార్ బోర్డు, ఆ తర్వాత సినిమాను రివ్యూ కమిటీకి పంపిందని నిర్మాణ సంస్థ కోర్టుకు తెలిపింది. సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చాక కూడా రివ్యూ కమిటీకి పంపాల్సిన అవసరం ఏంటని సెన్సార్ను ప్రశ్నించిన కోర్టు, ముందుగా ఇస్తామన్న U/A సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలని సింగిల్ బెంచ్ ఆదేశించింది.
అయినా ఈ సినిమాకు సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ రాకపోవడంతో మూవీ టీమ్ సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్లింది. అయితే మేకర్స్కు సుప్రీంలోనూ నిరాశే మిగిలింది. తిరిగి మద్రాసు డివిజన్ బెంచ్నే ఆశ్రయించాలని నిర్మాతలకు అత్యున్నత న్యాయస్థానం సూచించింది. జనవరి 21న వాదనలు అనంతరం డివిజన్ బెంచ్ తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. ఇక గతనెల 27న సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ మంజూరు చేయాలని ఇది వరకు సింగిల్ బెంచ్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను మద్రాస్ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ తోసిపుచ్చింది. దీంతో చట్టపరంగా పోరాటాన్ని కొనసాగించడం కంటే, రివ్యూ కమిటీకి సినిమాను పంపాలని డిసైడ్ అయ్యింది.
ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీలో స్టార్ హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే, మలయాళ బ్యూటీ మమితా బైజు, ప్రకాశ్ రాజ్, బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు బాబీ దేఓల్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందించారు.