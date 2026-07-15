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'జన నాయకుడు' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్- అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేసిన మేకర్స్

జన నాయకుడు సినిమా రిలీజ్ డేట్ కన్ఫర్మ్- అధికారికంగా ప్రకటన చేసిన మేకర్స్- థియేటర్లలోకి వచ్చేది ఎప్పుడంటే?

Jana Nayagan
Jana Nayagan (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 3:34 PM IST

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Jana Nayagan Movie Release : విజయ్ దళపతి జననాయకుడు సినిమా విడుదల తేదీ ఎట్టకేలకు ఖరారైంది. ఈ సినిమా జులై 23న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్​ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది. మూవీ రిలీజ్ డేట్​ను తెలుపుతూ బుధవారం సోషల్ మీడియా ఎక్స్​లో ఓ పోస్టు షేర్ చేసింది. 'అగ్ని పరీక్షలో నిలిచింది, కాలం మలిచిన రూపం, చరిత్ర కోసం నిర్మితం, పోరాటం ఎంత కఠినంగా ఉంటే, విజయం అంత ఘనంగా ఉంటుంది' అని పోస్టుకు క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది.

అంటే మరో వారం రోజుల్లో సినిమా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్​ కూడా ప్రారంభం అయ్యాయి. కాగా, 2026 జనవరి 09న ఈ సినిమా రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా, పలు కారణాల వల్ల అలస్యం అవుతూ వచ్చింది. ఎట్టకేలకు గతవారం సెన్సార్ లభించింది. తాజాగా రిలీజ్ డేట్​ను మేకర్స్ కన్ఫర్మ్ చేయడంతో విజయ్ అభిమానుల సంబరాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి.

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