'జన నాయకుడు' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్- అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసిన మేకర్స్
జన నాయకుడు సినిమా రిలీజ్ డేట్ కన్ఫర్మ్- అధికారికంగా ప్రకటన చేసిన మేకర్స్- థియేటర్లలోకి వచ్చేది ఎప్పుడంటే?
Published : July 15, 2026 at 3:34 PM IST
Jana Nayagan Movie Release : విజయ్ దళపతి జననాయకుడు సినిమా విడుదల తేదీ ఎట్టకేలకు ఖరారైంది. ఈ సినిమా జులై 23న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది. మూవీ రిలీజ్ డేట్ను తెలుపుతూ బుధవారం సోషల్ మీడియా ఎక్స్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేసింది. 'అగ్ని పరీక్షలో నిలిచింది, కాలం మలిచిన రూపం, చరిత్ర కోసం నిర్మితం, పోరాటం ఎంత కఠినంగా ఉంటే, విజయం అంత ఘనంగా ఉంటుంది' అని పోస్టుకు క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది.
అంటే మరో వారం రోజుల్లో సినిమా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కూడా ప్రారంభం అయ్యాయి. కాగా, 2026 జనవరి 09న ఈ సినిమా రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా, పలు కారణాల వల్ల అలస్యం అవుతూ వచ్చింది. ఎట్టకేలకు గతవారం సెన్సార్ లభించింది. తాజాగా రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ కన్ఫర్మ్ చేయడంతో విజయ్ అభిమానుల సంబరాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి.
Tested by fire.— KVN Productions (@KvnProductions) July 15, 2026
Forged by time.
Built for history.
The tougher the battle,
The louder the victory.#JanaNayaganFromJuly23#JanaNayakuduFromJuly23#JanNetaFromJuly23
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol… pic.twitter.com/21xjixgUBM