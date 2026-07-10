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'జననాయగన్'కు 12 కట్స్- సెన్సార్​బోర్డు తొలగించిన సన్నివేశాలు ఇవే!

విజయ్ 'జననాయగన్' మూవీలో 12 సీన్స్ కట్- అనంతరం 'ఏ' సర్టిఫికెట్ జారీ చేసిన సీబీఎఫ్​సీ

12 Cuts To Vijay Jananayagan
Jananayagan (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 10:19 AM IST

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Vijay Jananayagan Censor Cuts : కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో, తమిళనాడు సీఎం విజయ్ 'జననాయగన్' మూవీ ఎట్టకేలకు సెన్సార్ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సినిమాకు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ 'ఏ' సర్టిఫికెట్​ని జారీ చేసింది. ఇందులో 12 కట్స్​ను అమలు చేసిన తర్వాతే సర్టిఫికెట్​ను జారీ చేయడం గమనార్హం. అనంతరం ఇది 183 నిమిషాల నిడివితో ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది. దాంతో ఈ మూవీ విడుదల తేదీపై మూవీటీమ్​ త్వరలోనే క్లారిటీ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇందులో ముఖ్యంగా కొన్ని సన్నివేశాలను సవరించగా, మరికొన్ని వాటి నిడివిని తగ్గిస్తూ పలు మార్పులు చేశారు. ఉదాహరణకు 20 సెకన్ల ఉన్న సీన్స్​ను 10 సెకన్లకు తగ్గించారు. సినిమాలోని కట్​ చేసిన సీన్స్​ను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

జననాయగన్​కు 12 కట్స్

కట్1: జననాయగన్ మూవీలో బుక్ కవర్​పేజీలో అంబేద్కర్ ఫేస్ కనిపించే సీన్​ను మార్చారు. అయితే సీన్​ టైమింగ్​లో మాత్రం ఏ విధమైన మార్పు లేకపోవడం గమనార్హం.

కట్2: సినిమా సగం పూర్తయిన తర్వాత సరిగ్గా 110:23 నిమిషాల వద్ద 'అంబేడ్కర్ చట్టం నుంచి టీవీకే చట్టానికి' అనే డైలాగ్​ను కట్​ చేశారు. అదే విధంగా ఆడియో, వీడియో ట్రాక్​లలో టీవీకే అనే పదం వినిపించిన చోట్ల దాని ఆడియో వినపడకుండా మ్యూట్ చేశారు.

కట్​3: 157:04 మినిట్​లో భారత జాతీయ జెండా నేల మీద పడుతున్న సీన్​ను తొలగించారు.

కట్​4: 7:03 , 37:11 మినిట్స్ వద్ద కనిపించే భాగవతం, 'రంగనాథర్' అనే పదాలను సైతం తొలగించారు.

కట్5: 81.03, 80.46 నిమిషాల వద్ద కనిపించే అభ్యంతరకరమైన పదాలను పదాలను మ్యూట్ చేశారు.

కట్6: 'ఆపరేషన్ మేళుహా' ప్రస్తావన అదే విధంగా 'ఓం' కు అర్ధాన్ని వివరిస్తున్నప్పుడు యూజ్ చేసిన 'న్యూ ఇండియా' అనే పదాన్ని కూడా తొలగించారు. అంతేకాకుండా 'అతడే ఆ విషయాన్ని మీడియాకు లీక్ చేశాడు' అనే డైలాగ్​ను మ్యూట్​లో ఉంచారు.

కట్7: 96:25 మినిట్ వద్ద పోలీస్ డిప్యూటీ కమిషనర్ కార్యాలయాన్ని, చిహ్నాన్ని అగౌరపరిచే సీన్స్​ను ట్రిమ్ చేసి ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా కొన్ని మార్పులు చేశారు.

కట్8: 'అలాంటి శరీరం ఉండటం మీ అదృష్టం' అనే ఫుల్ డైలాగ్ ఆడియోను మ్యూట్​ చేశారు.

కట్9: 43:53 మినిట్స్ వద్ద నేను భారతదేశాన్ని నా పాదాల వద్ద పడేలా చేస్తాను' అనే డైలాగ్ ఆడియోను మ్యూట్ చేశారు.

కట్10: 73:29, 73:42 మినిట్స్ వద్ద పసికందును దహనం చేసే సీన్​ను తొలగించారు.

కట్11: 120:04 మినిట్స్ వద్ద వచ్చే 'శిలువ' అనే పదాన్ని మ్యూట్ చేశారు.

కట్12: 92:37, 149:49, 169:27 మినిట్స్ వద్ద 'షీలా రాణి' అని పిలిచే పేరులో కొన్ని మార్పులు చేశారు.

వీటితోపాటు సద్దాం హుస్సేన్ ఉరితీతకు సంబంధించిన డైలాగ్‌ను కూడా మ్యూట్ లేదా రీప్లేస్ చేయాలని సూచంచింది. ఈ విధంగా దాదాపు 12 కట్స్​ అనంతరం చిత్రానికి 3 గంటల 3 నిమిషాల నిడివికి సెన్సార్ బోర్డు నుంచి క్లియరెన్స్ లభించింది. హెచ్​. వినోద్ డైరెక్షన్​లో రూపొందిన ఈ యాక్షన్ ఎంటర్​టైనర్​ను కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్​పై వెంకట్ కె. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు. దీనికి స్టార్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ స్వరాలను సమకూర్చారు. ఇప్పటికీ ఈ మూవీలో సాంగ్స్ యూట్యూబ్​లో టాప్​ ట్రెండింగ్​లో దూసుకుపోతుండటం గమనార్హం.

ఇందులో పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటించగా, మమిత బైజు కీలక పాత్రలో నటించారు. ఇక ఇతర తారాగణం విషయానికొస్తే ప్రకాశ్​రాజ్, ప్రియమణి, గౌతమ్​మీనన్, గౌతమ్​ మీనన్ తదితరులు నటించారు. దీనిపై ఫ్యాన్స్ ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారు. సెన్సార్ బోర్డు క్లియరెన్స్ ఇవ్వడంతో జులై 24న రిలీజ్ అవుతుందని విజయ్ ఫ్యాన్స్ అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఉత్కంఠకు తెరపడాలంటే మేకర్స్ త్వరలో అఫీషియల్ ఎనౌన్స్​మెంట్ చేయాల్సిందే.

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