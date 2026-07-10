'జననాయగన్'కు 12 కట్స్- సెన్సార్బోర్డు తొలగించిన సన్నివేశాలు ఇవే!
విజయ్ 'జననాయగన్' మూవీలో 12 సీన్స్ కట్- అనంతరం 'ఏ' సర్టిఫికెట్ జారీ చేసిన సీబీఎఫ్సీ
Published : July 10, 2026 at 10:19 AM IST
Vijay Jananayagan Censor Cuts : కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో, తమిళనాడు సీఎం విజయ్ 'జననాయగన్' మూవీ ఎట్టకేలకు సెన్సార్ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సినిమాకు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ 'ఏ' సర్టిఫికెట్ని జారీ చేసింది. ఇందులో 12 కట్స్ను అమలు చేసిన తర్వాతే సర్టిఫికెట్ను జారీ చేయడం గమనార్హం. అనంతరం ఇది 183 నిమిషాల నిడివితో ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది. దాంతో ఈ మూవీ విడుదల తేదీపై మూవీటీమ్ త్వరలోనే క్లారిటీ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇందులో ముఖ్యంగా కొన్ని సన్నివేశాలను సవరించగా, మరికొన్ని వాటి నిడివిని తగ్గిస్తూ పలు మార్పులు చేశారు. ఉదాహరణకు 20 సెకన్ల ఉన్న సీన్స్ను 10 సెకన్లకు తగ్గించారు. సినిమాలోని కట్ చేసిన సీన్స్ను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
జననాయగన్కు 12 కట్స్
కట్1: జననాయగన్ మూవీలో బుక్ కవర్పేజీలో అంబేద్కర్ ఫేస్ కనిపించే సీన్ను మార్చారు. అయితే సీన్ టైమింగ్లో మాత్రం ఏ విధమైన మార్పు లేకపోవడం గమనార్హం.
కట్2: సినిమా సగం పూర్తయిన తర్వాత సరిగ్గా 110:23 నిమిషాల వద్ద 'అంబేడ్కర్ చట్టం నుంచి టీవీకే చట్టానికి' అనే డైలాగ్ను కట్ చేశారు. అదే విధంగా ఆడియో, వీడియో ట్రాక్లలో టీవీకే అనే పదం వినిపించిన చోట్ల దాని ఆడియో వినపడకుండా మ్యూట్ చేశారు.
కట్3: 157:04 మినిట్లో భారత జాతీయ జెండా నేల మీద పడుతున్న సీన్ను తొలగించారు.
కట్4: 7:03 , 37:11 మినిట్స్ వద్ద కనిపించే భాగవతం, 'రంగనాథర్' అనే పదాలను సైతం తొలగించారు.
కట్5: 81.03, 80.46 నిమిషాల వద్ద కనిపించే అభ్యంతరకరమైన పదాలను పదాలను మ్యూట్ చేశారు.
కట్6: 'ఆపరేషన్ మేళుహా' ప్రస్తావన అదే విధంగా 'ఓం' కు అర్ధాన్ని వివరిస్తున్నప్పుడు యూజ్ చేసిన 'న్యూ ఇండియా' అనే పదాన్ని కూడా తొలగించారు. అంతేకాకుండా 'అతడే ఆ విషయాన్ని మీడియాకు లీక్ చేశాడు' అనే డైలాగ్ను మ్యూట్లో ఉంచారు.
కట్7: 96:25 మినిట్ వద్ద పోలీస్ డిప్యూటీ కమిషనర్ కార్యాలయాన్ని, చిహ్నాన్ని అగౌరపరిచే సీన్స్ను ట్రిమ్ చేసి ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా కొన్ని మార్పులు చేశారు.
కట్8: 'అలాంటి శరీరం ఉండటం మీ అదృష్టం' అనే ఫుల్ డైలాగ్ ఆడియోను మ్యూట్ చేశారు.
కట్9: 43:53 మినిట్స్ వద్ద నేను భారతదేశాన్ని నా పాదాల వద్ద పడేలా చేస్తాను' అనే డైలాగ్ ఆడియోను మ్యూట్ చేశారు.
కట్10: 73:29, 73:42 మినిట్స్ వద్ద పసికందును దహనం చేసే సీన్ను తొలగించారు.
కట్11: 120:04 మినిట్స్ వద్ద వచ్చే 'శిలువ' అనే పదాన్ని మ్యూట్ చేశారు.
కట్12: 92:37, 149:49, 169:27 మినిట్స్ వద్ద 'షీలా రాణి' అని పిలిచే పేరులో కొన్ని మార్పులు చేశారు.
వీటితోపాటు సద్దాం హుస్సేన్ ఉరితీతకు సంబంధించిన డైలాగ్ను కూడా మ్యూట్ లేదా రీప్లేస్ చేయాలని సూచంచింది. ఈ విధంగా దాదాపు 12 కట్స్ అనంతరం చిత్రానికి 3 గంటల 3 నిమిషాల నిడివికి సెన్సార్ బోర్డు నుంచి క్లియరెన్స్ లభించింది. హెచ్. వినోద్ డైరెక్షన్లో రూపొందిన ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ను కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు. దీనికి స్టార్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ స్వరాలను సమకూర్చారు. ఇప్పటికీ ఈ మూవీలో సాంగ్స్ యూట్యూబ్లో టాప్ ట్రెండింగ్లో దూసుకుపోతుండటం గమనార్హం.
#JanaNayagan duration - 3 Hour's 3 Mins 11 Sec— Movie Tamil (@_MovieTamil) July 9, 2026
Cut List
1️⃣. Modified the visuals where Dr. Ambedkar is shown on the cover page of the book wherever it is shown. (No change in duration)
2️⃣. Replaced the dialogue " ambedkar sattam..." to "tvk sattam" at tc 110:23. also removed… pic.twitter.com/VouszKOoNp
ఇందులో పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటించగా, మమిత బైజు కీలక పాత్రలో నటించారు. ఇక ఇతర తారాగణం విషయానికొస్తే ప్రకాశ్రాజ్, ప్రియమణి, గౌతమ్మీనన్, గౌతమ్ మీనన్ తదితరులు నటించారు. దీనిపై ఫ్యాన్స్ ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారు. సెన్సార్ బోర్డు క్లియరెన్స్ ఇవ్వడంతో జులై 24న రిలీజ్ అవుతుందని విజయ్ ఫ్యాన్స్ అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఉత్కంఠకు తెరపడాలంటే మేకర్స్ త్వరలో అఫీషియల్ ఎనౌన్స్మెంట్ చేయాల్సిందే.
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