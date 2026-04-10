ఆన్లైన్లో విజయ్ 'జననాయగన్' లీక్- పైరసీపై మేకర్స్ ఫైర్!
'జన నాయగన్' సినిమాకు సంబంధించి కొన్ని సన్నివేశాలు ఆన్లైన్లో లీక్- చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తూ నిర్మాణ సంస్థ లీగల్ నోటీసులు
Published : April 10, 2026 at 2:58 PM IST
Jana Nayagan Movie Leaked : తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ నటించిన 'జన నాయగన్' సినిమాకు సంబంధించి కొన్ని సన్నివేశాలు ఆన్లైన్లో లీక్ కావడంపై చిత్ర బృందం తీవ్రంగా స్పందించింది. లీకైన కంటెంట్ను సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ చేయడం లేదా షేర్ చేయడం లాంటివి చేస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తూ పబ్లిక్కు లీగల్ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించిన కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ తరపున న్యాయవాది విజయన్ సుబ్రమణియన్ ఈ లీగల్ నోటీసును విడుదల చేశారు.
జన నాయగన్ సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాలను కొందరు చట్టవిరుద్ధంగా యాక్సెస్ చేసి, డౌన్లోడ్ చేసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారని అందులో తెలిపారు. ఇది సినిమాకు తీవ్ర నష్టం కలిగించే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు. లీకైన దృశ్యాలను డౌన్లోడ్ చేయడం, ఫార్వార్డ్ చేయడం, షేర్ చేయడం, అప్లోడ్ చేయడం, రీపోస్ట్ చేయడం లేదా నిల్వ చేయడం వంటివి తీవ్రమైన క్రిమినల్ నేరంగా, కాపీరైట్ ఉల్లంఘనగా పరిగణించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇందులో పాలుపంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిగతంగా చట్టపరమైన, క్రిమినల్ చర్యలకు బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని తేల్చి చెప్పారు.
లీక్కు కారణమైన వ్యక్తులపై ఇప్పటికే చట్టపరమైన ప్రొసీడింగ్స్ ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. ఈ వీడియోలను సర్క్యులేట్ చేస్తున్న వారిని గుర్తించి మరింత కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని నిర్మాతలు హెచ్చరించారు. లీకైన కంటెంట్ను దయచేసి ఎవరూ షేర్ చేయవద్దని, వీక్షించవద్దని నిర్మాణ సంస్థ ప్రజలను, అభిమానులను కోరింది.
అలాగే టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోని పలువురు ప్రముఖులు ఈ వ్యవహారంపై స్పందించారు. ఈ క్రమంలోనే మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్పందించారు. జననాయగన్ సినిమా దృశ్యాలు కావడం తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోందని తెలిపారు. లీక్, పైరసీ ఘటనలు పరిశ్రమలో అందరిని ప్రభావితం చేస్తాయని, సినిమాను కాపాడుకోవడం అందరి బాధ్యతగా తీసుకుందమని అన్నారు. పైరసీని అరికడుతూ, సినిమాను కాపాడుకుందామంటూ సోషల్ మీడియా ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేశారు.
The unfortunate leak of #Jananayagan is something that deeply concerns me.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) April 10, 2026
Cinema is built on trust, effort, and the collective dreams of many.
Such incidents affect all of us in the industry and remind us how crucial it is to protect our creative work.
We stand one with KVN…
అలాగే పైరసీ అనేది నేరమని, దీనిని అస్సలు సహించకూడదని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు. ఈ లీక్కు బాధ్యులైన వారికి కఠిన శిక్ష విధించాలని దర్శకుడు గౌరవ్ నారాయణన్ డిమాండ్ చేశారు. "సినిమా పరిశ్రమపై వేలాది మంది ప్రజల జీవనోపాధి ఆధారపడి ఉంది. ఇలా సన్నివేశాలు లీక్ చేసి, వాటిని వ్యాప్తి చేయడానికి ప్రయత్నించిన వారు ఎంతటివారైనా శిక్షించాలి" అని రాసుకొచ్చారు.
#JanaNayagan— Gaurav narayanan (@gauravnarayanan) April 10, 2026
cinema is not a take it for granted industry. Thousands of people’s daily bread depends on it. Whoever leaked and trying to spread the links should be punished. @KvnProductions @actorvijay Anna #directorhvinoth @Jagadishbliss and rest of the team be strong 💪
- జననాయగన్ మూవీలో ఇంట్రడక్షన్ సీన్, క్లైమాక్స్, ఇంకా ఇతర సన్నివేశాలు ఆన్లైన్లో లీక్ అవ్వడం చూసి నేను దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాను. ఇప్పుడు మొత్తం సినిమానే లీక్ అయిందని చాలా మంది ట్వీట్ చేస్తున్నారు. ఇది అత్యంత బాధాకరం- నిర్మాత ధనంజేయన్
- జననాయగన్ సినిమా నుంచి ఫుటేజ్లు లీక్ అయ్యాయని తెలిసి దిగ్భ్రాంతికి, ఆందోళనకు గురయ్యాను! ఇలాంటి పని చేసేవారు, ఒక సినిమా తీయాలంటే ఎంత డబ్బు, అనేకమంది శ్రమ, కష్టం అవసరమో అర్థం చేసుకోవాలి. దయచేసి ప్రతిఒక్కరూ ఈ వీడియోలను చూడవద్దని, ఇతరులకు వ్యాప్తి చేయవద్దని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను!- నటుడు సిబి సత్యరాజ్
కాగా, దళపతి విజయ్ హీరోగా హెచ్ వినోద్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఇందులో పూజా హెగ్డే, మమితా బైజు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. బాలీవుడ్ స్టార్ బాబీ దేఓల్, ప్రియమణి, తమిళ డైరెక్టర్లు అట్లీ, నెల్సన్ దిలీప్, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మేనన్, ప్రకాశ్ రాజ్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. వాస్తవానికి ఈ సినిమా ఈ ఏడాది జనవరి 09న రిలీజ్ కావాల్సింది. అయితే పలు కారణాల వల్ల సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీ అవ్వలేదు. దీంతో ఈ సినిమా విడుదల ఆలస్యం అవుతూ వస్తోంది. దీనిపై నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ కోర్టును కూడా ఆశ్రయించింది. ఇంతలోనే సినిమాలోని సన్నివేశాలు శుక్రవారం సోషల్ మీడియాలో సర్క్యలేట్ అయ్యాయి. ఎవరో ఈ మూవీలోని సీన్స్ పైరసీ చేసి ఆన్లైన్లో వైరల్ చేశారు. దీంతో మేకర్స్ షాకయ్యారు. వెంటనే దిద్దుబాటు చర్యలు మొదలుపెట్టారు.