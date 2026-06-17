రణబాలితో అరుదైన ఘతన- ఏ హీరోకు లేని రికార్డు కొట్టనున్న విజయ్ దేవరకొండ
సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన యువ నటులలో విజయ్ దేవరకొండ ఒకరు - లైగర్ చిత్రంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా దిగ్గజ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ మైక్ టైసన్
Published : June 17, 2026 at 3:44 PM IST
Ranabali Update : తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నటులలో విజయ్ దేవరకొండ ఒకరు. ఆయన ప్రస్తుతం రాహుల్ సంకృత్యాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న పాన్ఇండియా సినిమా 'రణబాలి' లో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ సినిమాతో విజయ్ తన కెరీర్లో అరుదైన ఘనత సాధించనున్నారు. టాలీవుడ్లో ఇప్పటిదాకా ఏ హీరోకు లేని రికార్డు ఈ సినిమాతో విజయ్ ఖాతాలో పడనుంది. మరి అదేంటంటే?
హాలీవుడ్ నటుడు!
తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఓ అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో హాలీవుడ్ నటుడు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు మూవీటీమ్ అనౌన్స్ చేసింది. ఇందులో హాలీవుడ్ ఆల్- టైమ్ క్లాసిక్ 'ది మమ్మీ సిరీస్' లో 'ఇమ్హోటెప్' పాత్రతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఆయన ఈ సినిమాతోనే భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో అరంగేట్రం చేయనున్నారు. ఆర్నాల్డ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా రణబాలి చిత్రబృందం ఈ విషయాన్ని షేర్ చేసుకుంది. ఆర్నాల్డ్ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో ఆర్నాల్డ్ 'సర్ థియోడర్ హెక్టర్' అనే క్రూరమైన విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
THE DEMON OF DROUGHT -— RANABAALI (@RanabaaliFilm) June 16, 2026
SIR THEODORE HECTOR
From captivating audiences across the world as 'Imhotep' in 'The Mummy' to embarking on a new journey as the ruthless 'SIR THEODORE HECTOR' in #Ranabaali ❤🔥
Happy Birthday and welcome to Indian Cinema, #ArnoldVosloo❤🔥
-Team… pic.twitter.com/Km9Nic7Ve8
విజయ్ రికార్డ్
అయితే హాలీవుడ్ నటుడి అనౌన్స్మెంట్తో విజయ్ ఖాతాలో రికార్డు చేరింది. కెరీర్లో రెండు వేర్వేరు సినిమాల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయి నటులతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్న ఏకైక హీరోగా రికార్డు సాధించారు. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ నటీనటులతో పనిచేయడం విజయ్కి ఇది రెండోసారి. గతంలో పూరి జగన్నాథ్ తెరకెక్కిచంచిన లైగర్లో ఆయన మైక్ టైసన్తో కలిసి నటించారు. ఇది విజయ్తో పాటు అభిమానులకి ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించింది. ఇప్పుు మరోసారి హాలీవుడ్ నటుడితో నటిస్తున్నారు.
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