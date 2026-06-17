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రణబాలితో అరుదైన ఘతన- ఏ హీరోకు లేని రికార్డు కొట్టనున్న విజయ్ దేవరకొండ

సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన యువ నటులలో విజయ్ దేవరకొండ ఒకరు - లైగర్ చిత్రంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా దిగ్గజ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ మైక్ టైసన్

Arnold Vosloo In Ranabali
Arnold Vosloo In Ranabali (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 17, 2026 at 3:44 PM IST

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Ranabali Update : తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నటులలో విజయ్ దేవరకొండ ఒకరు. ఆయన ప్రస్తుతం రాహుల్ సంకృత్యాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న పాన్ఇండియా సినిమా 'రణబాలి' లో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ సినిమాతో విజయ్ తన కెరీర్​లో అరుదైన ఘనత సాధించనున్నారు. టాలీవుడ్​లో ఇప్పటిదాకా ఏ హీరోకు లేని రికార్డు ఈ సినిమాతో విజయ్ ఖాతాలో పడనుంది. మరి అదేంటంటే?

హాలీవుడ్​ నటుడు!
తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఓ అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో హాలీవుడ్ నటుడు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు మూవీటీమ్ అనౌన్స్ చేసింది. ఇందులో హాలీవుడ్ ఆల్- టైమ్ క్లాసిక్ 'ది మమ్మీ సిరీస్‌' లో 'ఇమ్‌హోటెప్' పాత్రతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఆయన ఈ సినిమాతోనే భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో అరంగేట్రం చేయనున్నారు. ఆర్నాల్డ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా రణబాలి చిత్రబృందం ఈ విషయాన్ని షేర్ చేసుకుంది. ఆర్నాల్డ్ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్​ లుక్​ పోస్టర్​ను విడుదల చేసింది. ఇందులో ఆర్నాల్డ్ 'సర్ థియోడర్ హెక్టర్' అనే క్రూరమైన విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

విజయ్ రికార్డ్
అయితే హాలీవుడ్ నటుడి అనౌన్స్​మెంట్​తో విజయ్ ఖాతాలో రికార్డు చేరింది. కెరీర్​లో రెండు వేర్వేరు సినిమాల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయి నటులతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్న ఏకైక హీరోగా రికార్డు సాధించారు. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్​ నటీనటులతో పనిచేయడం విజయ్​కి ఇది రెండోసారి. గతంలో పూరి జగన్నాథ్ తెరకెక్కిచంచిన లైగర్​లో ఆయన మైక్ టైసన్​తో కలిసి నటించారు. ఇది విజయ్‌తో పాటు అభిమానులకి ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించింది. ఇప్పుు మరోసారి హాలీవుడ్ నటుడితో నటిస్తున్నారు.

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