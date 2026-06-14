నాగ్ అశ్విన్కు విజయ్ లక్కీ ఛాంప్? నిర్మాతగా చేసిన సినిమాలోనూ క్యామియో రోల్- గమనించారా?
రౌడీ హీరో ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో విజిల్స్, కేకలతో నిండిపోయిన థియేటర్లు- విజయ్ దేవరకొండ కనిపించింది కేవలం 2 నుంచి 3 నిమిషాలు మాత్రమే
Published : June 14, 2026 at 9:54 AM IST
Vijay Deverakonda Cameo Role : రౌడీ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ ఎక్కడ ప్రత్యక్షమైనా అక్కడ క్రేజ్ మామూలుగా ఉండదు. తాజాగా థియేటర్లలోకి వచ్చిన 'సింగ్ గీతం' సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ ఒక అతిథి పాత్రలో మెరిశారు. రౌడీ హీరో ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో థియేటర్లన్నీ ఒక్కసారిగా విజిల్స్, కేకలతో నిండిపోయాయి. ఈ చిత్రంలో విజయ్ దేవరకొండ కనిపించింది కేవలం 2 నుంచి 3 నిమిషాల స్క్రీన్ టైమ్ మాత్రమే అయినా, ఆ కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఆయన తన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో ప్రేక్షకుల్లో పూనకాలు తెప్పించారు.
సర్ప్రైజ్ అయిన ప్రేక్షకులు
లెజెండరీ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస రావు డైరెక్షన్ చేసిన సినిమా 'సింగ్ గీతం'. ఇందులో ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపూడి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ప్రీమియర్స్, ఫస్ట్ డే థియేటర్లకు వెళ్లిన తెలుగు ప్రేక్షకులు సినిమాలో స్టార్ హీరోని చూశారు. విజయ్ దేవరకొండను తెరపై చూసి ప్రేక్షకులు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు. దాంతో దర్శకుడిగా మాత్రమే కాదు, నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాతగా తీసిన సినిమాలోనూ విజయ్ దేవరకొండను వదల్లేదని కొందరు నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు. విజయ్ నాగీకి లక్కీ ఛాంప్గా మారారని అంటున్నారు. ఈ సినిమాను వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా బ్యానర్లపై నాగ్ అశ్విన్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు.