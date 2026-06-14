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ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చుకున్న విజయ్​ దేవరకొండ - 180 మంది విద్యార్థులకు స్కాలర్‌షిప్

సొంతూరిపై ఉన్న మమకారాన్ని చేతల్లో చూపించిన హీరో విజయ్ దేవరకొండ - ​ది దేవరకొండ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో స్కాలర్‌షిప్

Vijay Deverakonda Scholarships
Vijay Deverakonda Scholarships (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 14, 2026 at 1:23 PM IST

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Vijay Deverakonda Scholarships : హీరో విజయ్ దేవరకొండ సొంతూరిపై ఉన్న మమకారాన్ని చేతల్లో చూపించారు. ఇటీవల సతీమణి రష్మికతో కలిసి స్వగ్రామం నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా తుమ్మన్‌పేటలో ఇంటిలోకి గృహప్రవేశం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతిభ గల విద్యార్థులకు ఆర్థిక సాయం చేస్తానని ప్రకటించారు. ఆ హామీని ఆయన తాజాగా నెరవేర్చారు. ది దేవరకొండ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 9, 10వ తరగతిలో ఫస్ట్, సెకండ్ ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులకు విజయ్- రష్మిక జంట​ స్కాలర్​షిప్ చెక్కులను​ అందించింది. మెరిట్ స్కాలర్‌షిప్ అవార్డీస్ 2026కు ఎంపికైన 180 మంది విద్యార్థుల లిస్ట్‌ను విజయ్ దేవరకొండ ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించారు.

హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న అభిమానులు
అచ్చంపేట డివిజన్‌లోని విద్యార్థుల మెరిట్ స్కాలర్‌షిప్ అవార్డీస్ పేరిట జాబితాను విడుదల చేశారు. ఇందులో మొత్తం 45 ప్రభుత్వ, ఆశ్రమ పాఠశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఈ పాఠశాలల్లో 9, 10వ తరగతుల్లో అత్యుత్తమ మార్కులు సాధించిన వారికి ఈ ఉపకారవేతనాలు అందజేయనున్నారు. ఆయన స్వగ్రామంలోని జడ్పీహెచ్‌ఎస్ తుమ్మన్‌పేట పాఠశాల నుంచి 9వ తరగతిలో బీ. హేమలత (1వ ర్యాంక్), పీ. ప్రణీత (2వ ర్యాంక్) ఎంపికయ్యారు. అలాగే 10వ తరగతిలో కే. గణేష్ (1వ ర్యాంక్), బీ. అనిల్ (2వ ర్యాంక్) ఈ స్కాలర్‌షిప్​కు అర్హత సాధించారు. ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చినందుకు గ్రామస్థులు, అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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