ఎయిర్పోర్టులో జంటగా కనిపించిన విజయ్, రష్మిక- పెళ్లి రూమర్స్ వేళ ఫారిన్ ట్రిప్!
హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో జంటగా కనిపించిన రౌడీ బాయ్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా- ఇటలీ నుంచి ఇండియాకు వచ్చిన స్టార్లు- మరింత జోరుగా పెళ్లి వార్తలు
Published : January 6, 2026 at 3:03 PM IST
Vijay Rashmika Spotted : తెలుగు యువ నటుడు హీరో విజయ్ దేవరకొండ, స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నా మరోసారి కెమెరా కంటపడ్డారు. వీరిద్దరి పెళ్లి గురించి గత కొంతకాలంగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు వీరిద్దరూ హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కలిసి కనిపించడంతో ఆ వార్తలకు మరింత బలం చేకూరినట్లైంది. ఇటలీలో న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకోవడానికి విజయ్, రష్మిక వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే విడివిడిగా వెళ్లిన వీరిద్దరూ జంటగా రావడంతో త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే ప్రచారం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మరింత హాట్ టాపిక్గా మారిపోయింది. అలాగే సోషల్ మీడియాలో విజయ్, రష్మిక పెళ్లి గురించి మరోసారి చర్చ జోరుగా జరుగుతోంది.
హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో కలిసి
న్యూ ఇయర్ వేడుకలు జరుపుకోవడానికి విజయ్, రష్మిక ఇటలీకి వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడి నుంచే విజయ్, రష్మిక తమ ఇన్ స్టాగ్రామ్ ఖాతాల్లో ఫొటోలు షేర్ చేశారు. ఒకరి ఫొటోల్లో మరొకరు కనిపించలేదు. అయితే ఒకే బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉండటంతో ఇద్దరూ కలిసి వెకేషన్కు వెళ్లారనే ఊహాగానాలు వినిపించాయి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఈ జంట కలిసి కనిపించడం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది.
సింపుల్గా ఈ జోడి
హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా జంట చాలా సింపుల్గా కనిపించారు. మాస్కులు ధరించి, కెమెరాలకు పోజులివ్వకుండా వెళ్లిపోయారు. తమ తమ టీమ్లు, సెక్యూరిటీతో వేర్వేరుగా నడిచి వెళ్లిపోయారు. అయితేనేం వీరిని గుర్తించిన కొందరు ఫొటోలు తీశారు. అవి కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
విజయ్- రష్మిక పెళ్లి గురించి వార్తలు
విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక మందన్నా పెళ్లి చేసుకోనున్నట్లు కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. గతేడాది అక్టోబరులో వీరి నిశ్చితార్థ వేడుక హైదరాబాద్లోని విజయ్ స్వగృహంలో రెండు కుటుంబాల పెద్దలు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ 2026 ఫిబ్రవరిలో వివాహానికి ముహూర్తం కుదిరినట్లు సమాచారం. ఈ వేడుకకు రాజస్థాన్ ఉదయ్పూర్లోని ఒక చారిత్రక ప్యాలెస్ వేదిక కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే తమ పెళ్లి గురించి విజయ్ దేవరకొండగానీ, రష్మిక గానీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ధ్రువీకరించలేదు. వారి పెళ్లి అప్డేట్ అఫిషీయల్ అనౌన్స్మెంట్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
పెళ్లి వార్తలపై రష్మిక
ఇటీవలే ఓ హాలీవుడ్ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రష్మిక తన పెళ్లి గురించి వచ్చిన వార్తలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విజయ్తో పెళ్లి రూమర్స్ను తాను ఖండించలేనని పేర్కొన్నారు. అలా అని ఈ వార్తలను ఇప్పుడే ధ్రువీకరించలేనని తెలిపారు. పెళ్లి గురించి ఎప్పుడు, ఎక్కడ మాట్లాడాలో అప్పుడే మాట్లాడతానని చెప్పారు. తాను వ్యక్తిగత జీవితం గురించి బయటకు వెల్లడించడానికి ఇష్టపడనని స్పష్టం చేశారు. పర్సనల్ లైఫ్ను చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటానన్నారు. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వర్క్ గురించి మాట్లాడనని, బయటకు వచ్చినప్పుడు పర్సనల్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడని వెల్లడించారు.
'గీత గోవిందం', 'డియర్ కామ్రేడ్' చిత్రాల్లో కలిసి నటించిన విజయ్ - రష్మిక కొన్నేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై ఇద్దరు అధికారికంగా స్పందించకున్నా సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకునే పోస్ట్లతో పరోక్షంగా ఆ వార్తలకు బలాన్నిస్తూ వస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ యువ దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యాయన్ డైరెక్షన్లో ఓ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు.
హిట్ కోసం విజయ్ వెయిటింగ్
విజయ్ దేవరకొండ - రవికిరణ్ కోలా కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న 'రౌడీ జనార్దన' సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్ ఇటీవలే విడుదలవ్వగా, దానికి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇందులో విజయ్ పుల్ వైలెంట్గా కనిపించారు. కాగా, విజయ్కు ఈ సినిమా చాలా కీలకం. ఎందుకంటే గత కొంతకాలంగా విజయ్కు సరైన హిట్ పడలేదు. చివరి సినిమా కింగ్డమ్ పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకున్నప్పటికీ థియేటర్ రన్లో సత్తా చాటలేక చతికిలపడింది.
మరోవైపు, రష్మిక మందన్నా 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్' మూవీతో మంచి హిట్ అందుకున్నారు. ఈ సినిమాకు థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కథ, స్క్రీన్ప్లే, రష్మిక లుక్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ చిత్రంతో మరొక హిట్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు రష్మిక.
