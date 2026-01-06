ETV Bharat / entertainment

ఎయిర్​పోర్టులో జంట‌గా క‌నిపించిన విజ‌య్, ర‌ష్మిక‌- పెళ్లి రూమర్స్​ వేళ ఫారిన్ ట్రిప్!

హైదరాబాద్​ విమానాశ్రయంలో జంటగా కనిపించిన రౌడీ బాయ్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా- ఇటలీ నుంచి ఇండియాకు వచ్చిన స్టార్లు- మరింత జోరుగా పెళ్లి వార్తలు

Vijay deverakonda And Rashmika Mandanna
Vijay deverakonda And Rashmika Mandanna (Film poster)
Vijay Rashmika Spotted : తెలుగు యువ నటుడు హీరో విజయ్ దేవరకొండ, స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నా మరోసారి కెమెరా కంటపడ్డారు. వీరిద్దరి పెళ్లి గురించి గత కొంతకాలంగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు వీరిద్దరూ హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కలిసి కనిపించడంతో ఆ వార్తలకు మరింత బలం చేకూరినట్లైంది. ఇటలీలో న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకోవడానికి విజయ్, రష్మిక వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే విడివిడిగా వెళ్లిన వీరిద్దరూ జంటగా రావడంతో త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే ప్రచారం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మరింత హాట్ టాపిక్​గా మారిపోయింది. అలాగే సోషల్ మీడియాలో విజయ్, రష్మిక పెళ్లి గురించి మరోసారి చర్చ జోరుగా జరుగుతోంది.

హైదరాబాద్ ఎయిర్​పోర్టులో కలిసి
న్యూ ఇయర్ వేడుకలు జరుపుకోవడానికి విజయ్, రష్మిక ఇటలీకి వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడి నుంచే విజయ్, రష్మిక తమ ఇన్‌ స్టాగ్రామ్​ ఖాతాల్లో ఫొటోలు షేర్ చేశారు. ఒకరి ఫొటోల్లో మరొకరు కనిపించలేదు. అయితే ఒకే బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ ఉండటంతో ఇద్దరూ కలిసి వెకేషన్​కు వెళ్లారనే ఊహాగానాలు వినిపించాయి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఎయిర్​పోర్ట్​లో ఈ జంట కలిసి కనిపించడం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది.

సింపుల్​గా ఈ జోడి
హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా జంట చాలా సింపుల్​గా కనిపించారు. మాస్కులు ధరించి, కెమెరాలకు పోజులివ్వకుండా వెళ్లిపోయారు. తమ తమ టీమ్​లు, సెక్యూరిటీతో వేర్వేరుగా నడిచి వెళ్లిపోయారు. అయితేనేం వీరిని గుర్తించిన కొందరు ఫొటోలు తీశారు. అవి కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

విజయ్- రష్మిక పెళ్లి గురించి వార్తలు
విజయ్‌ దేవరకొండ- రష్మిక మందన్నా పెళ్లి చేసుకోనున్నట్లు కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. గతేడాది అక్టోబరులో వీరి నిశ్చితార్థ వేడుక హైదరాబాద్​లోని విజయ్‌ స్వగృహంలో రెండు కుటుంబాల పెద్దలు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ 2026 ఫిబ్రవరిలో వివాహానికి ముహూర్తం కుదిరినట్లు సమాచారం. ఈ వేడుకకు రాజస్థాన్ ఉదయ్​పూర్​లోని ఒక చారిత్రక ప్యాలెస్​ వేదిక కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే తమ పెళ్లి గురించి విజయ్ దేవరకొండగానీ, రష్మిక గానీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ధ్రువీకరించలేదు. వారి పెళ్లి అప్డేట్ అఫిషీయల్ అనౌన్స్​మెంట్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

పెళ్లి వార్తలపై రష్మిక
ఇటీవలే ఓ హాలీవుడ్‌ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రష్మిక తన పెళ్లి గురించి వచ్చిన వార్తలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విజయ్​తో పెళ్లి రూమర్స్​ను తాను ఖండించలేనని పేర్కొన్నారు. అలా అని ఈ వార్తలను ఇప్పుడే ధ్రువీకరించలేనని తెలిపారు. పెళ్లి గురించి ఎప్పుడు, ఎక్కడ మాట్లాడాలో అప్పుడే మాట్లాడతానని చెప్పారు. తాను వ్యక్తిగత జీవితం గురించి బయటకు వెల్లడించడానికి ఇష్టపడనని స్పష్టం చేశారు. పర్సనల్‌ లైఫ్​ను చాలా సీరియస్​గా తీసుకుంటానన్నారు. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వర్క్‌ గురించి మాట్లాడనని, బయటకు వచ్చినప్పుడు పర్సనల్‌ లైఫ్ గురించి మాట్లాడని వెల్లడించారు.

'గీత గోవిందం', 'డియర్‌ కామ్రేడ్‌' చిత్రాల్లో కలిసి నటించిన విజయ్‌ - రష్మిక కొన్నేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై ఇద్దరు అధికారికంగా స్పందించకున్నా సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకునే పోస్ట్​లతో పరోక్షంగా ఆ వార్తలకు బలాన్నిస్తూ వస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ యువ దర్శకుడు రాహుల్‌ సంకృత్యాయన్‌ డైరెక్షన్​లో ఓ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు.

హిట్ కోసం విజయ్ వెయిటింగ్
విజయ్ దేవరకొండ - రవికిరణ్ కోలా కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న 'రౌడీ జనార్దన' సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్​ ఇటీవలే విడుదలవ్వగా, దానికి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇందులో విజయ్​ పుల్ వైలెంట్​గా కనిపించారు. కాగా, విజయ్​కు ఈ సినిమా చాలా కీలకం. ఎందుకంటే గత కొంతకాలంగా విజయ్​కు సరైన హిట్ పడలేదు. చివరి సినిమా కింగ్డమ్ పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకున్నప్పటికీ థియేటర్​ రన్​లో సత్తా చాటలేక చతికిలపడింది.

మరోవైపు, రష్మిక మందన్నా 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్' మూవీతో మంచి హిట్ అందుకున్నారు. ఈ సినిమాకు థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కథ, స్క్రీన్​ప్లే, రష్మిక లుక్​ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ చిత్రంతో మరొక హిట్​ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు రష్మిక.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

