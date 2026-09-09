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'సింగనమల బొబ్బిలి రణాబాలి రా!'- విజయ్ రణబాలి టీజర్ ఔట్

విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మంధన్నా లేటెస్ట్ సినిమా టీజర్ గ్లింప్స్ రిలీజ్

Ranabaali Teaser
రణబాలి టీజర్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2026 at 4:31 PM IST

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Ranabaali Teaser : విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మంధన్నా లేటెస్ట్ సినిమా రణబాలి నుంచి టీజర్ రిలీజైంది. దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యాన్ ఈ సినిమాను 1876-78 నాటి కథతో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో హీరో విజయ్ వారియర్​గా కనిపిస్తున్నారు. బ్రిటషర్ల చేతిలో అనచివేతకు గురవుతున్న తన ప్రాంత ప్రజలను కాపాడుకునే పాత్రలో విజయ్ కనిపించనున్నారు. ఇందులో హీరో విజయ్ సింగనమల బొబ్బిలి రణాబాలిగా కనిపించనున్నారు. అలాగే నటీనటుల కాస్యూమ్స్, విజువల్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.మైత్రి మూవీ మేకర్స్ రూపొందిస్తున్న ఈ చిత్రం వచ్చే నెల 16న థియేటర్లో రిలీజ్ కానుంది.

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