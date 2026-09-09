'సింగనమల బొబ్బిలి రణాబాలి రా!'- విజయ్ రణబాలి టీజర్ ఔట్
విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మంధన్నా లేటెస్ట్ సినిమా టీజర్ గ్లింప్స్ రిలీజ్
రణబాలి టీజర్ (Source : Movie Poster)
Published : September 9, 2026 at 4:31 PM IST
Ranabaali Teaser : విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మంధన్నా లేటెస్ట్ సినిమా రణబాలి నుంచి టీజర్ రిలీజైంది. దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యాన్ ఈ సినిమాను 1876-78 నాటి కథతో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో హీరో విజయ్ వారియర్గా కనిపిస్తున్నారు. బ్రిటషర్ల చేతిలో అనచివేతకు గురవుతున్న తన ప్రాంత ప్రజలను కాపాడుకునే పాత్రలో విజయ్ కనిపించనున్నారు. ఇందులో హీరో విజయ్ సింగనమల బొబ్బిలి రణాబాలిగా కనిపించనున్నారు. అలాగే నటీనటుల కాస్యూమ్స్, విజువల్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.మైత్రి మూవీ మేకర్స్ రూపొందిస్తున్న ఈ చిత్రం వచ్చే నెల 16న థియేటర్లో రిలీజ్ కానుంది.