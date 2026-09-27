4-ఎపిసోడ్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్గా విజయ్ దేవరకొండ 'రణబాలి'
'రణబాలి' నుంచి లేటెస్ట్ అప్డేట్ను షేర్ చేసుకున్న మేకర్స్ - రిలీజ్కు ముందే డాక్యు సిరీస్గా ఆడియెన్స్ ముందుకు రానున్నట్లు వెల్లడి
Published : September 27, 2026 at 11:05 AM IST
Ranabaali Docu Series : విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మందన్న పీరియాడికల్ యాక్షన్ మూవీ 'రణబాలి' నుంచి మేకర్స్ తాజాగా ఓ అప్డేట్ను షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ చిత్రం వెనక జరిగిన ఆసక్తికర విశేషాలను 4 ఎపిసోడ్ల డాక్యు సిరీస్గా ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సిరీస్లో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక, డైరెక్టర్ రాహుల్ సంకృత్యాన్ కనిపించి, మూవీ విశేషాలను పంచుకోనున్నారు. దీని ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ సోమవారం నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుందని ఈ సందర్భంగా నిర్మాణ సంస్థ పేర్కొంది. బ్రిటీష్ పాలనా కాలంలో జరిగిన కొన్ని వాస్తవ ఘటనల ఆధారంగా డైరెక్టర్ రాహుల్ సంకృత్యాన్ దీన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు.
2 years of research.— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) September 26, 2026
150 years of forgotten history.
What we were told was only one version.
What happened was far more devastating.
Now, we go back to uncover what was buried, forgotten, and never spoken about.
A slice of history.
A story that deserves to be remembered.
A… pic.twitter.com/jPKAxplGPm
జానపద కథల ఆధారంగా రణబాలి
డైరెక్టర్ రాహుల్ సంకృత్యాన్ 'టాక్సీవాలా' తర్వాత విజయ్తో చేస్తున్న రెండో చిత్రమిది. రాహుల్ రాయలసీమ ప్రాంతంలో ప్రజలు చెప్పుకునే జానపద కథల్లో వీరుల గాథలు ఆధారంగా ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ను రాసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన 'ఏందయ్యా సామి' అనే వీడియో సాంగ్ సోషల్ మీడియాలో టాప్ ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఈ పాటలో విజయ్-రష్మిక మధ్య కెమిస్ట్రీ చాలా అద్భుతంగా పండింది. యూట్యూబ్లో ఈ సాంగ్కు ఇప్పటికే 35 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి. ఈ సినిమా కోసం విజయ్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దీనికి ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ నీరవ్ షా తన బెస్ట్ వర్క్ను అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై వై. రవిశంకర్, నవీన్ యెర్నేని అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
విరోష్ దంపతుల క్రేజీ లైనప్
విరోష్ దంపతులు ప్రస్తుతం వరుస క్రేజీ లైనప్లతో ఇండస్ట్రీలో రాణిస్తున్నారు. విజయ్ దేవరకొండ రణబాలితో పాటుగా రవికిరణ్ కోలా కాంబోలో 'రౌడీ జనార్దన' అనే చిత్రాన్ని సమాతంరంగా పూర్తి చేస్తున్నారు. గతంలో దీని నుంచి రిలీజైన టైటిల్ గ్లింప్స్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచేశాయి. ఆ తర్వాత ఈ సినిమా నుంచి ఎలాంటి అప్డేట్లు లేవు. ఇందులో రాయలసీమ యాసతో విజయ్ చెప్పే డైలాగ్లు హైలెట్గా నిలిచాయి. రాయలసీమలోని కలింగపట్నం అనే విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో సినిమా సాగనుంది. ఈ సినిమాలో కీర్తి సురేశ్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ క్రిస్టో జేవియర్ దీనికి స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. ఇది తెలుగులో ఆయనకు తొలి సినిమా కావడం విశేషం. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై దిల్ రాజు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టుల్లో రష్మిక
రష్మిక మందన్న విషయానికొస్తే ఆమె లీడ్ రోల్లో తెరకెక్కుతున్న మైసా నుంచి ఇటీవల టీజర్ గ్లింప్స్ రిలీజైంది. నవంబరు 27న మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమాలో ఫుల్ యాక్షన్ మోడ్లో రష్మిక కనిపించనున్నారు. ఆమె చేసిన ఫైటింగ్ సన్నివేశాలు, యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఈ టీజర్లో హైలైట్గా నిలిచాయి. ఈ చిత్రం ద్వారా హను రాఘవపూడి వద్ద అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేసిన రవీంద్ర పూలే డైరెక్టర్గా పరిచయం అవుతున్నారు. తెలుగుతోపాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా పాన్ఇండియా రేంజ్లో రానుంది. ఈ చిత్రాన్ని అన్ఫార్ములా ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై అనిల్, అజయ్ సయ్యపురెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.
దీనితో పాటు ప్రఖ్యాత కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసురాలు ఎం.ఎస్.సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్లో రష్మిక ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇటీవల చెన్నైలో పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ చిత్ర షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్రాన్ని జెర్సీ ఫేమ్ గౌతమ్ తిన్ననూరి డైరెక్ట్ చేస్తుండగా, అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. దీన్ని గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై అల్లు అరవింద్, మరో నిర్మాత అయిన రాక్లైన్ వెంకటేశ్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించనున్నారు.
'ఆయుధం ఏ యుద్ధానికి భయపడదు'- మైసా' టీజర్లో రష్మిక విశ్వరూపం