ETV Bharat / entertainment

4-ఎపిసోడ్​ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్​గా విజయ్ దేవరకొండ 'రణబాలి'

'రణబాలి' నుంచి లేటెస్ట్ అప్డేట్​ను షేర్ చేసుకున్న మేకర్స్ - రిలీజ్​కు ముందే డాక్యు సిరీస్​గా ఆడియెన్స్ ముందుకు రానున్నట్లు వెల్లడి

Ranabaali Docu Series
విజయ్​దేవరకొండ రణబాలి (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 11:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ranabaali Docu Series : విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మందన్న పీరియాడికల్ యాక్షన్ మూవీ 'రణబాలి' నుంచి మేకర్స్ తాజాగా ఓ అప్డేట్​ను షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ చిత్రం వెనక జరిగిన ఆసక్తికర విశేషాలను 4 ఎపిసోడ్​ల డాక్యు సిరీస్​గా ఆడియెన్స్​ ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సిరీస్​లో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక, డైరెక్టర్ రాహుల్​ సంకృత్యాన్ కనిపించి, మూవీ విశేషాలను పంచుకోనున్నారు. దీని ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ సోమవారం నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుందని ఈ సందర్భంగా నిర్మాణ సంస్థ పేర్కొంది. బ్రిటీష్‌ పాలనా కాలంలో జరిగిన కొన్ని వాస్తవ ఘటనల ఆధారంగా డైరెక్టర్ రాహుల్ సంకృత్యాన్ దీన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు.

జానపద కథల ఆధారంగా రణబాలి
డైరెక్టర్ రాహుల్​ సంకృత్యాన్ 'టాక్సీవాలా' తర్వాత విజయ్​తో చేస్తున్న రెండో చిత్రమిది. రాహుల్ రాయలసీమ ప్రాంతంలో ప్రజలు చెప్పుకునే జానపద కథల్లో వీరుల గాథలు ఆధారంగా ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్​ను రాసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన 'ఏందయ్యా సామి' అనే వీడియో సాంగ్ సోషల్ మీడియాలో టాప్ ట్రెండింగ్​లో ఉంది. ఈ పాటలో విజయ్-రష్మిక మధ్య కెమిస్ట్రీ చాలా అద్భుతంగా పండింది. యూట్యూబ్​లో ఈ సాంగ్​కు ఇప్పటికే 35 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి. ఈ సినిమా కోసం విజయ్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దీనికి ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ నీరవ్ షా తన బెస్ట్ వర్క్​ను అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్​పై వై. రవిశంకర్, నవీన్ యెర్నేని అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.

విరోష్ దంపతుల క్రేజీ లైనప్
విరోష్ దంపతులు ప్రస్తుతం వరుస క్రేజీ లైనప్​లతో ఇండస్ట్రీలో రాణిస్తున్నారు. విజయ్ దేవరకొండ రణబాలితో పాటుగా రవికిరణ్ కోలా కాంబోలో 'రౌడీ జనార్దన' అనే చిత్రాన్ని సమాతంరంగా పూర్తి చేస్తున్నారు. గతంలో దీని నుంచి రిలీజైన టైటిల్ గ్లింప్స్​ సినిమాపై అంచనాలను పెంచేశాయి. ఆ తర్వాత ఈ సినిమా నుంచి ఎలాంటి అప్డేట్లు లేవు. ఇందులో రాయలసీమ యాసతో విజయ్ చెప్పే డైలాగ్​లు హైలెట్​గా నిలిచాయి. రాయలసీమలోని కలింగపట్నం అనే విలేజ్ బ్యాక్​డ్రాప్​లో సినిమా సాగనుంది. ఈ సినిమాలో కీర్తి సురేశ్ హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ క్రిస్టో జేవియర్ దీనికి స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. ఇది తెలుగులో ఆయనకు తొలి సినిమా కావడం విశేషం. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్​పై దిల్ రాజు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.

ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టుల్లో రష్మిక
రష్మిక మందన్న విషయానికొస్తే ఆమె లీడ్​ రోల్​లో తెరకెక్కుతున్న మైసా నుంచి ఇటీవల టీజర్ గ్లింప్స్ రిలీజైంది. నవంబరు 27న మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమాలో ఫుల్​ యాక్షన్ మోడ్​లో రష్మిక కనిపించనున్నారు. ఆమె చేసిన ఫైటింగ్ సన్నివేశాలు, యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఈ టీజర్​లో హైలైట్​గా నిలిచాయి. ఈ చిత్రం ద్వారా హను రాఘవపూడి వద్ద అసిస్టెంట్​గా వర్క్ చేసిన రవీంద్ర పూలే డైరెక్టర్​గా పరిచయం అవుతున్నారు. తెలుగుతోపాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా పాన్ఇండియా రేంజ్​లో రానుంది. ఈ చిత్రాన్ని అన్​ఫార్ములా ఫిలిమ్స్ బ్యానర్​పై అనిల్, అజయ్ సయ్యపురెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

దీనితో పాటు ప్రఖ్యాత కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసురాలు ఎం.ఎస్‌.సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్​లో రష్మిక ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇటీవల చెన్నైలో పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ చిత్ర షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్రాన్ని జెర్సీ ఫేమ్ గౌతమ్ తిన్ననూరి డైరెక్ట్ చేస్తుండగా, అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. దీన్ని గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై అల్లు అరవింద్, మరో నిర్మాత అయిన రాక్​లైన్ వెంకటేశ్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించనున్నారు.

'ఆయుధం ఏ యుద్ధానికి భయపడదు'- మైసా' టీజర్​లో రష్మిక విశ్వరూపం

'సింగనమల బొబ్బిలి 'రణబాలి' రా!'- విజయ్ రణబాలి టీజర్ ఔట్

TAGGED:

VIJAY DEVERAKONDA RANABAALI
RANABAALI DOCU SERIES
RANABAALI RELEASE DATE
RANABAALI CAST AND CREW
RANABAALI LATEST UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.