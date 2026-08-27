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దసరా బరిలో విజయ్ 'రణబాలి'- కొత్త రిలీజ్ డేట్​ ఇదే

విజయ్​దేవరకొండ, రష్మిక ప్రధాన పాత్రల్లో రానున్న 'రణబాలి' - కొత్త రిలీజ్​ డేట్​ను ఎక్స్ ఖాతాలో ప్రకటించిన మూవీటీమ్

విజయ్​దేవరకొండ రణబాలి
Vijay Devarakonda Ranabaali (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2026 at 12:06 PM IST

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Vijay Rashmika Ranabaali : స్టార్ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ కథానాయకుడిగా రాహుల్‌ సంకృత్యాన్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న భారీ పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామా 'రణబాలి'. ఈ చిత్రంలో రష్మిక కథానాయికగా నటిస్తుండగా, ప్రముఖ అమెరికన్ నటుడు ఆర్నాల్డ్‌ వోస్లూ విలన్ రోల్​లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చిత్రీకరణ పూర్తిచేసుకున్న పాన్ ఇండియా చిత్రాన్ని సెప్టెంబరు 11న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు మేకర్స్ గతంలో అనౌన్స్ చేశారు.

అయితే అనివార్య కారణాలతో విడుదల వాయిదా పడింది. దీనికి సంబంధించిన విషయాన్ని తెలియజేస్తూ గురువారం చిత్రబృందం కొత్త విడుదల తేదీని ప్రకటించింది. దసరా కానుకగా అక్టోబరు 16న 'రణబాలి'ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు వెల్లడించింది. 'మన చరిత్రలోని అత్యంత చీకటి అధ్యాయం అక్టోబర్‌లో ప్రారంభమవుతుంది' అని ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్​ను మూవీ టీమ్ రాసుకొచ్చింది.

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