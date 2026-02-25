రష్మికకు అత్తవారింటి స్పెషల్ గిఫ్ట్- ఉదయపుర్లో 'విరోష్' వెడ్డింగ్ సందడి!
ఉదయపుర్లో అట్టహాసంగా మొదలైన విజయ్, రష్మికల పెళ్లి వేడుకలు - పెళ్లికి 'విరోష్' వెడ్డింగ్ అని నామకరణం!సంగీత్లో రష్మికకు అత్తగారు ఇచ్చిన ఆ పరంపర గాజుల వెనుక కథేంటి?
Published : February 25, 2026 at 12:23 PM IST
Vijay Mother Gifts To Rashmika: టాలీవుడ్లో ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న లవ్ బర్డ్స్ పెళ్లి వేడుకకు వేదిక సిద్ధమైంది. వెండితెరపై మ్యాజిక్ చేసిన 'గీత గోవిందం' జంట విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఇప్పుడు నిజ జీవితంలోనూ ఒకటి కాబోతున్నారు. రాజస్థాన్లోని చారిత్రక నగరం ఉదయపుర్లో వీరి వివాహ వేడుకలు అట్టహాసంగా సాగుతున్నాయి. కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ వేడుకలు జరుగుతుండటంతో అటు దేవరకొండ కుటుంబంలోనూ, ఇటు రష్మిక ఇంట్లోనూ పండగ వాతావరణం నెలకొంది. అభిమానులు తమ అభిమాన జంటను 'విరోష్' అని పిలుచుకుంటుండటంతో, అదే పేరుతో ఈ పెళ్లి వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
గీత గోవిందం నుంచి రణబలి దాకా
విజయ్, రష్మికల బ్యూటీఫుల్ జర్నీ 2018లో వచ్చిన 'గీత గోవిందం' సినిమాతో మొదలైంది. ఆ సినిమాలో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీకి ప్రేక్షకులు ఫిదా అయిపోయారు. ఆ తర్వాత 2019లో 'డియర్ కామ్రేడ్' తో మరోసారి మెప్పించారు. ఇప్పుడు ఈ రీల్ జోడీ రియల్ లైఫ్లో పెళ్లి చేసుకుంటుండటం విశేషం. కేవలం పెళ్లితోనే ఆగకుండా, రాబోయే రోజుల్లో 'రణబాలి' అనే సినిమాలో కూడా వీరు మళ్లీ కలిసి నటించబోతున్నారు. పెళ్లి తర్వాత కూడా వీరిద్దరూ కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.
This door said: soft launch confirmed🥹❤️@TheDeverakonda @iamRashmika#VijayDeverakonda#RashmikaMandanna #Virosh #CoupleGoals pic.twitter.com/DOkxgryLEQ— eleven (@formylovesz) October 3, 2025
అదిరిపోయిన డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్
ఉదయపుర్లోని లగ్జరీ హోటల్ ఐటీసీ మెమెంటోస్లో సంగీత్ వేడుక అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో విజయ్, రష్మిక తమ హిట్ సాంగ్స్కు డ్యాన్స్ వేసి అందరినీ అలరించారు. విజయ్ తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండతో పాటు ఇతర కుటుంబ సభ్యులు కూడా తమ డ్యాన్స్తో స్టేజ్పై సందడి చేశారు. హోటల్లో ఉన్న అందమైన సరస్సు, ప్రకృతి ఒడిలో జరిగిన ఈ వేడుక అత్యంత రాయల్గా అనిపించింది. పెళ్లికి ఇంకా కొన్ని గంటలే సమయం ఉండటంతో అందరిలోనూ ఉత్సాహం ఉరకలేస్తోంది.
And it’s finally official! 💍❤️ Bursting with joy for our favorite duo – the much-awaited #Virosh era is here! From on-screen magic to real-life forever, you two deserve every bit of this happiness. Congratulations @iamRashmika & @TheDeverakonda – wishing you a lifetime of love,… pic.twitter.com/d0ySJGDak4— Rashmika Trends (@RashmikaTrends) February 22, 2026
అత్తగారి ప్రేమ - రష్మికకు బహుమతి
విజయ్, రష్మికల పెళ్లి వేడుకల్లో భాగంగా జరిగిన సంగీత్ కార్యక్రమంలో ఒక మధురమైన మూమెంట్ హైలెట్ అయ్యింది. విజయ్ తల్లి మాధవి దేవరకొండ గారు తన కాబోయే కోడలు రష్మికకు తమ కుటుంబ వారసత్వంగా వస్తున్న ఖరీదైన గాజులను కానుకగా ఇచ్చారు. తమ సంప్రదాయం ప్రకారం ఇంటికి రాబోయే కోడలికి ఇలాంటి ఆభరణాలు ఇవ్వడం వారి కుటుంబంలో ఒక ఆచారమని తెలుస్తోంది. ఈ ఊహించని బహుమతితో రష్మిక ఎంతో ఎమోషనల్ అయినట్లు సమాచారం. అత్తా కోడళ్ల మధ్య ఉన్న ఈ అనుబంధాన్ని చూసి అక్కడున్న వారంతా మురిసిపోయారు.
6 DAYS. That’s it. The hint dropping era is over, the official Virosh era begins 😭🤍#Virosh 🧿 pic.twitter.com/QnHxpsUvZt— Lilly ✨ (@therwdygirl) February 19, 2026
'విరోష్' ప్రీమియర్ లీగ్
పెళ్లి అంటే కేవలం పూజలు, ఆచారాలే కాకుండా సరదాగా గడపాలని ఈ జంట 'విరోష్ ప్రీమియర్ లీగ్' పేరుతో ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ నిర్వహించింది. పెళ్లికి వచ్చిన బంధువులు, స్నేహితులు రెండు జట్లుగా విడిపోయి క్రికెట్ ఆడుతూ ఎంజాయ్ చేశారు. ముఖ్యంగా విజయ్, రష్మిక ఇద్దరూ క్రికెట్ను ఎంతగా ఇష్టపడతారో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇలా సరికొత్తగా పెళ్లి వేడుకలను జరుపుకోవడం అతిథులకు ఒక మధుర జ్ఞాపకంలా మిగిలిపోయింది.
మార్చి 4న హైదరాబాద్లో రిసెప్షన్
ఉదయపుర్లో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పెళ్లి వేడుకను ముగించుకున్న తర్వాత, హైదరాబాద్లో భారీ స్థాయిలో రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేశారు. మార్చి 4వ తేదీన తాజ్ కృష్ణ హోటల్లో జరగబోయే ఈ వేడుకకు టాలీవుడ్తో పాటు కోలీవుడ్, బాలీవుడ్ ప్రముఖులు కూడా హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే సినీ పరిశ్రమకు చెందిన స్నేహితులందరికీ ఆహ్వాన పత్రికలు అందాయి. ఈ వేడుకతో విజయ్, రష్మికల పెళ్లి ఉత్సవం ముగియనుంది. తమ అభిమాన నటీనటులు ఒకటవుతుండటంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.