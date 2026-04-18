వేట కుక్కలు, ఆయుధాలు- ముందు విజయ్, వెనుక శౌర్యువ్- స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్మెంట్​

విజయ్ దేవరకొండ, డైరెక్టర్ శౌర్యువ్ కాంబినేషన్​లో కొత్త సినిమా అఫీషియల్ అనౌన్స్​మెంట్- 'ఆ కోపమంతా ఒకప్పుడు ప్రేమే' అంటూ ఆసక్తి రేపుతున్న పోస్టర్

Shouryuv Vijay Devarakonda
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 18, 2026 at 12:39 PM IST

3 Min Read
Shouryuv Vijay Devarakonda Movie : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్​తో బాక్సాఫీస్ వద్ద మరో హిట్ కొట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్న ఊహాగానాలకు క్లారిటీ ఇస్తూ, తన కొత్త సినిమాను అధికారికంగా ప్రకటించారు. 'హాయ్ నాన్న' వంటి క్లాసిక్ హిట్ అందించిన డైరెక్టర్ శౌర్యువ్ దర్శకత్వంలో విజయ్ తన తదుపరి చిత్రాన్ని చేయబోతున్నారు. ఈ మేరకు విడుదల చేసిన అనౌన్స్​మెంట్ పోస్టర్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్​గా మారింది. ఈమధ్య లవ్ అండ్ ఫ్యామిలీ డ్రామాల్లో కనిపిస్తున్న విజయ్, ఈసారి డిఫరెంట్​గా యాక్షన్ డ్రామాతో రాబోతున్నట్లు హింట్ ఇచ్చారు.

శౌర్యువ్ వైల్డ్ ఇమాజినేషన్
ఈ సినిమా గురించి విజయ్ దేవరకొండ సోషల్ మీడియాలో స్పందిస్తూ ఆసక్తికరమైన కామెంట్స్ చేశారు. "నా తదుపరి చిత్రం శౌర్యువ్ దర్శకత్వంలో ఉండబోతోంది. ఇంతటి భయంకరమైన సినిమాను రూపొందించే పనిని చేపట్టిన గ్లోబల్ టీమ్​ను మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను. శౌర్యువ్ వైల్డ్ ఇమాజినేషన్, ఇంటెన్స్ హార్ట్​తో పని చేసే ఈ ఫైర్ క్రాకర్ టీమ్ తో కలవడం సంతోషంగా ఉంది. మై ఫ్రెండ్స్ సిద్ధంగా ఉండండి, నా శక్తినంతా ఈ సినిమా కోసం ధారపోస్తాను" అంటూ విజయ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

ఆసక్తి రేపుతున్న పోస్టర్- వేట కుక్కలు, ఆయుధాలు
విజయ్ దేవరకొండ షేర్ చేసిన అనౌన్స్​మెంట్ పోస్టర్ ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఇందులో విజయ్ దేవరకొండ వేట కుక్కలను పట్టుకుని ముందుకు సాగుతుంటే, వెనుక ఉన్న డైరెక్టర్ శౌర్యువ్ ఇతర సాంకేతిక నిపుణులు ఆయుధాలను పట్టుకుని కనిపిస్తున్నారు. శౌర్యువ్ భుజంపై ఒక కత్తి ఉండగా, మరికొందరు గదలు, ఈటెలు, ఇతర పురాతన యుద్ధ సామగ్రితో డిఫరెంట్ అవతారాల్లో ఉన్నారు. ఈ పోస్టర్ చూస్తుంటే ఇది ఒక పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా లేదా వార్ డ్రామా అయ్యే అవకాశం ఉందని కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా విజయ్ దేవరకొండ మేకోవర్ ఈసారి చాలా కొత్తగా ఉండబోతోందని హింట్ ఇచ్చారు.

ఆ కోపమంతా ఒకప్పుడు ప్రేమే
పోస్టర్ పైన ఉన్న 'ఈ కోపమంతా ఒకప్పుడు ప్రేమే' అనే లైన్ సినిమా థీమ్ ను హైలెట్ చేస్తోంది. ప్రేమ విఫలమైనప్పుడు లేదా ప్రేమించిన వారు దూరం అయినప్పుడు ఒక వ్యక్తిలో కలిగే కోపం ఎలాంటి విధ్వంసానికి దారితీస్తుంది అనే పాయింట్​తోసినిమా ఉండవచ్చని సినీ నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు. శౌర్యువ్ తన మొదటి సినిమా 'హాయ్ నాన్న' లో ఎమోషన్స్​ను ఎంత అద్భుతంగా పండించారో మనకు తెలిసిందే. ఇప్పుడు అదే ఎమోషన్​కు యాక్షన్​ను జోడించి విజయ్ దేవరకొండను ఏ రేంజ్​లో చూపిస్తారో అన్నది ఇప్పుడు ఉత్కంఠ రేపుతోంది.

భారీ ప్రాజెక్ట్ కోసం విజయ్ దేవరకొండ ఒక గ్లోబల్ టీమ్‌ను రంగంలోకి దింపారు. 'ఖుషి', 'హాయ్ నాన్న' చిత్రాలకు అద్భుతమైన మ్యూజిక్ అందించిన హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. అలాగే సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా అలెజాండ్రో మార్టినెజ్, ఎడిటర్‌గా ప్రవీణ్ ఆంటోనీ, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్‌గా సురేష్ సెల్వరాజన్ పనిచేస్తున్నారు. వీరంతా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన నిపుణులు కావడం విశేషం. ఇలాంటి పవర్ఫుల్ టెక్నీషియన్స్‌తో విజయ్ దేవరకొండ చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టు కచ్చితంగా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తుందని చెప్పవచ్చు.

​ఈ చిత్రాన్ని వైరా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. గతంలో ఈ సంస్థ 'హాయ్ నాన్న' సినిమాను నిర్మించింది. ఇప్పుడు మరోసారి శౌర్యువ్‌తో కలిసి విజయ్ దేవరకొండ లాంటి హై వోల్టేజ్ హీరోతో సినిమా చేయడం విశేషం. కథకు డిమాండ్ చేసిన మేరకు భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను రూపొందించేందుకు నిర్మాతలు సిద్ధమయ్యారు. విజయ్ దేవరకొండ కెరీర్‌లోనే విజువల్‌ గ్రాండియర్​గా అద్భుతమైన సినిమాగా నిలిచిపోతుందని ఇన్ సైడ్ టాక్. త్వరలోనే సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. అలాగే విజయ్, రాహుల్ సంకృత్యాన్ దర్శకత్వంలో రణబలి అనే సినిమా చేస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. అందులో రష్మిక మందన్న హీరోయిన్. అలాగే దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్‌లో రౌడి జనార్దన్ అనే మరో సినిమా కూడా లైనప్‌లో ఉంది. మరి ఈ సినిమాలతో విజయ్ ఎలాంటి విజయాలను అందుకుంటారో చూడాలి.

