ఫ్యాన్స్ను నాన్స్టాప్గా కలుస్తా- అతడే సింగిల్ హ్యాండెడ్గా ఈటీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేయించాడు : విజయ్ దేవరకొండ
'ఎపిక్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో విజయ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్- 'రణబాలి' సెట్ నుంచి నేరుగా ఇక్కడికే వచ్చినట్లు వెల్లడి
Published : September 9, 2026 at 10:47 AM IST
Vijay Deverakonda on Epic Movie : వచ్చే మూడు నెలల్లో నాన్స్టాప్గా అభిమానుల్ని కలుస్తూనే ఉంటానని హీరో విజయ్ దేవరకొండ అన్నారు. ఆదిత్య హసన్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలతో సింగిల్ హ్యాండెడ్గా ఈటీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేయించాడని కొనియాడారు. 'ఎపిక్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న విజయ్ పలు ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను ఈ సందర్భంగా షేర్ చేసుకున్నారు.
ఎపిక్ బ్లాక్బస్టర్ అవుతుంది: విజయ్ దేవరకొండ
'ఆదిత్య హసన్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలతో పాటు నన్ను కూడా సింగిల్ హ్యాండెడ్గా 90's సినిమాతో ఈటీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేయించాడు. ఆ తర్వాత ఆదిత్య సినిమా తీస్తే నేను తప్పకుండా చూడాలని అనుకున్నా. ఇప్పుడు ఆదిత్య డైరెక్షన్లో ఆనంద్ హీరోగా నటించడం నాకు చాలా హ్యాహీగా ఉంది. తరుణ్ భాస్కర్, సందీప్ రెడ్డి వంగా, నాగ్ అశ్విన్, నేను మేమంతా ఒకే టైమ్లో ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఎలాంటి సపోర్ట్ లేకుండా ఈ స్థాయికి వచ్చాం. ఇప్పుడు ఆనంద్ కూడా ఆదిత్య హాసన్ లాంటి టాలెంటెడ్ దర్శకులతో వర్క్ చేయడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ సినిమా తప్పకుండా బ్లాక్బస్టర్ అవుతుంది' అని విజయ్ దేవరకొండ పేర్కొన్నారు.
నాన్స్టాప్గా ఫ్యాన్స్ను కలుస్తూనే ఉంటాను
అదే విధంగా వచ్చే మూడు నెలలు వరుస సినిమాలతో ప్రేక్షకుల్ని రెగ్యులర్గా కలుస్తుంటానని యువ కథానాయకుడు విజయ్ దేవరకొండ హామీ ఇచ్చారు. తన సోదరుడు ఆనంద్ దేవరకొండ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్' సెప్టెంబర్ 11న ఆనంద్ దేవరకొండ సినిమా ఉందని, అక్టోబర్ 16న తన సినిమా 'రణబాలి' రిలీజ్ అవుతుందన్నారు. మళ్లీ నవంబర్లో రష్మిక 'మైసా' సినిమా వస్తుందని తెలిపారు. ఇలా నాన్స్టాప్గా అభిమానుల్ని కలుస్తూనే ఉంటానని విజయ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
రణబాలిపై విజయ్ అప్డేట్
అంతేకాకుండా తన రణబాలి సినిమా గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు. మూవీ రిలీజ్ డేట్ దగ్గరపడటంతో షూటింగ్ నుంచి నేరుగా ఇక్కడికే వచ్చానని పేర్కొన్నారు. ఈ ఈవెంట్ తర్వాత వెంటనే మళ్లీ సెట్కి వెళ్లానని తెలిపారు. ఈ మధ్య సినిమాలు త్వరగా రిలీజ్ అవ్వడం లేదని ఆడియెన్స్ నిరుత్సాహానికి గురవుతున్నారు. అందుకే సినిమాలను త్వరగా తెరకెక్కించేందుకు శాయశక్తులా కృషి చేస్తున్నట్లు ఈ సందర్భంగా విజయ్ దేవరకొండ పేర్కొన్నారు. ఇక ఇటీవల రిలీజైన తెలుగు సినిమాలు మంచి విజయం సాధించడం పట్ల విజయ్ దేవరకొండ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సినిమాలకు 100 శాతం స్ట్రైక్ రేట్!
తెలుగు సినిమాలకు ఇది సూపర్ ఇయర్ అనీ, ప్రజలు సినిమాలను బాగా ఆదరిస్తున్నారని అన్నారు. ఈ నెలలో ఎపిక్తో పాటు శ్రీకాంత్ ఓదెల నాని కాంబోలో ప్యారడైజ్ వస్తుందని గుర్తు చేశారు. ఆ సినిమా కూడా మంచి విజయం సాధిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అదే విధంగా డిసెంబర్లో ప్రభాస్ 'ఫౌజీ', బాలకృష్ణ 'దాదా' సినిమాలు కూడా వస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. వీటితో ఈ సంవత్సరం ముగింపు చాలా సాలిడ్గా ఉంటుందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సినిమాలన్నింటికీ సక్సెస్ పరంగా వంద శాతం స్ట్రయిక్ రేట్ వస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఇక ఎపిక్ సినిమా విషయానికొస్తే ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య ప్రధాన పాత్రలను పోషిస్తున్నారు. 90's ఫేమ్ ఆదిత్యహాసన్ ఈ సినిమాతో డైరెక్టర్గా సిల్వర్స్క్రీన్కు పరిచయం కానున్నారు. హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ సంగీతం అందించారు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ మూవీ సెప్టెంబర్ 11న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
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