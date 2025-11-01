'గర్ల్ ఫ్రెండ్' నుంచి విజయ్ దేవరకొండ తప్పించుకోలేడు!- ఈసారైనా క్లారిటీ వస్తుందా?
'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్' ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్కు ముఖ్య అతిథిగా విజయ్ దేవరకొండ ?
Published : November 1, 2025 at 3:46 PM IST
Vijay Deverakonda's Girl Friend : విజయ్ దేవరకొండ ఇక 'గర్ల్ ఫ్రెండ్' నుంచి తప్పించుకోలేడు. రష్మిక మందననే విజయ్ దేవరకొండ గర్ల్ ఫ్రెండ్గా ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. కానీ దీనిపై రష్మిక కానీ, విజయ్ కానీ ఇప్పటిదాకా స్పందించలేదు. అయితే రష్మిక నటించిన 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్' మూవీ నవంబరు 7న విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే వారంలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా ప్రీ- రిలీజ్ ఈవెంట్కు విజయ్ దేవరకొండను ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించారని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఒకవేళ అదే నిజమైతే, ఈ ఈవెంట్లో విజయ్- రష్మిక ఒకే స్టేజ్పై కనిపించడం ఆసక్తిగా ఉంటుందని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.
రిలేషన్షిప్ నిజమేనా?
రష్మిక, విజయ్ నిశ్చితార్థం ఇటీవల జరిగిందంటూ వార్తలు బయటకు వచ్చాయి. కానీ దీనికి వారిద్దరూ ఎస్ కానీ, నో కానీ చెప్పలేదు. దీంతో అసలేం జరిగింది ? వాస్తవం ఏమిటి ? అనే దానిపై ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. మరోవైపు అప్పుడప్పుడు రష్మిక, విజయ్ కలిసి కనిపిస్తుండటం, సోషల్ మీడియాలో ఒకరి సినిమాకు మరొకరు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పుకోవడం హాట్ టాపిక్గా మారుతోంది.
ఈ ఇద్దరి రిలేషన్షిప్ గురించి ఇంటర్వ్యూల్లో ప్రశ్నించినప్పుడల్లా తెలివైన సమాధానాలిచ్చి ఇద్దరూ తప్పించుకుంటున్నారు. ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఉందా ? లేదా ? అనే దానిపై మాత్రం కచ్చితంగా క్లారిటీ ఇవ్వడం లేదు. దీంతో నిజమేంటో తెలుసుకోవాలని ఫ్యాన్స్ మాత్రం తహతహలాడుతున్నారు.
'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్'పై ఎలా స్పందిస్తారు ?
ప్రస్తుతం విజయ్ దేవరకొండ సినీ కెరీర్లో మిశ్రమ ఫలితాలను చూస్తున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో రష్మిక మందన కెరీర్లో పీక్స్లో ఉన్నారు. తాజాగా రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించిన 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్' మూవీలో ఆమె హీరోయిన్గా నటించారు. దీక్షిత్ శెట్టి హీరో పాత్ర పోషించారు.
ఒకవేళ ఆయన ఈ ఈవెంట్కు హాజరైతే, 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్' సినిమా టైటిల్పై ఎలా స్పందిస్తారు ? రష్మిక గురించి ఏం చెబుతారు ? అనే దానిపై అందరి ఫోకస్ ఉంది. విజయ్, రష్మిక కెమిస్ట్రీ, వాళ్లు మాట్లాడే ప్రతీ మాట, వారి బాడీ లాంగ్వేజ్ను అభిమానులు, మీడియా కూడా నిశితంగా పరిశీలిస్తాయి. ఒకవేళ ఈ ఈవెంట్కు విజయ్ హాజరు కాకపోతే, ఎందురు రాలేడు? అనేది హాట్ టాపిక్ కావొచ్చు. అందుకే ఈసారి 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్' నుంచి విజయ్ దేవరకొండ తప్పించుకోలేరని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.
కెరీర్పై రష్మిక కీలక వ్యాఖ్యలు
వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక పెళ్లి జరుగుతుందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే దీనికి ఎలాంటి అధికారిక ఆధారాలు లేవు. ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన కెరీర్పై రష్మిక కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 20 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య కేవలం కెరీర్పైనే ఫోకస్ పెట్టాలని తాను భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. 30 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య ప్రొఫెషనల్ వర్క్- పర్సనల్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. 40 ఏళ్ల తర్వాత ఏం చేయాలనే దానిపై తనకు ఇప్పుడే ఆలోచనలేం లేవన్నారు. అందుకు చాలా టైం ఉందని రష్మిక పేర్కొన్నారు.
