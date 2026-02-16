ETV Bharat / entertainment

విజయ్​, రష్మిక పెళ్లి ప్రచారం- వైరల్ అవుతున్న వెడ్డింగ్ కార్డ్!

మరోసారి తెరపైకి విజయ్​, రష్మిక పెళ్లి టాపిక్​- పెళ్లి తేదీ కూడా ఖరారైందా?

Vijay Devarakonda Rashmika
Vijay Devarakonda Rashmika (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 16, 2026 at 3:38 PM IST

Vijay And Rashmika Wedding Date : టాలీవుడ్ హీరో విజయ్​దేవరకొండ- హీరోయిన్​ రష్మిక మందన్నా పెళ్లి చేసుకోనున్నారంటూ కొద్దిరోజులుగా వార్తలు సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈనెల 26న విజయ్- రష్మిక జంట వివాహ బంధంతో ఒక్కటి కానున్నారని, ఇందుకు సంబంధించి ముహూర్తం కూడా ఖరారైందని ప్రచారం సాగుతోంది. వీరి పెళ్లి రాజస్థాన్​లోని ఉదయ్​పుర్​లో జరగనున్నట్లు తెలిసింది.

ఈ నేపథ్యంలో​ దీనికి సంబంధించి ఒక ఫొటో బయటకు వచ్చింది. అది విజయ్- రష్మిక వివాహ ఆహ్వాన పత్రిక అని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇండస్ట్రీకి చెందిన సెలబ్రిటీలకు, రాజకీయ ప్రముఖులకు ఈ ఆహ్వానం పంపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందులోని వివరాల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 26న పెళ్లి, వచ్చే నెల 04న హైదరాబాద్​ బంజారాహిల్స్​లోని తాజ్​కృష్ణలో జరగనుంది. అయితే దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

