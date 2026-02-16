విజయ్, రష్మిక పెళ్లి ప్రచారం- వైరల్ అవుతున్న వెడ్డింగ్ కార్డ్!
మరోసారి తెరపైకి విజయ్, రష్మిక పెళ్లి టాపిక్- పెళ్లి తేదీ కూడా ఖరారైందా?
Published : February 16, 2026 at 3:38 PM IST
Vijay And Rashmika Wedding Date : టాలీవుడ్ హీరో విజయ్దేవరకొండ- హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నా పెళ్లి చేసుకోనున్నారంటూ కొద్దిరోజులుగా వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈనెల 26న విజయ్- రష్మిక జంట వివాహ బంధంతో ఒక్కటి కానున్నారని, ఇందుకు సంబంధించి ముహూర్తం కూడా ఖరారైందని ప్రచారం సాగుతోంది. వీరి పెళ్లి రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పుర్లో జరగనున్నట్లు తెలిసింది.
ఈ నేపథ్యంలో దీనికి సంబంధించి ఒక ఫొటో బయటకు వచ్చింది. అది విజయ్- రష్మిక వివాహ ఆహ్వాన పత్రిక అని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇండస్ట్రీకి చెందిన సెలబ్రిటీలకు, రాజకీయ ప్రముఖులకు ఈ ఆహ్వానం పంపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందులోని వివరాల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 26న పెళ్లి, వచ్చే నెల 04న హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని తాజ్కృష్ణలో జరగనుంది. అయితే దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
Wowww National Crush 🥰 #VijayDeverakonda and #Rashmika’s wedding card is so simple - No scene Only Emotion👏👏 pic.twitter.com/KNU58J9AuA— 💥𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝𝐲𝐬𝐰𝐭💥 (@_tweetz03) February 16, 2026