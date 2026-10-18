'రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఒక్కడే రౌడీ!' - విజయ్ దేవరకొండ వైరల్ కామెంట్స్
విజయవాడలో జరిగిన దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో విజయ్ దేవరకొండ దంపతులు పాల్గొన్నారు. 'రణబాలి' తాను చేసిన బెస్ట్ సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలుస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
Published : October 18, 2026 at 10:22 AM IST
Vijay Deverakonda Speech At Vijayawada : టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ 'రణబాలి' పోస్ట్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా విజయవాడలో నిర్వహించిన దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో రష్మికతో కలిసి పాల్గొన్నారు. బెజవాడ వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం పట్ల విజయ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం అభిమానులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, 'రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఒక్కడే రౌడీ' అంటూ జోష్ నింపారు. అలాగే నటుడిగా అభిమానుల ప్రేమ పొందడం ఎంతో అదృష్టమని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
నా టాప్ 3లో రణబాలి ఉంటుంది: విజయ్ దేవరకొండ
'రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఒకే రౌడీ అని కొన్ని సంవత్సరాల కిందట విజయవాడ వచ్చినప్పుడు చెప్పాను. మీరు చూపిస్తున్న అభిమానానికి తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒక నటుడిగా ఉండటమనేది ఎంతో అదృష్టమని అనిపిస్తుంది. సినిమా నటుడు అవ్వడం అనేది అదృష్టంతో పాటు దేవుడి దయ. ఎందుకంటే మీలాంటి అభిమానుల ప్రేమ మాకు లభిస్తుంది. సినిమాలను చేయడం, వాటిని మీరు బాగా ఆదరించడం నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది. నా పెళ్లి జరిగిన తర్వాత మొదటి దసరా ఇదే. ఈ దసరా ఉత్సవాలకు ఇక్కడ రావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. రణబాలి సినిమాను చూసి ఆదరించండి. ఆ సినిమా నా కెరీర్లో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది' అని విజయ్ దేవరకొండ అన్నారు.
డైలాగ్తో హుషారెత్తించిన విజయ్
తాను ఇప్పటి వరకు చేసిన సినిమాలో టాప్ 3లో రణబాలి ఉంటుందని బలంగా నమ్ముతున్నానని విజయ్ అన్నారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులందరికీ ఓ సరికొత్త అనుభవాన్ని అందిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అదే విధంగా ఫ్యాన్స్ హుషారెత్తించేలా రణబాలిలోని 'సింగమనమల బొబ్బిలి రణబాలి రా!' అంటూ పవర్ఫుల్ డైలాగ్తో ఆకట్టుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఇది అందరూ చూడాల్సిన సినిమా అని, ఇది అందరినీ ఆలోచింపజేస్తుందని విజయ్ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్ర నిర్మాత వై. రవిశంకర్ తదితరులు హాజరయ్యారు. అదే విధంగా విజయ్ దేవరకొండ సతీమణి, నటి రష్మిక మందన్నా కూడా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అందర్నీ కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. అభిమానులంతా తమ కుటుంబాలతో కలిసి రణబాలిని చూడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అంతేకాకుండా ప్రజలందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలను తెలియజేసి తన స్పీచ్ను ముగించారు.
సందీప్ రెడ్డి రివ్యూ
ప్రముఖ దర్శకుడు సందీప్రెడ్డి వంగా రణబాలిపై తన రివ్యూ ఇచ్చారు. మూవీలో విజయ్ దేవరకొండ యాక్టింగ్, లుక్, ఫైట్ సీన్స్ ఇలా అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయని ప్రశంసించారు. అంతేకాకుండా భారతీయ సినీ హీరోకి ఓ నిర్వచనం ఇవ్వాల్సి వస్తే తర్వాత తరంలో విజయ్ నిలుస్తారని తాను నమ్ముతున్నట్లు వంగా అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా విజయ్ దేవరకొండకు తన అభినందనలను తెలియజేశారు.
Vijay… your action has a raw, untamed ferocity that can’t be manufactured. There’s a terrifying intensity in the way you fight. I genuinely believe you'll be the next DEFINING ACTION HERO OF INDIAN CINEMA 👑 Vijay 😘🤗 Congratulations 🍾 SINGANAMALA BOBBILI RANABAALI RA NEE AKKA ♥️ @TheDeverakonda #RANABAALI— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) October 16, 2026
2 రోజుల కలెక్షన్స్ ఎంతంటే?
రణబాలి సినిమా విషయానికొస్తే అక్టోబర్ 16న ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చి థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. రిలీజైన రెండు రోజుల్లో ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 26. 65 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించింది. ఈ మూవీని డైరెక్టర్ రాహుల్ సాంకృత్యాన్ డైరెక్ట్ చేశారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై వై. రవిశంకర్, నవీన్ నిర్మించారు.
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