గూస్​బంప్స్ తెప్పిస్తున్న 'రౌడీ జనార్ధన ' గ్లింప్స్- ఫుల్ వైలెంట్​ క్యారెక్టర్​లో విజయ్ దేవరకొండ

విజయ్ దేవరకొండ కొత్త సినిమా టైటిల్ అనౌన్స్​- 'రౌడీ జనార్దన' గా రానున్న రౌడీ హీరో- పోస్టర్​ ఔట్

Rowdy Janardhana
Rowdy Janardhana (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 22, 2025 at 7:40 PM IST

Rowdy Janardhana Movie : విజయ్ దేవరకొండ - రవికిరణ్ కోలా కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న 'రౌడీ జనార్దన' సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్​ రిలీజ్ అయ్యింది. హైదరాబాద్​లో సోమవారం ఈవెంట్​ నిర్వహించిన మేకర్స్ ఈ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఈ ఈవెంట్​లో డైరెక్టర్ రవి కిరణ్, ప్రొడ్యూసర్ దిల్​రాజ్ హాజరయ్యారు.

గ్లింప్స్ చూస్తుంటే విజయ్ ఇప్పటివరకు టచ్ చేయని జాన్రాలో ఇది తెరకెక్కుతుందని అర్థమవుతోంది. ఇందులో విజయ్ క్యారెక్టర్​ పుల్ వైలెంట్​గా ఉండనున్నట్లు ఈ గ్లింప్స్​తో క్లారిటీ వచ్చేసింది.'కొమ్ములు తిరిగిన రాక్షసులు, రక్తానికి మరిగిన రౌడీలు' అనే డైలాగులు గూస్​బంప్స్ తెప్పిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై దిల్ రాజు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఎస్వీసీ బ్యానర్​పై 59వ సినిమాగా ఇది రూపొందుతుంది.

