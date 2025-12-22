గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తున్న 'రౌడీ జనార్ధన ' గ్లింప్స్- ఫుల్ వైలెంట్ క్యారెక్టర్లో విజయ్ దేవరకొండ
Published : December 22, 2025 at 7:40 PM IST
Rowdy Janardhana Movie : విజయ్ దేవరకొండ - రవికిరణ్ కోలా కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న 'రౌడీ జనార్దన' సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ అయ్యింది. హైదరాబాద్లో సోమవారం ఈవెంట్ నిర్వహించిన మేకర్స్ ఈ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఈ ఈవెంట్లో డైరెక్టర్ రవి కిరణ్, ప్రొడ్యూసర్ దిల్రాజ్ హాజరయ్యారు.
గ్లింప్స్ చూస్తుంటే విజయ్ ఇప్పటివరకు టచ్ చేయని జాన్రాలో ఇది తెరకెక్కుతుందని అర్థమవుతోంది. ఇందులో విజయ్ క్యారెక్టర్ పుల్ వైలెంట్గా ఉండనున్నట్లు ఈ గ్లింప్స్తో క్లారిటీ వచ్చేసింది.'కొమ్ములు తిరిగిన రాక్షసులు, రక్తానికి మరిగిన రౌడీలు' అనే డైలాగులు గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై దిల్ రాజు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఎస్వీసీ బ్యానర్పై 59వ సినిమాగా ఇది రూపొందుతుంది.