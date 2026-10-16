'సినిమా అని చెప్పినా మా అమ్మ వెక్కివెక్కి ఏడ్చేసింది'- విజయ్ దేవరకొండ
రణబాలి మూవీ టీమ్ ఇవాళ హైదరాబాద్లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించింది. ఈ మీట్లో విజయ్, రష్మిక, దర్శకుడు రాహుల్, ప్రొడ్యూసర్లు నవీన్, రవి శంకర్ మాట్లాడారు.
Published : October 16, 2026 at 8:04 PM IST
Ranabaali Success Meet : విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక మంధన్నా లీడ్ రోల్స్లో నటించిన రణబాలి సినిమా ఇవాళ థియేటర్లలో రిలీజైంది. రాహుల్ సాంకృత్యాన్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నవీన్, రవి శంకర్ నిర్మించారు. అయితే హైదరాబాద్లో మూవీటీమ్ శుక్రవారం ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించింది. ఈ మీట్కు హీరో విజయ్, హీరోయిన్ రష్మిక హాజరైయ్యారు. సినిమాకు వస్తున్న రెస్పాన్స్పై మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలోనే రణబాలి చూసి తన తల్లి ఎమోషనల్ అయ్యారని విజయ్ అన్నారు.
సినిమా అని చెప్పినా మా అమ్మ ఏడ్చేసింది : విజయ్
రణబాలి ఫైనల్ కట్ పూర్తయ్యాక మూవీటీమ్, ఫ్యామిలీతో కలిసి నిన్న సినిమా చూసినట్లు విజయ్ చెప్పారు. ఈ క్రమంలో సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాలకు తన తల్లి బాగా ఎమోషనల్ అయ్యారని అన్నారు. 'నేను ఇప్పటికే ఈ సినిమా మూడుసార్లు చూశాను. అయితే ఫైనల్ కట్ తర్వాత నిన్న మళ్లీ చూశాను. ఇందులో ఎమోషనల్ సీన్స్కు మా అమ్మ బాగా కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఒక దశలో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది. 'మమ్మీ ఇది సినిమా' అని చెప్పినప్పటికీ కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయింది. అంతేకాదు, నా ముందు వరుసలో కూర్చొని సినిమా చూస్తున్న నా స్కూల్ ఫ్రెండ్ కూడా ఏడ్చేశాడు' అని విజయ్ అన్నారు.
అలాగే ఇందులో మేనరిజం గురించి కూడా విజయ్ మాట్లాడారు. వ్యక్తిగతంగా తన పర్సనాలిటీకి- రణబాలి పాత్రకు చాలా తేడా ఉందని అన్నారు. రణబాలి నడకను సెట్ చేసేందుకే ఆరు టేకులు పట్టేదని చెప్పారు. 'మీసం తిప్పడంలో, వాకింగ్ స్టైల్లో, చూసే చూపులో విజయ్కు- రణబాలికి చాలా తేడా ఉంటుంది. ఆ ఇంటెన్సిటీని తీసుకురావడానికి దర్శకుడు రాహుల్ బాగా కష్టపడ్డారు. అలాంటి పాత్రను డిజైన్ చేయడమే ఒక ప్రాసెస్తో కూడుకున్నది. పర్సనల్గా రాహుల్ది రాయలసీమ కాబట్టి, అది పక్కాగా వర్కౌట్ అయ్యింది. రణబాలిగా నటించడానికి, ఆ రేంజ్ ఔట్పుట్ వచ్చేందుకు టైమ్ పట్టేది' అని క్యారెక్టర్ కోసం ఎంతలా కష్టపడ్డారో వివరించారు.
పాజిటివ్ రివ్యూలు!
కాగా, తెలుగు మీడియా నుంచి బ్లాక్బస్టర్ రివ్యూ వచ్చిందని దర్శకుడు రాహుల్ అన్నారు. సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్లో రకరకాల టాక్స్ వింటున్నప్పటికీ తెలుగులో మాత్రం మంచి స్పందన లభించిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు తెలుగు మీడియాకు థాంక్స్ చెప్పారు. 'మార్నింగ్ నుంచి ట్విట్టర్, ఇన్స్టాలో రకరకాల రివ్యూలు వచ్చాయి. అయితే తెలుగు మీడియా షో తర్వాత పాజిటివిటీని వింటున్నాం. అందరికీ స్పెషల్ థాంక్స్' అని రాహుల్ సాంకృత్యాన్ అన్నారు.
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Review : విజయ్, రష్మిక 'రణబాలి'- మూవీ ఎలా ఉంది? ఆడియన్స్ అంచనాలు అందుకుందా?